Четыре защитника Донбасса погибли, четверо ранены в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщили 18 февраля в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В ЛНР рассказали о потерях в результате провокации ВСУ

Общество В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва Ранее в СМИ появились сообщения, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь».

Биатлон Назван состав сборной России на мужскую индивидуальную гонку ЧМ Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров назвал состав команды на индивидуальную гонку чемпионата мира в Антерсельве, сообщает ТАСС.

Политика Зеленский пригрозил расселить эвакуированных из Китая в дома политиков Расселением в дома украинских политиков украинских граждан, эвакуированных из вирусного Китая, пригрозил глава Украины Владимир Зеленский, если те будут и впредь препятствовать их приезду на родину, 18 февраля сообщил украинский президент на брифинге.

Политика В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17 Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.

Экономика Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.

Общество Газпром покинули два члена команды Миллера Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.

ЖКХ Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.

Армия и оружие США грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Технологии В Xiaomi заявили о готовности предустанавливать российское ПО Китайская компания Xiaomi заявила о готовности предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на свои устройства в соответствии с законодательством России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

Политика Минэнерго: «Северный поток-2» будет достроен до 2021 года Американский президент Дональд Трамп в конце декабря прошлого года подписал оборонный бюджет, в котором предусмотрены санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".