Происшествия
РБКВ ЛНР при взрыве гранаты пострадали пятеро детей
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в населенном пункте Красная Заря самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщается в Facebook Народной милиции ЛНР. Ранения получили дети в возрасте от 7 до 13 лет.
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В ЛНР сообщили о пострадавших из-за взрыва украинской гранаты детях
Московский Комсомолецвчера в 13:37
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
Гаджеты
Xiaomi покажет устройство на букву H
Компания Xiaomi опубликовала рекламное изображение нового устройства, на котором присутствует английская буква H. Официальный анонс новинки должен состояться уже завтра, 29 сентября.
iXBT.com 27 сентября в 22:52
Гаджеты
В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro
Китайский концерн Xiaomi запустил продажу дешевых 4K телевизоров марки Mi TV Pro.
МонаВиста вчера в 03:43
Общество
В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото
В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
REGNUM 27 сентября в 00:07
Политика
На Украине высказались об усилении позиций России в мире
Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабли.
RT на русском вчера в 22:27
Происшествия
В Словакии разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС вчера в 16:33
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Происшествия
В Китае 36 человек погибли в ДТП с автобусом
Как минимум 36 человек погибли и ещё 36 пострадали в результате аварии с участием автобуса на скоростной трассе на востоке Китая.
Life.ru вчера в 20:28
Футбол
Головин помог «Монако» разгромить «Брест» в чемпионате Франции
Футболисты «Монако» разгромили «Брест» в матче восьмого тура чемпионата Франции.
Известия вчера в 19:59
Единоборства
Каннонье нокаутировал Херманссона в главном поединке UFC Fight Night
В главном поединке UFC Fight Night 160 в Копенгагене (Дания) американский средневес Джарред Каннонье победил шведа Джека Херманссона.
Спорт-Экспресс вчера в 16:57
Политика
Возможный преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве оружия.
RT на русском 00:50
Политика
Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ.
Известия 01:33
Экономика
Челябинский электронный завод остановил производство анодов
Челябинский электродный завод с 1 октября остановит производство анодов.
Общественное телевидение России 27 сентября в 09:29
Общество
Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой максимальной категории
Ураган «Лоренцо», бушующий в Атлантическом океане, усилился до пятой максимальной категории.
РБК вчера в 22:37
Авто
McLaren перейдет на двигатели Mercedes
В McLaren поблагодарили Renault за плодотворно сотрудничество, а также отметили, что партнёрство с Mercedes поможет команде вернуться на вершину "Формулы 1". Отметим, что Mclaren и Mercedes уже сотрудничали в "Формуле 1" - немецкие моторы ставили на британские болиды с 1995 года (до 2015, когда их поменяли на Honda).
За рулем Кубань вчера в 05:32
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Музицирование привлекло животных, они приплыли к яхте на звуки старого советского киновальса и слушали концерт примерно минут десять, после чего оправились на остров, видимо, под впечатлением.
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Кино
Вышел новый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
Культуромания 26 сентября в 01:46
Армия и оружие
В Китае рассказали о российском «кошмаре авианосца»
Отмечается, что радиус действия ракеты составляет до 650 километров, а авианосцы США могут контролировать лишь 550-километровую зону.
Российская газета вчера в 15:07
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС 26 сентября в 18:04
Общество
Митинг за прекращение «московского дела» пройдет на проспекте Сахарова
Интерфакс вчера в 18:59
Армия и оружие
Два военных самолета США замечены у берегов Крыма
Два самолета ВМС США были замечены у берегов Крыма. Они провели разведку российской территории, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 23:09
Политика
Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией
По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс вчера в 02:42
Здоровье
Учёные назвали внешний признак, от которого зависит состояние здоровья
Следить за полостью рта следует в любом возрасте, но особенно важно пожилым людям.
МедиаПоток 27 сентября в 08:31
Религия
Народные приметы на 29 сентября: когда наступят холода
В 29 сентября связаны и другие народные приметы. Считали, что чем теплее в этот день, тем позднее зима наступит.
Известия Мордовии вчера в 09:58
Космос
Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян.
ТАСС 01:29
Автоспорт
У Квята в Сочи снова отказал мотор
ProstoProSport вчера в 05:40
Экономика
Прожиточный минимум пенсионеров планируют увеличить в 2020 году
«Установить величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии в соответствии со статьёй 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» на 2020 год в размере 9311,0 рубля», — говорится в тексте проекта, который находится на стадии рассмотрения.
RT на русском 26 сентября в 11:35
Шоу-бизнес
Оксана Акиньшина показала поклонникам эротический спектакль
Оксаной Акиньшиной, актрисой из РФ, было опубликовано видео на страничке в «Инстаграме», на котором демонстрируется спектакль с элементами эротики.
Discover24 27 сентября в 04:19
Культура
Японский разработчик Хидэо Кодзима появится в эфире Первого канала
Эфир с участием автора серии игр Metal Gear, а также разработчика Castlevania, Policenauts и ряда других проектов появится в эфире Первого канала в четверг, 3 октября.
Чемпионат вчера в 10:46
Политика
Эрдоган: Турция может купить у США системы ПВО Patriot
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил Соединенным Штатам купить их зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot наряду с российскими С-400.
Дума ТВ 27 сентября в 05:29