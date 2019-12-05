Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ ЛНР прокомментировали идею Киева сменить переговорщиков от Донбасса

Идея Киева заменить представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе равносильна отказу от минских соглашений, заявил полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
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В ДНР раскритиковали идею Киева сменить переговорщиков в Минске

Rambler News Service12:46

В ДНР осудили идею Киева о смене переговорщиков от Донбасса

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В ДНР раскритиковали предложение Киева сменить переговорщиков в контактной группе

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Украина выдвигает новые условия для переговоров с ДНР и ЛНР

Ruposters.ru08:25

Прямые переговоры Киева с ДНР и ЛНР. Помощник Зеленского назвал условие

Украина.ру07:33
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Врачи в Испании вернули к жизни 34-летнюю британку, сердце которой остановилось на 6,5 часов из-зa переохлаждения.
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На Украине заявили о реальном взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

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Аргументы и Факты 05:19
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В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.
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Принят закон об электронных трудовых книжках в России

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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ вчера в 16:41
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США предложили $15 млн за командира иранского спецназа

Денежное вознаграждение в размере $15 млн предлагают американские власти за информацию об одном из командиров иранского спецподразделения «Кудс» по имени Абдоллах Реза Шаллахи.
REGNUM 20:10
Баскетбол

ЦСКА победил «Жальгирис» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА добились победы над литовским "Жальгирисом" в матче 12-го тура Евролиги.
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Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью защитнику и капитану хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги "Амур" Максиму Кондратьеву.
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Лидеры России и Белоруссии разыграют интеграционные карты в Сочи

6 декабря в Сочи пройдут переговоры премьер-министров России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса.
РБК 16:01
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Зеленский и Макрон обсудили предстоящую встречу «нормандской четверки»

Коммерсантъ 19:29
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Глава Сахалина поручил провести проверку в областной больнице

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно провести служебную проверку в областной больнице, где больным якобы дают просроченные лекарства и повторно используют одноразовые расходные материалы.
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Происшествия

В Перми почтили память жертв трагедии в «Хромой лошади»

В Перми прошли памятные мероприятия, посвящённые годовщине трагедии в ночном клубе «Хромая лошадь».
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«Зенит» одержал первую победу на клубном ЧМ по волейболу

Казанский "Зенит" одержал первую победу на проходящем в Бразилии клубном чемпионате мира по волейболу.
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Политика

На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
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Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
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Венсан Кассель привез в Москву новый фильм

Чтобы лично представить картину, в Москву прилетели актеры Венсан Кассель и Реда Катеб, а также режиссеры Эрик Толедано и Оливье Накаш.
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Политика

Байден обругал обвинившего его избирателя на предвыборной встрече

Кандидат в президенты США демократ Джо Байден обругал избирателя на предвыборной встрече после того, как мужчина обвинил его в получении "теплого местечка" на Украине для сына Хантера Байдена, сообщает CNBC.
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Ученые впервые распечатали трахею на биопринтере

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Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД

Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
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В бундестаге пообещали ответить на санкции против «Северного потока-2»

В бундестаге пообещали ответить на санкции США против "Северного потока-2".
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Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

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Гражданам Украины запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам

С 1 марта 2020 года граждане Украины могут лишиться права пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей младше 16 лет), сообщает агентство УНИАН со ссылкой на директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.
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