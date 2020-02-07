Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ ЛНР четыре ополченца погибли в ходе обстрела со стороны ВСУ

Четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Читать в источнике
Комментировать54

Подробнее о событии

В ЛНР сообщили о четырех жертвах при обстреле со стороны Украины

РБК16:50

В результате обстрела со стороны киевских боевиков погибли четверо военнослужащих НМ ЛНР — Марочко

Новостной фронт13:33

В ЛНР заявили, что сбили разведывательный беспилотник украинской армии

ТАСС15:18

В ЛНР сбили беспилотник – разведчик ВСУ

REGNUM15:47

В ЛНР четверо военных погибли в результате обстрела

RT на русском14:01

В ЛНР четыре ополченца погибли в ходе обстрела со стороны ВСУ

РИА Новости14:43

В ЛНР жертвами обстрела украинских силовиков стали четверо ополченцев

Российская газета15:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:01, Ашберн
Фигурное катание

Валиева победила на юниорском первенстве России

ProstoProSport 14:21
Авто

АвтоВАЗ приостановит производство на два дня

Отечественный автопроизводитель приостановит производство на одной из сборочных линий 7 и 8 февраля.
Тарантас Ньюс вчера в 13:41
Политика

Лавров назвал доверительной беседу с Мадуро

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что его беседа с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро прошла в очень доверительном ключе.
ТАСС 14:43
Футбол

Игрокам «Ливерпуля» выплатят более 4 млн фунтов в случае победы в АПЛ

Игроки основного состава получат примерно по 150 тысяч фунтов. Бонус также получит и главный тренер команды Юрген Клопп.
Sports.ru 03:43
Политика

В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета

Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране.
ТАСС 14:58
Гаджеты

AMD удалось занять 18,3% рынка процессоров для настольных ПК

В последний раз AMD удавалось занять такую долю на рынке x86-совместимых серверных процессоров в третьем квартале 2013 года.
iXBT.com вчера в 07:09
Политика

Игоря Ливанова не пустили на Украину

Актера Игоря Ливанова задержали на границе Молдавии с Украиной, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление артиста.
Газета.Ru 10:37
Политика

Голосование по Конституции пройдет по сценарию президентских выборов

Ожидается, что мобилизация будет проводиться по тем же технологиям, что и во время президентских выборов 2018 года.
Политсовет 00:14
Экономика

Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
РИА Новости 18:31
Экономика

Росстат сообщил о росте среднего размера пенсий в 2019 году на 6%

Средний размер назначенных в 2019 году пенсий вырос в России на 6% и составил 14 163 рубля, следует из обнародованного доклада Росстата о социально-экономическом положении страны.
RT на русском 09:10
Политика

Путин показал Лукашенко, что время играет не на стороне Белоруссии

Прошедшая в Сочи встреча президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко должна была внести полную ясность по вопросу о сотрудничестве двух государств в энергетической сфере на фоне подписания соглашения о Союзном государстве.
Народные новости 17:01
Авто

Обновлённый минивэн Chrysler Pacifica получил полный привод

Все версии с полным приводом получили задний стабилизатор поперечной устойчивости, а также перенастроенную подвеску с увеличенным на 20 миллиметров клиренсом.
Тарантас Ньюс вчера в 12:58
Происшествия

В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы

В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
Коммерсантъ 15:13
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Российская газета вчера в 10:36
Футбол

Стадион «Райо Вальекано» дисквалифицирован за оскорбления Зозули

Напомним, что в матче с «Альбасете» фанаты «Райо» оскорбляли Зозулю, называя того нацистом.
ODDS.ru 09:21
Армия и оружие

Украина создаст две базы в Донбассе по стандартам НАТО

ТАСС 08:22
Политика

Белый дом уволил эксперта по Украине после его показаний против Трампа

Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе процесса импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа, передает CNN.
РИА Новости 16:32
Армия и оружие

В украинской армии впервые создали командование медицинскими силами

ТАСС вчера в 11:41
Экономика

Инвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина

Ведомости вчера в 18:34
Культура

Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке

ИнфоСМИ 12:53
Кино

Киану Ривз засветился на съемках «Матрицы 4»

Коммерческий успех «Матрицы» дал «зелёный свет» для создания продолжений (сюжетные намётки трилогии задумывались авторами изначально, однако студия требовала определиться с результатами проката первого фильма).
ToDay News Ufa вчера в 10:20
Происшествия

Российский траулер затонул у берегов Эстонии

Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, семеро членов экипажа были спасены.
ТАСС 01:55
Единоборства

Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем

Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Газета.Ru 13:30
Гаджеты

Билайн отдает смартфоны Samsung за полцены

Билайн представляет специальное предложение для тех, кто в поиске подарков для родных и близких – скидки 50% на смартфоны Samsung.
Retail & Loyalty 06:38
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ 10:48
Гаджеты

Huawei распродает смартфоны по скидкам в честь 14 февраля

Буквально сегодня китайский технологический гигант Huawei объявил о распродаже смартфонов, в честь Дня святого Валентина.
Ferra 07:17
Здоровье

Онкобольной из Самары приходится ежедневно ездить за таблеткой

Самарский Минздрав объяснил, почему женщине с тяжелым онкологическим заболеванием приходится каждый день ездить в клинику, чтобы получить одну таблетку.
НТВ вчера в 08:09
Технологии

В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
ТАСС 01:14
Общество

Число погибших от китайского коронавируса превысило 700

Lenta.ru 17:58
Шоу-бизнес

52-летняя Ольга Кабо показала точеную фигуру в купальнике

В своём Instagram Ольга Кабо выложила снимок, сделанный в бассейне. Перед камерой Ольга предстала в ярко-красном купальнике.
Privet-Rostov.ru 11:15
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное