Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ ЛНР сообщили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны ВС Украины территории республики.
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В ЛНР обвинили ВСУ в одном обстреле за сутки

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В ЛНР сообщили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ

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Общество

Учительницу в Приморье не накажут за разбор на уроке нецензурной фразы

Учительница, увидев написанную на доске фразу с нецензурными выражениями, стала разбирать ошибки, объясняя на этом примере правила русского языка.
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Samsung объяснила блокировку телевизоров в России

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Речь между президентами пойдет об энергетике и Союзном государстве. Александр Лукашенко обсудит с Владимиром Путиным поставки нефти в Сочи.
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Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.
Российская газета вчера в 20:00
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«Совершенно секретно»: Компании «МиГ» и «Сухой» объединятся для производства всей военной авиации России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба ОАК.
Совершенно секретно вчера в 00:23
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Турция начала отказываться от российского газа

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Lenta.ru 05 февраля в 11:08
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В феврале рядом с Землей пролетит астероид

Подмосковье Сегодня вчера в 09:07
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Российская джазовая певица Анна Бутурлина, которая является официальным русским голосом Эльзы из мультфильма "Холодное сердце", споет на церемонии "Оскара" композицию Into the Unknown ("Вновь за горизонт") из этой анимационной ленты.
Газета.Ru вчера в 12:49
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Главу УФСИН по Северной Осетии арестовали по делу о растрате

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Общество

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Общество

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
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Футбол

3:4: ФК «Краснодар» уступил чешской «Виктории Пльзень»

Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Марбелья» в Марбелье (Испания) и завершился со счетом 3:4. К 24-й минуте чешская команда добилась преимущества в два мяча усилиями полузащитников Яна Коваржика и Алеша Чермака.
Кубанские новости вчера в 08:46
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Володин объяснил демографический провал России курсом СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
REGNUM 06 февраля в 04:37
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Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным

Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
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Основными версиями крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.
Lenta.ru вчера в 13:22
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В Полтаве девушка после ссоры с парнем застрелила инструктора тира

В Полтаве 18-летняя девушка застрелила инструктора тира.
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Пентагон объяснил установку ядерных ракет на подлодках

США хотят предотвратить конфликты с различными странами, поэтому разворачивают ядерное оружие малой мощности на подводных лодках, заявил 7 февраля глава Пентагона Марк Эспер.
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Охрана Минэнерго отменила госзакупку с наклейкой «Обама ЧМО»

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Актер Валерий Гаркалин госпитализирован накануне в Москве с воспалением легких.
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Шести российским актерам запретили въезд на Украину

Двум российским актерам запретили въезд на Украину на 10 лет. Еще четверым артистам назначили срок невъезда на три года.
Piter.tv вчера в 04:59
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Google Chrome будет блокировать загрузку файлов по HTTP

Начиная с июня, система будет принудительно блокировать загрузку файлов с расширением .exe, а также начнёт сообщать о «сомнительности» ZIP-архивов и ISO-образов.
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