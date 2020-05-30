Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ ЛНР при взрыве погибли два человека и ранены трое

«29 мая в 19:56 в городе Красный Луч вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства погибли два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС ЛНР. По данным пресс-службы, ещё трое мужчин ранены.
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Смертоносный взрыв прогремел на границе ДНР и ЛНР: В МЧС сообщили о нескольких жертвах

Царьград04:06

В ЛНР при взрыве погибли два человека и ранены трое

RT на русском02:19

В ЛНР два человека погибли при взрыве неустановленного устройства

ИА Красная Весна03:52

Два человека погибли и трое ранены в результате взрыва в ЛНР

Life.ru03:45

Два человека погибли при взрыве в ЛНР, еще трое ранены

ФАН03:10

В ЛНР два человека погибли в результате взрыва

Piter.tv04:02

В ЛНР два человека погибли при взрыве неустановленного устройства

РИА Новости02:15
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Политика

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Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ.
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Общество

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Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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Общество

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В Калининградской области за сутки подтвердили 51 случай коронавируса.
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Происшествия

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РБК 03:03
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Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
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Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
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Космос

Активность ядра галактики вызывается слиянием галактик

Астрономы из Университета Гронингена и Нидерландского института космических исследований в настоящее время используют образцы галактик рекордного размера, чтобы подтвердить, что слияния галактик положительно влияют на процесс зажигания AGN.
V-kosmose.com вчера в 07:38
Политика

Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7 в июне, сообщает ТАСС.
МИР 24 вчера в 21:37
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Общество

Всего 2936: еще 96 жителей Саратовской области заболели коронавирусом

На утро 30 мая общее число заболевших с лабораторно подтвержденным диагнозом в Саратовской области составляет 2936 случаев.
Репортер64 04:03
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Авто

Toyota начала продажи самого мощного Toyota RAV4 Prime

Гибридный Toyota RAV4 Prime, анонсированный японской маркой еще осенью 2019 года, поступил в продажу в США.
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Происшествия

В реке в Псковской области обнаружили тело второй пропавшей девочки

RT на русском вчера в 09:16
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Общество

В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса

РИА Новости вчера в 18:57
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Происшествия

Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы

На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:35
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Общество

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Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок для жителей столицы.
RT на русском 28 мая в 11:24
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Происшествия

Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда

Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
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Кино

Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

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Общество

Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений

Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
REGNUM вчера в 12:34
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Общество

Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет 6-8 июня в Москве

Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет 6-8 июня в Москве.
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Общество

Минимальный размер пособия по безработице увеличили втрое

Как сообщает ТАСС, глава государства считает необходимым повысить с 1500 до 4500 рублей пособие по безработице для россиян.
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Широков: «Якин даже на тренера не был похож»

Экс-хавбек "Спартака" Роман Широков негативно высказался в адрес бывшего рулевого "красно-белых" Мурата Якина.
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Глава UFC ответил на обвинения Джонса во лжи

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Гинер сказал, что не против возвращения болельщиков на трибуны

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Вышла улучшенная версия смартфона Samsung Galaxy A51

Южнокорейский производитель гаджетов Samsung выпустил обновленную версию своего смартфона Galaxy A51.
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Журнал Forbes исключил Кайли Дженнер из списка миллиардеров

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В России за сутки зафиксировали 8952 случая коронавируса

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Исследователи из Университета Толедо (Огайо, США) провели работу, результаты которой доказывают, что почти половина зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 отмечает такой симптом как потеря вкуса.
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Киберспорт

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Шоу-бизнес

Валерия рассказала о «дебильной аудитории»

Певица Валерия в телефонном разговоре с коллегой Анитой Цой в развлекательном YouTube-шоу Comment Out заявила о "дебильной аудитории".
РИА Новости вчера в 21:23
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