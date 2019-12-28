Политика
РИА НовостиВ ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом
"По результатам состоявшейся верификации удерживаемых лиц, которая проходила 27 и 28 декабря, почти все заявленные с нашей стороны люди, местонахождение которых установлено, подтвердили свое согласие на обмен", - сообщила представитель ЛНР.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Представители самопровозглашенной Луганской народной республики выполнили все условия для проведения обмена удерживаемыми в связи с конфликтом в Донбассе лицами, заявила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.РИА Новостивчера в 10:55
Подробнее о событии
Показать все источники
В ЛНР сообщили о выполнении всех условий для обмена пленными с Киевом
Московский Комсомолецвчера в 10:51
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:51, Ашберн
Политика
Офис Зеленского сообщил об освобождении первых 25 украинцев
Украине передали первых 25 граждан страны в рамках обмена пленными в Донбассе. Об этом сообщили в офисе президента Владимира Зеленского.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
Единоборства
Емельяненко победил Джексона в бою Bellator в Японии
Российский боец Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке Bellator в Японии.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Происшествия
Убийцу двухлетней девочки задержали в Москве
В Москве следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двухлетней девочки.
Спорт
Российский лыжник Устюгов одержал победу в первой гонке «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов одержал победу в масс-старте свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски».
Общество
Экс-бойцов «Беркута» вывезли из киевского СИЗО
Ранее сообщалось, что киевские активисты заблокировали все выезды из Лукьяновского СИЗО, где содержались экс-бойцы, которых суд 28 декабря освободил под личное поручительство.
Общество
Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Хейтон извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России на чемпионате мира в Чехии.
Шоу-бизнес
Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику
Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.
Космос
«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах
Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
Авто
В Турции создан собственный автомобиль
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил журналистам первый национальный автомобиль.
Политика
Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента
Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести в России пост вице-президента, чтобы «разгрузить главу государства».
Политика
В Вене возобновились российско-украинские переговоры по газу
В Вене сегодня, 29 декабря, после небольшого перерыва возобновился очередной раунд российско-украинских переговоров по газу.
Кино
Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат
Фигурное катание
Загитова рассказала Тутберидзе, что соскучилась по соревнованиям
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила тренеру Этери Тутберидзе, что уже соскучилась по соревнованиям.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
Происшествия
Россиянка пострадала в ДТП с автобусом, перевернувшимся в Эстонии
Ранее Sputnik Эстония сообщил, что автобус фирмы Eccolines, следовавший из Петербурга в Таллин, в ночь на воскресенье съехал в кювет на шоссе, ведущим из Нарвы в столицу Эстонии, пострадали девять человек, их доставили в больницу.
Политика
Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост после ряда неудач
Путин отметил, что строители моста "сами счастливы за результат, которого добились".
Армия и оружие
Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57
Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Политика
Объявлена дата обмена пленными между Киевом и Донбассом
Обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса намечена на 29 декабря.
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий заемщику право получить часть страховой премии при досрочном погашении кредита.
Шоу-бизнес
Нагиев поддержал заплаканную после развода с мужем Пелагею
Во время выступления исполнительницы на шоу «Голос», артист пожелал заплаканной коллеге найти новую любовь, сообщает издание OANews.
Общество
Роспотребнадзор напомнил правила возврата билетов на мероприятия
Если возврат происходит по инициативе покупателя, за 10 дней до мероприятия он может получить полную стоимость билета.
Биатлон
Мухамедзянов победил в спринте на «Ижевской винтовке»
Космос
Космические итоги уходящего года дали возможность людям узнать больше информации о Вселенной
Ученые подвели космические итоги уходящего года. Они дали возможность людям узнать больше информации о Вселенной.
Здоровье
Исследование выявило рост заболеваемости детей в России
В России с 2000 по 2018 год общая заболеваемость детей до 14 лет выросла на 19%.
Общество
В столичном регионе предсказали самую холодную декабрьскую ночь
Ночь на понедельник, 30 декабря, может стать самой холодной в декабре в Москве и Подмосковье.
Происшествия