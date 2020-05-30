«29 мая в 19:56 в городе Красный Луч вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства погибли два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС ЛНР. По данным пресс-службы, ещё трое мужчин ранены.

В ЛНР при взрыве погибли два человека и ранены трое

Политика Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США. 344

Происшествия В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. 27

Футбол В России могут переименовать футбольные лиги В России в течении года могут переименовать существующие футбольные лиги ради их привидения к единому неймингу.

Общество В ингушском городе Сунжа объявили режим контртеррористической операции В городе Сунжа республики Ингушетии введен режим контртеррористической операции (КТО).

Происшествия Летевший в Москву самолет развернули из-за коронавируса у пилота Команда на возвращение была дана, когда самолет пролетал над Узбекистаном, после того, как на земле стало известно о положительном тесте на коронавирус у одного из пилотов. 8

Происшествия МВД Украины определило 60 участников перестрелки в Броварах В ближайшее время суд определит меру пресечения для 21 из них Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко доложил о ходе расследования дела о бандитских разборках в Броварах.

Происшествия В Окленде застрелен сотрудник федеральной службы охраны США Два сотрудника федеральной службы охраны США получили огнестрельные ранения во время протестов в городе Окленд в Калифорнии, один из них скончался. 38

Общество Крымские отели начнут принимать местных жителей с середины июня Подготовка к работе объектов санаторно-курортного комплекса Республик Крым будет разрешена с 1 июня, а принимать на отдых крымчан, с соблюдением требований Роспотребнадзора, они смогут с 15 июня. 140

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 6K

Политика В Совфеде оценили заявление Кравчука о способе «остановить Россию» Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT слова первого украинского президента Леонида Кравчука, который заявил, что «остановить Россию» и её «агрессивные дела» можно только с помощью жёстких и единых действий международной коалиции. 1

Политика Путин предложил Совбезу обсудить открытие ряда стран для туризма Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совбеза обсудить в связи с открытием ряда стран для туризма, что будет происходить в этих странах и в России. 178

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. 541

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 5,4K

Кино Воробьев снялся в сериале от Netflix с Малковичем и Кареллом Воробьев снялся в сериале от Netflix с Малковичем и Кареллом Российский певец сыграл небольшую роль в американской комедии "Космические войска".