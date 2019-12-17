Политика
ИнфоросГлава ЛНР оценил законопроект Зеленского о децентрализации власти
По мнению главы Луганской народной республики Леонида Пасечника, поданный в Верховную Раду украинским лидером Владимиром Зеленским проект закона о внесении изменений в конституцию является очередной подменой смысла и сути Минских договоренностей, передает ТАСС.
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Футбол
Совет попечителей РФС рассмотрит профицитный бюджет на 2020 год
Попечительский совет РФС под председательством Леонида Михельсона 18 декабря обсудит бюджет организации на 2020 год, сообщает РБК.
Общество
Работающих пенсионеров оштрафуют
Пенсионерам, продолжающим трудовую деятельность без официального оформления, грозит штраф до 120 тыс. рублей.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей — Никиты и дочери Анны, а также о своем отношении к неполным семьям, сообщает "КП".
Происшествия
В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
В Ленобласти после обысков в коттедже в поселке Химози под Гатчиной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.
Общество
Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке
Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
Шоу-бизнес
Священник назвал кощунством серьги Собчак с ликом Христа
Глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов считает кощунством поведение телеведущей Ксении Собчак, которая появилась на публике с серьгами, на которых изображен лик Христа.
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Армия и оружие
Американцы испытывают на «всушниках» неизвестный препарат: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Происшествия
В Оренбуржье пенсионер нашел инкассаторскую сумку с миллионом рублей
Пожилой сельский житель в Оренбургской области обнаружил на дороге инкассаторскую сумку, в которой находился миллион рублей, и отнес в полицию, финансовая организация, которая чуть не лишилась крупной суммы, намерена вознаградить пенсионера, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по региону.
Политика
Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»
Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» ведут интенсивный диалог по поводу заключения нового контракта по газу.
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Наука
Употребление перцев чили снижает риск инфаркта на 40%
Употребление перца чили 4 раза в неделю уменьшает риск инфаркта на 40%.
Политика
В Баку началась встреча президентов Азербайджана и Украины
В столице Азербайджана началась встреча главы республики Ильхама Алиева с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил 17 декабря официальный сайт президента Украины.
Политика
«Батькивщина» блокирует президиум Верховной рады
Фракция "Батькивщина" заблокировала президиум в зале Верховной рады Украины.
Происшествия
ФСБ задержала депутата заксобрания Ленобласти по подозрению в хищении денег у «Газпрома»
Общество
Музейное чудо: Челябинский метеорит поднял над собой защитный купол
Смотритель Исторического музея в Челябинске заявила о самопроизвольном поднятии защитного купола над знаменитым метеоритом.
Политика
Россия вошла в тройку самых могущественных стран мира
Издание U.S.News составило рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года.
Политика
В Киеве раскрыли объем переплаты за поступающий по реверсу газ
Украина с 2015 года переплатила за газ, поступающий в страну по так называемым реверсным схемам из стран Европы, около 1,5 млрд долларов, заявил депутат Верховной рады Андрей Деркач.
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» спрогнозировал рост спроса на нефть до 2035 года
Будущая динамика спроса на нефть будет сильно зависеть от климатической политики, проводимой ведущими экономиками, следует из презентации "ЛУКОЙЛа" "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года", которую представил вице-президент компании Леонид Федун.
Происшествия
У здания Верховной рады произошли столкновения протестующих и полиции
Рядом со зданием Верховной рады Украины произошли столкновения между сотрудниками спецподразделения полиции и представителями националистических организаций.
Музыка
Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова
Композитор и продюсер Виктор Дробыш не смог сдержать эмоций, комментируя слова лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, который назвал концерт перенесшего инсульт Николая Носкова "жалким зрелищем".
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»
Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Экономика
ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах
ЦБ предложил с июля 2020 года ограничить российские банки при выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4х4
Внедорожник получил новую приборную панель с белой подсветкой спидометра, тахометра и бортового компьютера с расширенными функционалом; более объемный бардачок, две 12-вольтовые розетки, доработанный тоннель пола с подстаканниками и нишами для мелких предметов, а также новый электронно управляемый блок управления климатической системой с тремя вращающимися рукоятками.
Общество
России отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства
Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства.
Армия и оружие
СМИ КНР: российский Су-27 порвал американский F-16
Информационное издание «Sina Military» опубликовало информацию о том, что российские истребители Су-27 смогли "порвать" американские истребители F-16, вопреки существовавшим ранее сомнениям.
Фигурное катание
Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»
В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
Происшествия
В Москве эвакуировали десять судов из-за сообщений о минировании
Десять столичных районных судов в понедельник эвакуировали из-за поступивших сообщений о "минировании", рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.