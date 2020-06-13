Армия и оружие
РИА НовостиВ ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс британских военных инструкторов
Британские военные инструкторы прибыли в зону военного конфликта в Донбассе для обучения украинских силовиков, заявил журналистам в субботу официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
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Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост 11 июня в 15:33
Общество
Новые санитарные требования для магазинов разработал Роспотребнадзор
Роспотребнадзор озаботился разработкой проекта новых санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую продукцию.
Хорошие новости вчера в 04:53
Общество
Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции
На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 07:26
Общество
Декретные пособия и больничные с 19 июня начисляются по новым правилам
Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполной рабочей недели или неполного рабочего дня, то средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия, определяется пропорционально продолжительности рабочего времени застрахованного лица.
Областная газета (г. Иркутск) 10 июня в 21:11
Общество
Голикова: Пик заболеваемости коронавирусом в РФ был 11 мая
Пиком заболеваемости коронавирусом в России было 11 мая.
Российская газета 06:10
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Общество
Правительство РФ расширило меры поддержки безработных
«Гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне-августе 2020-го увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)», — говорится в тексте документа.
Севастополь.ру 11 июня в 14:01
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 11 июня в 05:55
Общество
Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре
Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».
РБК 06:51
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП с отцом водителя
Дочь Михаила Ефремова Анна Мария попросила прощения у семьи погибшего в автокатастрофе с участием ее отца Сергея Захарова.
РЕН ТВ вчера в 21:57
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Политика
На Парад Победы приедут 12 зарубежных лидеров
Москва получила подтверждения от 12 глав государств, в основном, СНГ, о намерении посетить Парад Победы 24 июня.
Российская газета 11 июня в 09:59
Общество
Жара не снижает активность коронавируса — Мурашко
Напомним, что ранее в Роспотребнадзоре сообщали: COVID-19 может полностью терять свою активность от 30 градусов выше нуля.
RuNews24.ru вчера в 12:20
Здоровье
Назван продукт, который снижает давление и холестерин
Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com 05:36
Происшествия
В Туле убирают поваленные из-за непогоды деревья
Городская служба спасения убирает поваленные из-за непогоды деревья. Об этом сообщает тульская администрация.
Тульская служба новостей 06:00
Происшествия
Два пилота погибли при крушении самолета в Самарской области
Оба пилота погибли при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой. Об этом в субботу, 13 июня, сообщил источник «Известий».
Известия 05:16
Наука
Ученые выяснили, почему одни горы выше других
РИА Новости 11 июня в 07:39
Здоровье
Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног
Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru 11 июня в 23:53
Технологии
Обнаружен простой способ смотреть бесплатно YouTube без рекламы
Любознательные обнаружили небольшую брешь у популярного видеохостинга YouTube. Теперь есть возможность смотреть видеоролики без рекламы.
ToDay News Ufa вчера в 11:56
Шоу-бизнес
Елена Жукова рассказала о страданиях Юлии Норкиной перед смертью
iReactor 11 июня в 08:07
Авто
Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada
"Компания намерена заниматься производством лишь тех моделей, которые востребованы у покупателей и приносят прибыль", - сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа", отреагировав на слухи о появлении минивэнов в модельной линейке Lada.
Новые автомобили 01:02
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Известия вчера в 23:37
Общество
Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту
Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН вчера в 04:33
Музыка
Лещенко, Агутин и другие звезды дадут гала-концерт на Красной Площади
Российская газета 11 июня в 13:05
Общество
Рошаль обратил внимание Путина на «дело калининградских врачей»
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратил внимание президента Владимира Путина на "дело калининградских врачей".
Piter.tv вчера в 08:53
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
Общество
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года
Самые низкие зарплаты в среднем в первом квартале года получали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (29 тысяч рублей) и работники сельского хозяйства (30,9 тысячи).
Lenta.ru 01:36
Кино
Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс
Индиана Джонс, культовый персонаж актера Харрисона Форда получил статус самого великого киногероя по версии журнала Empire.
ToDay News Ufa вчера в 06:10
Политика
Зеленский заявил о намерении вернуть в повестку дня вопрос о Крыме
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении вернуть вопрос о Крыме в повестку дня.
News.ru вчера в 08:58