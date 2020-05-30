Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ ЛНР при взрыве погибли два человека и ранены трое

«29 мая в 19:56 в городе Красный Луч вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства погибли два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС ЛНР. По данным пресс-службы, ещё трое мужчин ранены.
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Два человека погибли при взрыве бомбы в ЛНР

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Два человека погибли и трое ранены в результате взрыва в ЛНР

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В ЛНР два человека погибли при взрыве неустановленного устройства

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Происшествия

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Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
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Происшествия

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В ближайшее время суд определит меру пресечения для 21 из них Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко доложил о ходе расследования дела о бандитских разборках в Броварах.
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Происшествия

В Шереметьево у самолета загорелась вспомогательная силовая установка

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Происшествия

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Два сотрудника федеральной службы охраны США получили огнестрельные ранения во время протестов в городе Окленд в Калифорнии, один из них скончался.
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Интерфакс вчера в 18:54
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

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Общество

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