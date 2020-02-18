Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruЛНР обвинила украинские войска в обстреле жилых домов

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили украинские войска в обстреле населенных пунктов, в результате которого пострадали жилые дома. Об этом сообщает «Луганский информационный центр».
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