Армия и оружие
ИА НовороссияВ ЛНР сообщили о прибытии британских инструкторов в Донбасс
Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий сообщил о прибытии в зону так называемой «операции объединенных сил» представителей британской частной военной компании, сообщает ЛИЦ. По его словам, британцы обучают украинских боевиков тактики подавления протестов.
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Польша назвала «недоразумением» захват чешской территории
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