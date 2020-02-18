Армия и оружие
ГородовойВ ЛНР заявили о подрыве украинских диверсантов на минном поле
По данным официального представителя Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Якова Осадчего, украинские силовики, пытаясь подойти к линии соприкосновения в Донбассе, подорвались на минном поле. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Общество
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Наука
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Врачи советуют женщинам пить зеленый чай несколько раз в день, чтобы защититься от рака молочных желез.
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Армия и оружие
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Штаб «операции объединенных сил» (ООС) Украины рассказал о погибших в результате боевого столкновения на линии соприкосновения в Донбассе, которое произошло утром вторника, 18 февраля.
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Общество
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Происшествия
Массовая гибель рыбы зафиксирована в Ростове-на-Дону
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Шоу-бизнес
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ФСИН рассказала о смерти осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева
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