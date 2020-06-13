Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий сообщил о прибытии в зону так называемой «операции объединенных сил» представителей британской частной военной компании, сообщает ЛИЦ. По его словам, британцы обучают украинских боевиков тактики подавления протестов.

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