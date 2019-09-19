Политика
RT на русскомВ ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
«Террористический акт был проведён на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная — путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции», — цитирует Луганский информационный центр министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета.
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Террористический акт был проведён на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная — путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 15:47, Вашингтон
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