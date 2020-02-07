Армия и оружие
РИА НовостиВ ЛНР сообщили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны ВС Украины территории республики.
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В результате обстрела со стороны киевских боевиков погибли четверо военнослужащих НМ ЛНР — Марочко
Новостной фронтвчера в 13:33
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Общество
Учительницу в Приморье не накажут за разбор на уроке нецензурной фразы
Учительница, увидев написанную на доске фразу с нецензурными выражениями, стала разбирать ошибки, объясняя на этом примере правила русского языка.
Технологии
Samsung объяснила блокировку телевизоров в России
В Samsung Electronics 6 февраля рассказали, что часть функций «умных» телевизоров Samsung будет недоступна для россиян.
Политика
Лукашенко обсудит с Путиным поставки нефти в Сочи
Речь между президентами пойдет об энергетике и Союзном государстве. Александр Лукашенко обсудит с Владимиром Путиным поставки нефти в Сочи.
Армия и оружие
Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США
Западные страны подвергаются опасности в космосе, так как неподалеку от их спутников находятся российские и китайские аппараты, заявил 7 февраля в интервью Washington Examiner командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.
Общество
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика
В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».
Армия и оружие
ОАК объединит «МиГ» и «Сухой» для производства всей военной авиации
«Совершенно секретно»: Компании «МиГ» и «Сухой» объединятся для производства всей военной авиации России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба ОАК.
Энергетика
Турция начала отказываться от российского газа
Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Космос
В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Культура
Российская певица выступит на «Оскаре»
Российская джазовая певица Анна Бутурлина, которая является официальным русским голосом Эльзы из мультфильма "Холодное сердце", споет на церемонии "Оскара" композицию Into the Unknown ("Вновь за горизонт") из этой анимационной ленты.
Происшествия
Главу УФСИН по Северной Осетии арестовали по делу о растрате
Спорт
Чемпионка мира по гимнастике Солдатова пыталась покончить с собой
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова доставлена в одну из московских больниц.
Космос
«Ледяное сердце» Плутона управляет атмосферой планеты
Ученые указывают, что данный регион настолько же важен для климата на Плутоне, как океаны для Земли.
Общество
В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
В Липецке некоторых первоклассников из школы №21, родители которых не смогли сдавать деньги на нужды класса, подвергали дискриминации, в частности, не позволяли пить воду из кулера, купленного на общие средства.
Происшествия
В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе
Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Общество
Ляшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Футбол
3:4: ФК «Краснодар» уступил чешской «Виктории Пльзень»
Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Марбелья» в Марбелье (Испания) и завершился со счетом 3:4. К 24-й минуте чешская команда добилась преимущества в два мяча усилиями полузащитников Яна Коваржика и Алеша Чермака.
Политика
Володин объяснил демографический провал России курсом СССР
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Происшествия
Названы основные версии крушения вертолета депутата Хайруллина
Основными версиями крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.
Происшествия
В Полтаве девушка после ссоры с парнем застрелила инструктора тира
В Полтаве 18-летняя девушка застрелила инструктора тира.
Армия и оружие
Пентагон объяснил установку ядерных ракет на подлодках
США хотят предотвратить конфликты с различными странами, поэтому разворачивают ядерное оружие малой мощности на подводных лодках, заявил 7 февраля глава Пентагона Марк Эспер.
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна решила сменить имидж
Брухунова посетила салон красоты, где ей немного выбелили цвет волос.
Происшествия
В Казахстане выясняют обстоятельства беспорядков в Кордайском районе
По поводу произошедшего уже высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Авто
Volkswagen Passat заменят электрокаром
Общество
Охрана Минэнерго отменила госзакупку с наклейкой «Обама ЧМО»
Северо-Кавказский филиал ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго отменил тендер на заключение контракта, по условиям которого наклейка «Обама ЧМО» вошла в число запчастей, которые могут быть использованы для ремонта служебных автомобилей.
Шоу-бизнес
Актер Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве
Актер Валерий Гаркалин госпитализирован накануне в Москве с воспалением легких.
Политика
Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
Журналист Владимир Познер прокомментировал в беседе с "НСН" инициативу упрощения процедуры получения российского гражданства иностранцам, назвав это предложение "хорошим".
Общество
Шести российским актерам запретили въезд на Украину
Двум российским актерам запретили въезд на Украину на 10 лет. Еще четверым артистам назначили срок невъезда на три года.
Интернет
Google Chrome будет блокировать загрузку файлов по HTTP
Начиная с июня, система будет принудительно блокировать загрузку файлов с расширением .exe, а также начнёт сообщать о «сомнительности» ZIP-архивов и ISO-образов.