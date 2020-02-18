Армия и оружие
Lenta.ruЛНР обвинила украинские войска в обстреле жилых домов
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили украинские войска в обстреле населенных пунктов, в результате которого пострадали жилые дома. Об этом сообщает «Луганский информационный центр».
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Армия и оружие
Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу
Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе «пока не принесли удовлетворительных результатов».
Общество
Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Происшествия
Бастрыкин дал поручения по делу о подготовке терактов в Крыму
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести следственные действия по делу о подготовке терактов в Крыму двумя подростками.
Авто
Toyota разработает преемников Mark X и Crown вместе с Mazda
По сведениям веб-портала BestCarWeb, Mazda планирует создать как заднеприводную платформу, так и силовые агрегаты, как отмечает источник, речь идёт и о бензиновой рядной «шестёрке», и о дизельном моторе.
Авто
Pagani показала гиперкар за 5 млн евро
Корпорация Pagani показала новый гиперкар Imola, тираж которого будет ограничен.
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
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Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз
Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
Футбол
СМИ анонсировали возвращение в «Спартак» Романа Шишкина
Российский защитник Роман Шишкин во вторник, 18 февраля, подпишет контракт со «Спартаком», сообщает «Чемпионат».
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«Корабль-призрак» появился у берегов Ирландии
В Ирландии к побережью графства Корк прибило 77-метровый «корабль-призрак».
Шоу-бизнес
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В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Политика
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ
Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Общество
Ветераны ВОВ получили пожизненное право бесплатного проезда в поездах
Ветераны Великой Отечественной войны теперь могут бесплатно ездить в поездах "Российских железных дорог" и "Федеральной пассажирской компании".
Общество
У Дмитрия Диброва случился микроинсульт
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«Барселона» платит за поддержку Бартомеу в социальных сетях
Происшествия
Задержание гендиректора «Титановой долины» назвали провокацией
Задержание руководителя свердловской «Титановой долины» Артемия Кызласова может быть провокацией.
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Политика
В «Роснефти» отреагировали на санкции США против своей «дочки»
Как подчеркнули в компании, «Роснефть» стала инвестором в экономику Венесуэлы задолго до введения санкций США, а её деятельность в стране связана с реализацией добычных проектов и трейдингом.
Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос объявил о создании нового фонда — Bezos Earth Fund — для борьбы с климатическими изменениями.
Гаджеты
VIA возвращается на процессорный рынок, бросая вызов Intel и AMD
Ранее на рынке процессоров было три игрока: Intel, AMD и VIA, но последняя уже 15 лет как не представляла новых CPU.
Технологии
NVIDIA представила особую версию RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077
NVIDIA показала RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077.
Шоу-бизнес
Племянник Елизаветы II принял решение о разводе после 26 лет брака
Племянник королевы Великобритании Елизаветы II, дизайнер и предприниматель Дэвид Армстронг-Джонс, второй граф Сноудон принял решение о разводе с супругой Сереной после 26 лет брака, пишет ФАН со ссылкой на информацию инсайдеров.
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В РФ может возникнуть дефицит одежды и обуви из-за карантина в Китае
Продавцы одежды и обуви в России могут испытать дефицит товаров при поставках из Китая в случае продления карантина из-за эпидемии коронавируса.
Общество
Россию обязали выплатить $50 млрд по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги поставил, что российская сторона обязана выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд.
Происшествия
Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково
Самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку во Внуково после срабатывания датчика неисправности стойки шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Общество
Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию
Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.
Шоу-бизнес
Охлобыстин осудил Стерлигова за слова о протоиерее Смирнове
Российский предприниматель Герман Стерлигов прокомментировал в своем Instagram заявление главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, протоиерея Дмитрия Смирнова, который резко раскритиковал женщин, состоящих в браке.
Общество
Дневной сон в выходные вдвое снижает риск сердечного приступа
Как сообщает ToDay News Ufa, у людей в возрасте от 35 до 75 лет дневной сон позволит снизить вероятность развития сердечного приступа.