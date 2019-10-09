Армия и оружие
Rambler News ServiceВ ЛНР обвинили Киев в срыве разведения сил в Донбассе
Согласно изначальному соглашению, разведение сил в районе Золотого было запланировано на 7 октября. Но глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев принял решение о переносе начала отвода сил в Донбассе из-за нарушений режима прекращения огня, передавал УНИАН.
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Гаджеты
Apple разозлила Китай из-за приложения для гонконгцев
Газета «Жэньминь жибао», официальное издание Коммунистической партии КНР, раскритиковала производителя iPhone из-за того, что он одобрил приложение HKmap.live, показывающее в реальном времени проблемы с движением, а также расположение полиции и протестующих на карте Гонконга.
Армия и оружие
Сирийские курды приветствуют призыв России к диалогу с Дамаском
Напомним, Россия как самый сильный иностранный союзник президента Сирии Башара Асада призвала к диалогу между Дамаском и сирийскими курдами для решения проблем на северо-востоке Сирии, включая безопасность границ.
Происшествия
В Саратове полиция разыскивает пропавшую девятилетнюю девочку
Полиция в Саратове разыскивает девятилетнюю девочку, которая утром в среду ушла в школу и пропала, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
Армия и оружие
Эффективность российского спецназа оценили в Польше
Российский спецназ ещё никогда не был так хорошо обучен и оснащён, как сейчас.
Наука
В гибели шерстистых мамонтов острова Врангеля обвинили изоляцию
Авто
Стартовала сборка обновленной Lada Vesta с вариаторной трансмиссией
Компания "АвтоВАЗ" приступила к выпуску модели LADA Vesta с вариатором Jatco и мотором HR16 объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новые агрегаты достались авто в кузове седан, а также "Вестам" в исполнении Cross, SW и SW Cross.
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Игры
Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК
Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.
Энергетика
В Киеве повысятся тарифы на отопление
"Киевтеплоэнерго" планирует с января 2020 года повысить тарифы на отопление в столице.
Космос
Космонавт Овчинин остался без шашлыка после возвращения с МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин остался без шашлыка, который он заказывал на место посадки, после возвращения с МКС.
Единоборства
Новым соперником Усика станет Уизерспун
Наука
Фундамент церкви XV века нашли на дне Чудского озера
Как отметил ученый, в рамках поиска места Ледового побоища участники экспедиции установили, что глубины озера не превышают 2 метров, также обнаружены отдельные глубокие ложбины.
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
Политика
Путин уволил своего советника Глазьева
Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Футбол
Жена Варди ответила на обвинение в передаче информации о супруге Руни
Жена нападающего "Лестер Сити" Джейми Варди Ребека ответила на обвинения супруги форварда "Ди-Си Юнайтед" Уэйна Руни Колин в том, что она сливала личную информацию в The Sun, передает "Чемпионат.com".
Экономика
Медведев ждет план по мерам для экономического роста
Медведев особо отметил, что план не должен быть повторением национальных проектов и госпрограмм, "это должны быть меры по стимулированию экономического роста, а не просто констатация того, что давайте работать по национальным проектам и все будет хорошо".
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
Авто
Mazda показала обновленную модель Mazda CX-4
В Китае рестайлинговая версия Mazda CX-4 в продажу поступит в текущем месяце.
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова якобы о дне рождения президента.
Футбол
Черчесов: «Серьёзно готовимся к матчу с Шотландией»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о состоянии игроков перед отборочными матчами Евро-2020.
Происшествия
В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии
Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Экономика
Автодилеры попросили президента РФ не повышать утилизационный сбор
Как сообщало ИА REGNUM, повысить ставки утилизационного сбора на автомобили предлагает Минпромторг.
Гаджеты
Руанда начала выпускать первый в Африке смартфон
Руандийская компания Mara Phones приступила к производству первого в Африке смартфона собственной разработки.
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу
Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
Киберспорт
Участник Hearthstone GrandMasters призвал освободить Гонконг на стриме
Гонконгский игрок Нг «Blitzchung» Вай Чунг на послематчевом интервью на Hearthstone GrandMasters 2019 призвал освободить Гонконг.