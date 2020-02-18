Армия и оружие

ФАНФАНЛНР отразила наступление ВСУ в Донбассе

Как пояснили в Народной милиции ЛНР, во вторник утром украинская диверсионная группа выдвинулась в сторону населенного пункта Голубовское, однако подорвалась на минном поле, в результате чего двое украинских военнослужащих погибли, трое получили ранения.
Читать в источнике
Комментировать154

Подробнее о событии

В ЛНР заявили о подготовке ВСУ к новым провокациям на линии соприкосновения у Голубовского

ТАСС07:47

В ЛНР ожидают новую провокацию со стороны ВСУ

REGNUM08:06

В ЛНР сообщили о подрыве бойцов ВСУ на минном поле

Московский Комсомолец06:41

Экстренное заявление Армии ЛНР по атаке ВСУ на линии Золотое — Голубовское

Rusvesna.su06:38

Названо число погибших в боях под Луганском

Lenta.ru08:25

ВСУ обстреляли из крупнокалиберной артиллерии населенные пункты ЛНР

Пятый канал03:53

В ЛНР сообщили о подрыве украинских диверсантов на минном поле

РИА Новости03:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 09:03, Ашберн
Общество

Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Коммерсантъ 05:49
Политика

МИД Турции: Путин и Эрдоган могут встретиться из-за ситуации в Идлибе

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о возможной встрече президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по ситуации в сирийском Идлибе, если российско-турецкие переговоры в Москве не принесут результата.
РИА Новости 06:40
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Интерфакс 04:48
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в подготовке к полноценному наступлению

В ведомстве Россию обвинили в наращивании военного потенциала возле украинской границы втрое.
Lenta.ru 07:51
Происшествия

Второй россиянин заразился коронавирусом на борту круизного лайнера

На борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии коронавирусом заразился еще один россиянин.
Газета.Ru 08:12
Футбол

«Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Челси» в матче АПЛ

Газета.Ru вчера в 17:12
Шоу-бизнес

Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях

Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Shraibikus News вчера в 08:47
Единоборства

Генри Сехудо назвал Петра Яна «уродливой коммунистической картошкой»

Второе – Тройной Чемпион хочет драться с тобой, Петр, но твой английский должен стать лучше, ты, уродливая коммунистическая картошка.
FightTime.ru 00:37
Общество

Аналитики AliExpress представили типичный облик жителей России

Известия 07:17
Общество

Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Интерфакс вчера в 16:34
Авто

Bugatti рассказала о двух секретных концептах

Две скрытые ранее от посторонних глаз концепции купе Bugatti планировала продавать вместе с Chiron.
SpeedMe 04:14
Авто

Опубликованы новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

Напомним, что издание speedme.ru не раз публиковало дизайнерские наброски УАЗ «Патриот» следующей генерации, которые были сделаны на основе уже имеющихся в базе Роспатента документов, демонстрирующих отдельные элементы модели.
SpeedMe 08:09
Экономика

Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству

Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
RT на русском вчера в 14:52
Происшествия

ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму

В Крыму пресекли подготовку двух терактов в образовательных учреждениях, задержаны двое подростков из Керчи, сообщает ЦОС ФСБ России.
РИА Новости 08:54
Общество

Газпром покинули два члена команды Миллера

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
REGNUM 00:35
Политика

Депутаты пресекли попытки коммунистов оскорбить Валентину Гречушкину

Как ранее сообщала пресс-служба губернатора, учреждена новая должность зампреда правительства - министра труда и социальной защиты.
Взгляд-инфо 08:24
Наука

Вызывающий влечение гормон может стать новой виагрой

Гормон под названием кисс-пептин (kisspeptin) усиливает активность областей мозга, которые связаны с сексуальным влечением.
Вести.Ru вчера в 09:57
Биатлон

На ЧМ по биатлону стартует женская индивидуальная гонка

Pravda.Ru 02:50
Происшествия

Кассационный суд оставил в силе приговор экс-полковнику Захарченко

RT на русском 08:29
Армия и оружие

ЛНР перешла в наступление в Донбассе

RuNews24.ru 03:25
Политика

В парламенте Грузии оппозиционеры включили гимн СССР

В парламенте Грузии представители оппозиционных партий в ходе выступления спикера парламента Арчил Талаквадзе включили запись гимна СССР через мегафон.
Газета.Ru 07:24
Здоровье

Названы пять ранних признаков рака толстой кишки

Определены пять признаков возможного наличия у человека рака толстой кишки.
ToDay News Ufa 06:30
Происшествия

Жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы за посылку из Индии

Таможенные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Волгограда по статье о контрабанде наркотиков после того, как она получила из Индии посылку с антидепрессантами, сообщает Астраханская таможня.
РИА Новости 07:47
Армия и оружие

Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева

Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
RT на русском 06:17
Общество

В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва

Ранее в СМИ появились сообщения, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь».
RT на русском вчера в 15:20
Политика

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета 03:53
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

Во вторник в социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как учитель одной из школ Псковской области выдергивает стул, на котором раскачивался ученик.
ТАСС 04:42
Общество

Челябинской студентке пригрозили отчислением за отказ носить юбку

НТВ 08:47
Спорт

Нагорный разбил статуэтку премии «Серебряная лань» после вручения

Российский гимнаст Никита Нагорный разбил статуэтку премии "Серебряная лань", которую он получил во вторник.
РИА Новости 06:47
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное