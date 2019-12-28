Политика
РИА НовостиВ ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом
"По результатам состоявшейся верификации удерживаемых лиц, которая проходила 27 и 28 декабря, почти все заявленные с нашей стороны люди, местонахождение которых установлено, подтвердили свое согласие на обмен", - сообщила представитель ЛНР.
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Представители самопровозглашенной Луганской народной республики выполнили все условия для проведения обмена удерживаемыми в связи с конфликтом в Донбассе лицами, заявила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.РИА Новостивчера в 10:55
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В ЛНР сообщили о выполнении всех условий для обмена пленными с Киевом
Московский Комсомолецвчера в 10:51
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:18, Ашберн
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