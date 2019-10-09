Согласно изначальному соглашению, разведение сил в районе Золотого было запланировано на 7 октября. Но глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев принял решение о переносе начала отвода сил в Донбассе из-за нарушений режима прекращения огня, передавал УНИАН.

В ЛНР обвинили Киев в срыве разведения сил в Донбассе

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