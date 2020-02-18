Армия и оружие
ФАНЛНР отразила наступление ВСУ в Донбассе
Как пояснили в Народной милиции ЛНР, во вторник утром украинская диверсионная группа выдвинулась в сторону населенного пункта Голубовское, однако подорвалась на минном поле, в результате чего двое украинских военнослужащих погибли, трое получили ранения.
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Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Политика
МИД Турции: Путин и Эрдоган могут встретиться из-за ситуации в Идлибе
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о возможной встрече президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по ситуации в сирийском Идлибе, если российско-турецкие переговоры в Москве не принесут результата.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в подготовке к полноценному наступлению
В ведомстве Россию обвинили в наращивании военного потенциала возле украинской границы втрое.
Происшествия
Второй россиянин заразился коронавирусом на борту круизного лайнера
На борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии коронавирусом заразился еще один россиянин.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Челси» в матче АПЛ
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях
Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Единоборства
Генри Сехудо назвал Петра Яна «уродливой коммунистической картошкой»
Второе – Тройной Чемпион хочет драться с тобой, Петр, но твой английский должен стать лучше, ты, уродливая коммунистическая картошка.
Общество
Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Авто
Bugatti рассказала о двух секретных концептах
Две скрытые ранее от посторонних глаз концепции купе Bugatti планировала продавать вместе с Chiron.
Авто
Опубликованы новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
Напомним, что издание speedme.ru не раз публиковало дизайнерские наброски УАЗ «Патриот» следующей генерации, которые были сделаны на основе уже имеющихся в базе Роспатента документов, демонстрирующих отдельные элементы модели.
Экономика
Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству
Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Происшествия
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
В Крыму пресекли подготовку двух терактов в образовательных учреждениях, задержаны двое подростков из Керчи, сообщает ЦОС ФСБ России.
Общество
Газпром покинули два члена команды Миллера
Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
Политика
Депутаты пресекли попытки коммунистов оскорбить Валентину Гречушкину
Как ранее сообщала пресс-служба губернатора, учреждена новая должность зампреда правительства - министра труда и социальной защиты.
Наука
Вызывающий влечение гормон может стать новой виагрой
Гормон под названием кисс-пептин (kisspeptin) усиливает активность областей мозга, которые связаны с сексуальным влечением.
Армия и оружие
ЛНР перешла в наступление в Донбассе
Политика
В парламенте Грузии оппозиционеры включили гимн СССР
В парламенте Грузии представители оппозиционных партий в ходе выступления спикера парламента Арчил Талаквадзе включили запись гимна СССР через мегафон.
Здоровье
Названы пять ранних признаков рака толстой кишки
Определены пять признаков возможного наличия у человека рака толстой кишки.
Происшествия
Жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы за посылку из Индии
Таможенные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Волгограда по статье о контрабанде наркотиков после того, как она получила из Индии посылку с антидепрессантами, сообщает Астраханская таможня.
Армия и оружие
Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева
Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
Общество
В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва
Ранее в СМИ появились сообщения, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь».
Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока
Во вторник в социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как учитель одной из школ Псковской области выдергивает стул, на котором раскачивался ученик.
Спорт
Нагорный разбил статуэтку премии «Серебряная лань» после вручения
Российский гимнаст Никита Нагорный разбил статуэтку премии "Серебряная лань", которую он получил во вторник.