Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом

"По результатам состоявшейся верификации удерживаемых лиц, которая проходила 27 и 28 декабря, почти все заявленные с нашей стороны люди, местонахождение которых установлено, подтвердили свое согласие на обмен", - сообщила представитель ЛНР.
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В ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики выполнили все условия для проведения обмена удерживаемыми в связи с конфликтом в Донбассе лицами, заявила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.
РИА Новостивчера в 10:55

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В ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом

РИА Новостивчера в 10:55

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В ЛНР сообщили о выполнении всех условий для обмена пленными с Киевом

Московский Комсомолецвчера в 10:51

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RT на русскомвчера в 12:19

В ЛНР заявили о выполнении всех условий для проведения обмена пленными

News.ruвчера в 10:56

ЛНР выполнила все условия для проведения обмена пленными

РЕН ТВвчера в 10:34
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