Армия и оружие
РИА НовостиВ ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс британских военных инструкторов
Британские военные инструкторы прибыли в зону военного конфликта в Донбассе для обучения украинских силовиков, заявил журналистам в субботу официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
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Политика
США опубликуют расширенную версию доклада Мюллера о России
Минюст США к 19 июня опубликует расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Политика
В Госдуме прокомментировали желание Зеленского обсудить Крым
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя намерение президента Украины Владимира Зеленского вернуться к обсуждению вопроса Крыма, сравнил такое предложение с "монологом с зеркалом" и заявил, что ответа на него не будет.
РИА Новости 08:10
Происшествия
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru 07:00
Общество
Безработные получат дополнительное пособие на каждого ребенка
«Гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющими детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне — августе 2020 года увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)», — говорится в постановлении.
ИА Красная Весна 11 июня в 12:36
Происшествия
В Тульской области нарушено энергоснабжение из-за непогоды
В Тульской области нарушено электроснабжение в десяти населённых пунктах региона после прохождения грозового фронта.
RT на русском 07:13
Политика
Власти ФРГ опасаются, что санкции США против «СП-2» затронут госслужбы
Берлин, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Новые санкции США, которые могут быть введении в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), впервые смогут затронуть немецкие госслужбы, в какой-либо степени связанные с данным проектом и компании из Германии.
REGNUM 02:33
Происшествия
Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков
Газета.Ru 11 июня в 14:19
Общество
Диетологи назвали способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
RuNews24.ru вчера в 06:11
Общество
Голикова назвала регионы с наибольшей смертностью от коронавируса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в Москве и Подмосковье показатели смертности от коронавируса в апреле 2020 года были самыми высокими в России.
News.ru 08:12
Общество
Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com вчера в 13:03
Фигурное катание
Плющенко: «Трусова сделала новый четверной прыжок»
Напомним, уроженка Рязани Трусова владеет четверным лутцем, флипом, тулупом и сальховом.
62инфо 02:28
Футбол
Александр Кокорин заявил, что тюрьма ничему его не научила
Экспресс газета 05:31
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
Транспорт
Пассажиры метро Москвы смогут узнать размер компенсации по «Тройке»
Пассажиры московского метрополитена смогут проверить размер компенсации по карте «Тройка» в приложении «Метро Москвы».
Известия 07:02
Общество
Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
Происшествия
Людей эвакуируют из «Афимолл Сити» из-за возгорания
"До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были эвакуированы около 400 человек", - уточнили в МЧС.
Газета.Ru 08:23
Общество
Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции
На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений.
Российская газета вчера в 07:39
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
Баскетбол
Десять клубов осудили желание «Панатинаикоса» выйти из баскетбольной Евролиги
Десять баскетбольных клубов, которые обладают лицензиями А на выступление в Евролиге, выступили с письмом в поддержку руководства турнира после того, как греческий «Панатинаикос» заявил о желании покинуть лигу.
RT на русском 06:43
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП
Заслуженный артист России Михаил Ефремов, помещенный под домашний арест после смертельного ДТП, записал видеообращение.
Газета.Ru 02:08
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости вчера в 06:31
Происшествия
Сильный ветер сорвал крышу торгового центра в Барнауле
Гроза и сильный ветер стали причиной срыва кровли с торгового центра на одной из улиц Барнаула, обломки которой перегородили проезжую часть и повредили автомобили.
ТАСС 07:45
Происшествия
Упавшим под Самарой самолетом управлял курсант
Легкомоторным самолетом Як-52, который упал утром 13 июня под Самарой, управлял курсант второго года обучения.
Российская газета 08:46
Общество
Воробьев назвал число умерших от коронавируса в мае в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в результате заражения коронавирусом в мае скончались 506 человек.
Известия 06:03
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 11 июня в 05:32
Общество
МФЦ смогут самостоятельно определять правила предоставления услуг
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, в котором говорится, что МФЦ в праве самостоятельно устанавливать правила предоставления государственных и муниципальных услуг.
Live24 05:46
Общество
В России выявлено 8 987 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8 987 новых случаев коронавируса в 85 регионах.
Новгородские ведомости вчера в 04:04