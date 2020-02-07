Армия и оружие
РБКВ ЛНР сообщили о четырех жертвах при обстреле со стороны Украины
В результате обстрела позиций самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли четверо солдат, еще четверо получили ранения. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
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В результате обстрела со стороны киевских боевиков погибли четверо военнослужащих НМ ЛНР — Марочко
Новостной фронтвчера в 13:33
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