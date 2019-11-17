Политика

Газета.RuГазета.RuВ ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США

Украинские бойцы подняли флаги США над своими позициями в Луганской области. О том, что звездно-полосатые полотна военные разместили вблизи двух населенных пунктов, рассказал офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
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"16 ноября "патриоты Украины", командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский", - цитирует его агентство Луганскинформцентр
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