Политика
Газета.RuВ ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США
Украинские бойцы подняли флаги США над своими позициями в Луганской области. О том, что звездно-полосатые полотна военные разместили вблизи двух населенных пунктов, рассказал офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
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с чего всё началось
"16 ноября "патриоты Украины", командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.ТАСС07:00
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Пушков отреагировал на поднятие флагов США украинскими военными в Донбассе
Московский Комсомолец13:03
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