Происшествия

ИзвестияИзвестияВ ЛНР пятеро детей пострадали в результате взрыва гранаты

«Играя, дети случайно взорвали одну из найденных гранат, в результате чего все пятеро получили ранения различной степени тяжести», — отметил представитель народной милиции ЛНР. Пострадавших доставили в больницы Луганска, им оказывают всю необходимую помощь.
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В ЛНР сообщили о пострадавших из-за взрыва украинской гранаты детях

Московский Комсомолец13:37

В ЛНР пятеро детей пострадали в результате взрыва гранаты

Известия13:12

Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР

РИА Новости12:33

Пять детей пострадали от взрыва украинской гранаты в ЛНР

ТК Звезда12:54

Пятеро детей ранены при взрыве гранаты в ЛНР

РЕН ТВ12:38

В ЛНР пятеро детей подорвались на гранате ВСУ

ИА Новороссия12:36

Пятеро детей подорвались на украинской гранате в ЛНР

Life.ru13:11
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Происшествия

Судно с украинцами пропало в Атлантике

Газета.Ru 11:51
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РИА Новости 12:34
Происшествия

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Хосеп Гвардиола: «„Манчестер Сити“ не купит игроков зимой, у нас нет денег»

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Вылет самолета в «Домодедово» задержан из-за двух хулиганов на борту

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CNN сообщил об отставке спецпредставителя США по Украине

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На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
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Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
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Экономика

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Челябинский электродный завод с 1 октября остановит производство анодов.
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Космос

Рука-манипулятор МКС захватила японский грузовой корабль

Экипаж Международной космической станции (МКС) успешно осуществил захват сблизившегося с ней японского грузового космического корабля HTV-8 с помощью дистанционной руки манипулятора Canadarm-2.
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Филипп Романов, астроном-любитель из Москворечья-Сабурова, измерил данные недавно открытой кометы 2I/Borisov.
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«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест

Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
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Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружила в публикациях немецкого медиахолдинга Deutsche Welle (DW) нарушения законов России, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
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По мнению ряда медицинских специалистов, регулярное употребление некоторых продуктов питания приводит к накоплению жира.
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В Госдуме рассказали о возможном ответе на невыдачу виз делегатам в ООН

Ответные меры Москвы на невыдачу американских виз российской делегации для участия в Генассамблее ООН могут также касаться визовых ограничений, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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В Стамбуле пытаются решить судьбу Сирии без сирийцев

Звучат призывы о борьбе с терроризмом, а также опасения, что активизация боевых действий в Идлибе приведет к волне беженцев на территорию Турции.
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Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полет с Су-57

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«Ростов» объявил о переходе Павла Мамаева

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В «Новом Иерусалиме» представят шедевры 11 музеев Подмосковья

Культуромания вчера в 14:49
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