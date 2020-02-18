Армия и оружие
Lenta.ruЛНР обвинила украинские войска в обстреле жилых домов
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили украинские войска в обстреле населенных пунктов, в результате которого пострадали жилые дома. Об этом сообщает «Луганский информационный центр».
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Гражданам Китая временно запретили въезд в Россию
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Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала победительницей этапа "Ски Тур" в спринте в гору свободным стилем.
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Пьяный отец убил утюгом плакавшую четырехмесячную дочь
Вопросы у следователей возникли и к органам соцобеспечения, поскольку те недоглядели за семьей, где отец беспрестанно налегал на спиртное, а мать имеет троих детей, но лишена родительских прав.
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Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
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Артистка получает достойную пенсию.
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
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Во вторник в социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как учитель одной из школ Псковской области выдергивает стул, на котором раскачивался ученик.
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В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
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Футбол
«Тоттенхэм» на несколько недель потерял Сона из-за перелома руки
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин выбыл из строя на несколько недель из-за перелома правой руки, сообщает официальный сайт команды.
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал обострение ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об атаке на позиции ВСУ вблизи ряда населенных пунктов в Донбассе, назвав обострение ситуации попыткой срыва мирных процессов в регионе.
Авто
АвтоВАЗ начал сборку лимитированной версии Lada XRay Cross Instinct
Источник пишет, что пока на линии Lada XRAY Cross Instinct выпускают 2-3 автомобиля в смену.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Ещё один гражданин России заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Иокогама.
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Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операцию
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована и перенесла операцию.
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Apple представит бюджетный iPhone SE 2 31 марта
Apple представит свой небольшой, бюджетный iPhone SE 2 31 марта.
Политика
Турция «не удовлетворена» результатами переговоров с Россией по Идлибу
Турция не удовлетворена результатом переговоров с Россией по урегулированию в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Политика
Нидерланды оценили замену украинских прокуроров по делу MH17
Нидерланды оценили замену украинских прокуроров по делу сбитого в Донбассе самолета рейса MH17.
Происшествия