Представители самопровозглашенной Луганской народной республики выполнили все условия для проведения обмена удерживаемыми в связи с конфликтом в Донбассе лицами, заявила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.

с чего всё началось

"По результатам состоявшейся верификации удерживаемых лиц, которая проходила 27 и 28 декабря, почти все заявленные с нашей стороны люди, местонахождение которых установлено, подтвердили свое согласие на обмен", - сообщила представитель ЛНР.

В ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом

Общество Гороскоп на 29 декабря. Вас ждут приятные новости Гороскоп на 29 декабря 2019 года уверен — сегодня вас ждут приятные новости, связанные с близкими или успехами в профессиональной сфере.

Футбол Морено сменил Жардима на посту главного тренера «Монако» Морено ранее не работал на посту главного тренера в клубах, но возглавлял в 2019 году сборную Испании и вывел команду в финальную часть ЕВРО-2020 с первого места в отборочной группе.

Единоборства Федор Емельяненко нокаутом победил Джексона на турнире Bellator Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко в первом раунде победил американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии.

Хоккей Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон извинился перед соперниками из России и болельщиками за то, что не снял шлем во время исполнения гимна РФ.

Политика Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента России Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Общество Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.

Происшествия Бывших спецназовцев арестовали по подозрению в убийствах Следственный комитет объявил, что совместно с ФСБ задержал троих человек, входивших в организованную преступную группу, совершившую в 2008–2012 годах несколько убийств.

Политика Представители ЛНР выехали для обмена пленными с Украиной Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.

Общество Протестующие заблокировали бывшим бойцам «Беркута» выезд из СИЗО Протестующие заблокировали выезды из СИЗО в Киеве, где находятся три бывших бойца спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящие подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года.

Политика В Киеве объяснили опасения Украины из-за «Северного потока-2» С помощью газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» Россия сможет полностью заместить мощности украинской газотранспортной системы (ГТС), заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».

Происшествия У берегов Японии нашли лодку с телами семи человек Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.

Авто Chery привезет в 2020 году в Россию несколько новинок Компания Chery планирует вывести на российский рынок в 2020 году модель Tiggo 8, а также автомобиль под брендом Exeed, кроссовер TXL.

Общество Британский посол описал Россию в трех словах Лори Бристоу, посол Великобритании в РФ, покидающий пост в январе, рассказал о своем опыте работы и кратко описал Россию.

Политика Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.