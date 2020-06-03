Как передает РИА Новости, парламент ЛНР утвердил инициативу, внесенную ее главой Леонидом Пасечником. Она закрепляет статус русского языка как единственного в ЛНР, имеющего статус государственного. Изменения в местную Конституцию вступят в силу после того, как под ними поставит подпись сам Пасечник.

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