Террористический акт был проведён на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная — путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции.

«Террористический акт был проведён на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная — путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции», — цитирует Луганский информационный центр министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета.

В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске

Технологии Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с eSim Изначально в ходе теста Tele2 хотела проверить технологию eSim на широкой линейке устройств, проанализировать, как она будет работать параллельно с обычными sim-картами других операторов, и выяснить, какие регуляторные вопросы могут возникнуть при массовом внедрении eSim, перечислял представитель оператора.

Армия и оружие В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.

Шоу-бизнес Заворотнюк перевели в обычную палату Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения.

Шоу-бизнес Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились Пожелания продюсер «Нелюбви» и «Левиафана», «9 роты» и «Сталинграда» сопроводил фотографией молодоженов с кинофестиваля «Кинотавр».

Футбол Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.

Политика Трамп раскритиковал главу ФРС США Президент США Дональд Трамп обвинил главу ФРС Джерома Пауэлла в отсутствии смелости и дальновидности.

Политика Новак рассказал об итогах трехсторонних переговоров по газу Российская сторона все еще связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, рассказал Новак, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.

Футбол ФК «Локомотив» обыграл немецкий «Байер» в матче Лиги чемпионов Футболисты московского клуба "Локомотив" одержали победу над леверкузенским "Байером" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Происшествия В Грозном загорелся торговый центр В центре Грозного загорелся крупный торгово-развлекательный центр "Гранд Парк". Пожар начался в магазине на первом этаже.

Автоспорт Кубица объявил, что покинет «Уильямс» в конце сезона «Формулы-1» Польский гонщик Роберт Кубица объявил, что покинет "Уильямс" по окончании нынешнего сезона чемпионата "Формулы-1", сообщается на официальном сайте британской команды.

Футбол «Базель» разгромил «Краснодар» в Лиге Европы Футболисты швейцарского «Базеля» добыли крупную победу над российским «Краснодаром» в первом туре группового раунда Лиги Европы.

Футбол Федун предложил проверить арбитров на детекторе лжи Член исполкома Российского футбольного союза и владелец «Спартака» Леонид Федун на заседании исполкома РФС выступил с предложением перед началом сезона проверить всех арбитров на детекторе лжи, сообщает Metaratings.

Кино Шварценеггер обратился к Сталлоне с ножом На видео Шварценеггер показал нож, который для него подписал Сталлоне.

Футбол «Манчестер Сити» крупно обыграл «Шахтер» Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Гости открыли счет на 25-й минуте.

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж за миллионера Дарья Клюкина поделилась радостной новостью. Победительница шестого сезона шоу "Холостяк" вышла замуж за Владимира Чопова.

Происшествия Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.

Религия В РПЦ высказались против крещения родившихся от ЭКО детей В РПЦ высказались против процедуры крещения детей, родившихся в последствии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Спорт Дина Аверина завоевала золото на ЧМ в Баку в упражнениях с булавами Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золото на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами.

Шоу-бизнес Брат участника Backstreet Boys угрожает убить его беременную жену Бывший солист американской поп-группы Backstreet Boys Ник Картер подал в суд на своего младшего брата Аарона Картера из-за угроз убить его беременную жену, сообщает портал TMZ.

Шоу-бизнес В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».