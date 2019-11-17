с чего всё началось

Украинские бойцы подняли флаги США над своими позициями в Луганской области. О том, что звездно-полосатые полотна военные разместили вблизи двух населенных пунктов, рассказал офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США

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