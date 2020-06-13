Британские военные инструкторы прибыли в зону военного конфликта в Донбассе для обучения украинских силовиков, заявил журналистам в субботу официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс британских военных инструкторов

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