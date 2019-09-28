«Играя, дети случайно взорвали одну из найденных гранат, в результате чего все пятеро получили ранения различной степени тяжести», — отметил представитель народной милиции ЛНР. Пострадавших доставили в больницы Луганска, им оказывают всю необходимую помощь.

В ЛНР пятеро детей пострадали в результате взрыва гранаты

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