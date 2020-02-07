В результате обстрела позиций самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли четверо солдат, еще четверо получили ранения. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

В ЛНР сообщили о четырех жертвах при обстреле со стороны Украины

Политика Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.

Шоу-бизнес Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.

Происшествия Российский траулер затонул у берегов Эстонии Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, семеро членов экипажа были спасены.

Финансы Центробанк России понизил ключевую ставку Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.

Общество Ляшко заявил о газовом обмане украинцев Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.

Происшествия Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.

Общество Украинский министр с «низкой» зарплатой купила в Киеве квартиру Квартира площадью 46,6 кв. м. была приобретена Новосад, согласно данным декларации, 3 февраля у общества с ограниченной ответственностью «Дисбуд» по цене 944 200 гривен (или $38 480 тысяч).

Хоккей Мэттьюс догнал Овечкина в гонке снайперов НХЛ Форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс догнал российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).