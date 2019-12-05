Политика
РИА НовостиВ ЛНР прокомментировали идею Киева сменить переговорщиков от Донбасса
Идея Киева заменить представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе равносильна отказу от минских соглашений, заявил полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
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Происшествия
Медики реанимировали британку с остановившимся на 6,5 часов сердцем
Врачи в Испании вернули к жизни 34-летнюю британку, сердце которой остановилось на 6,5 часов из-зa переохлаждения.
Экономика
На Украине заявили о реальном взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд
Самым позитивным Коболев назвал заключение нового контракта о транзите газа, который «Газпром» может подписать с новым оператором украинской газотранспортной системы, отделенном от «Нафтогаза».
Армия и оружие
ТОФ получит модернизированный фрегат и два корвета в 2020 году
Тихоокеанский флот в 2020 году примет в состав фрегат "Маршал Шапошников", в настоящее время проходящий модернизацию, а также два корвета: "Гремящий" и "Герой России Алдар Цыденжапов".
Общество
WP: в США умер экс-майор КГБ Шеймов, бежавший из СССР в 1980 году
Бывший майор Комитета государственной безопасности СССР Виктор Шеймов, вывезенный из Москвы агентами американского Центрального разведывательного управления в 1980 году, умер в Соединенных Штатах в возрасте 73 лет.
Общество
Грете Тунберг предложили доехать из Лиссабона в Мадрид на осле
Политика
Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов
В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.
Экономика
«Газпром» продает «национальную безопасность Латвии»
Каждая сделка с акциями оператора ГТС Латвии – компании Conexus Baltic Grid – будет рассмотрена кабинетом министров, поскольку предприятие является важным для национальной безопасности, заявил министр экономики Ральф Немиро, передает tvnet.lv.
Кино
Вышел новый дублированный трейлер ремейка мультфильма «Мулан»
На YouTube-канале "Disney Россия" премьерован новый дублированный трейлер очередного диснеевского ремейка - "Мулан".
Общество
Принят закон об электронных трудовых книжках в России
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о переходе на цифровые трудовые книжки.
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Политика
США предложили $15 млн за командира иранского спецназа
Денежное вознаграждение в размере $15 млн предлагают американские власти за информацию об одном из командиров иранского спецподразделения «Кудс» по имени Абдоллах Реза Шаллахи.
Баскетбол
ЦСКА победил «Жальгирис» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА добились победы над литовским "Жальгирисом" в матче 12-го тура Евролиги.
Происшествия
Установлен подозреваемый в нападении на капитана хабаровского «Амура»
Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью защитнику и капитану хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги "Амур" Максиму Кондратьеву.
Политика
Лидеры России и Белоруссии разыграют интеграционные карты в Сочи
6 декабря в Сочи пройдут переговоры премьер-министров России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса.
Здоровье
Глава Сахалина поручил провести проверку в областной больнице
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно провести служебную проверку в областной больнице, где больным якобы дают просроченные лекарства и повторно используют одноразовые расходные материалы.
Происшествия
В Перми почтили память жертв трагедии в «Хромой лошади»
В Перми прошли памятные мероприятия, посвящённые годовщине трагедии в ночном клубе «Хромая лошадь».
Волейбол
«Зенит» одержал первую победу на клубном ЧМ по волейболу
Казанский "Зенит" одержал первую победу на проходящем в Бразилии клубном чемпионате мира по волейболу.
Политика
На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией
Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Кино
Венсан Кассель привез в Москву новый фильм
Чтобы лично представить картину, в Москву прилетели актеры Венсан Кассель и Реда Катеб, а также режиссеры Эрик Толедано и Оливье Накаш.
Политика
Байден обругал обвинившего его избирателя на предвыборной встрече
Кандидат в президенты США демократ Джо Байден обругал избирателя на предвыборной встрече после того, как мужчина обвинил его в получении "теплого местечка" на Украине для сына Хантера Байдена, сообщает CNBC.
Наука
Ученые впервые распечатали трахею на биопринтере
Политика
Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД
Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
Политика
В бундестаге пообещали ответить на санкции против «Северного потока-2»
В бундестаге пообещали ответить на санкции США против "Северного потока-2".
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Общество
Госдума ввела налог для самозанятых еще в 19 регионах
Госдума приняла закон о введении налога на самозанятых еще в 19 регионах.
Футбол
«Эвертон» объявил об увольнении Марку Силвы с поста главного тренера
«Эвертон» отправил в отставку главного тренера клуба Марку Силву. Пресс-служба «ирисок» объявила об уходе португальского специалиста.
Политика
Гражданам Украины запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам
С 1 марта 2020 года граждане Украины могут лишиться права пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей младше 16 лет), сообщает агентство УНИАН со ссылкой на директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.