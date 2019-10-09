Армия и оружие

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ ЛНР обвинили Киев в срыве разведения сил в Донбассе

Согласно изначальному соглашению, разведение сил в районе Золотого было запланировано на 7 октября. Но глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев принял решение о переносе начала отвода сил в Донбассе из-за нарушений режима прекращения огня, передавал УНИАН.
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МИД ЛНР подтвердил, что Киев сорвал разведение сил в Золотом

ТАСС07:02

ЛНР обвинила украинскую сторону в срыве разведения сил в Донбассе

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В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе

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МИД ЛНР подтвердил срыв Киевом разведения сил в Золотом

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Киев сорвал разведение сторон у Золотого — ЛНР

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ЛНР обвинила украинских силовиков в срыве отвода сил у Золотого

РИА Новости07:01

ДНР подала сигнал о готовности к разведению сил

РЕН ТВ05:14
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
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Напомним, Россия как самый сильный иностранный союзник президента Сирии Башара Асада призвала к диалогу между Дамаском и сирийскими курдами для решения проблем на северо-востоке Сирии, включая безопасность границ.
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В Саратове полиция разыскивает пропавшую девятилетнюю девочку

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Эффективность российского спецназа оценили в Польше

Российский спецназ ещё никогда не был так хорошо обучен и оснащён, как сейчас.
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Стартовала сборка обновленной Lada Vesta с вариаторной трансмиссией

Компания "АвтоВАЗ" приступила к выпуску модели LADA Vesta с вариатором Jatco и мотором HR16 объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новые агрегаты достались авто в кузове седан, а также "Вестам" в исполнении Cross, SW и SW Cross.
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Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
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В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
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Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК

Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.
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Вторая за день стрельба произошла на востоке Германии

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В Киеве повысятся тарифы на отопление

"Киевтеплоэнерго" планирует с января 2020 года повысить тарифы на отопление в столице.
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Космонавт Овчинин остался без шашлыка после возвращения с МКС

Российский космонавт Алексей Овчинин остался без шашлыка, который он заказывал на место посадки, после возвращения с МКС.
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Новым соперником Усика станет Уизерспун

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Как отметил ученый, в рамках поиска места Ледового побоища участники экспедиции установили, что глубины озера не превышают 2 метров, также обнаружены отдельные глубокие ложбины.
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«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Политика

Путин уволил своего советника Глазьева

Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru 11:03
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Жена Варди ответила на обвинение в передаче информации о супруге Руни

Жена нападающего "Лестер Сити" Джейми Варди Ребека ответила на обвинения супруги форварда "Ди-Си Юнайтед" Уэйна Руни Колин в том, что она сливала личную информацию в The Sun, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:40
Экономика

Медведев ждет план по мерам для экономического роста

Медведев особо отметил, что план не должен быть повторением национальных проектов и госпрограмм, "это должны быть меры по стимулированию экономического роста, а не просто констатация того, что давайте работать по национальным проектам и все будет хорошо".
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Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
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Mazda показала обновленную модель Mazda CX-4

В Китае рестайлинговая версия Mazda CX-4 в продажу поступит в текущем месяце.
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Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова якобы о дне рождения президента.
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Черчесов: «Серьёзно готовимся к матчу с Шотландией»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о состоянии игроков перед отборочными матчами Евро-2020.
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Из-за подпольного крематория в Кургане возбуждено уголовное дело

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В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии

Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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Автодилеры попросили президента РФ не повышать утилизационный сбор

Как сообщало ИА REGNUM, повысить ставки утилизационного сбора на автомобили предлагает Минпромторг.
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Руандийская компания Mara Phones приступила к производству первого в Африке смартфона собственной разработки.
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Политика

Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу

Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
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Гонконгский игрок Нг «Blitzchung» Вай Чунг на послематчевом интервью на Hearthstone GrandMasters 2019 призвал освободить Гонконг.
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Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

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