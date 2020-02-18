По данным официального представителя Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Якова Осадчего, украинские силовики, пытаясь подойти к линии соприкосновения в Донбассе, подорвались на минном поле. Об этом сообщает «РИА Новости».

В ЛНР заявили о подрыве украинских диверсантов на минном поле

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