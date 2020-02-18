Армия и оружие
REGNUMВ ЛНР рассказали о потерях в результате провокации ВСУ
Четыре защитника Донбасса погибли, четверо ранены в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщили 18 февраля в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
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Происшествия
ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму
В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
Общество
В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва
Ранее в СМИ появились сообщения, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь».
Общество
Названа причина отставки начальника московской полиции
Биатлон
Назван состав сборной России на мужскую индивидуальную гонку ЧМ
Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров назвал состав команды на индивидуальную гонку чемпионата мира в Антерсельве, сообщает ТАСС.
Общество
России грозит арест активов после решения суда в Гааге по делу ЮКОСа
Апелляционный суд в Гааге сегодня обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов.
Происшествия
Коронавирусом заразился еще один россиянин
На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России.
Политика
Зеленский пригрозил расселить эвакуированных из Китая в дома политиков
Расселением в дома украинских политиков украинских граждан, эвакуированных из вирусного Китая, пригрозил глава Украины Владимир Зеленский, если те будут и впредь препятствовать их приезду на родину, 18 февраля сообщил украинский президент на брифинге.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях
Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Финансы
Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов
Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в подготовке к полноценному наступлению
В ведомстве Россию обвинили в наращивании военного потенциала возле украинской границы втрое.
Футбол
Джордан Хендерсон: «Время Коутиньо в „Ливерпуле“ уже прошло»
Парни любили Филиппе, спросите любого, уверен, они бы тоже хотели, чтобы он вернулся. Но, на мой взгляд, его время здесь уже прошло.
Биатлон
Йоханнес Бё признал победу Александра Логинова на чемпионате мира
26-летний норвежский спортсмен Йоханнес Бё заявил, норвежцы «перегнули» с критикой Александра Логинова.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что не боится исков и угроз
Общество
Газпром покинули два члена команды Миллера
Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
ЖКХ
Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить
Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.
Армия и оружие
США грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу
США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Технологии
В Xiaomi заявили о готовности предустанавливать российское ПО
Китайская компания Xiaomi заявила о готовности предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на свои устройства в соответствии с законодательством России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Шоу-бизнес
Стерлигов и Охлобыстин поспорили из-за слов протоиерея о женщинах
Актер Иван Охлобыстин осудил предпринимателя Германа Стерлигова за критику протоиерея Дмитрия Смирнова, неоднозначно высказавшегося о женщинах.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Политика
Минэнерго: «Северный поток-2» будет достроен до 2021 года
Американский президент Дональд Трамп в конце декабря прошлого года подписал оборонный бюджет, в котором предусмотрены санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Шоу-бизнес
Племянник Елизаветы II решил развестись после 26 лет брака
12 февраля стало известно, что жена старшего внука королевы Великобритании Елизаветы II Питера Филлипса Отем Келли пожелала развестись после 12 лет брака.
Космос
Из-за слабой киберзащиты спутники могут стать опасным оружием хакеров
Хакеры могут блокировать или подделывать сигналы со спутников, создавая хаос в электрических, водопроводных сетях и транспортных системах.
Общество
Россиян предупредили о похолодании в марте
В европейской части России ожидается похолодание в марте.
Единоборства
Кадыров пообещал устроить «бой века» с Емельяненко
Лидер Чеченской республики, Рамзан Кадыров, подтвердил намерение встретиться в ринге с Александром Емельяненко, и уже начал подготовку к бою.
Футбол