Террористический акт был проведён на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная — путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции.

В Луганске произошел взрыв в районе автомобильного моста. Сведений о пострадавших не приводится.

Финансы Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам С 19 сентября Сбербанк в среднем на 0,3–0,5 п.п. уменьшил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов на сайте банка.

Политика Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.

Экономика Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Генпрокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову Генпрокуратура России обратилась в Мосгорсуд освободить из СИЗО актера Павла Устинова, который получил срок в 3,5 года в колонии общего режима по делу о нанесении травмы сотруднику ОМОН.

Авто АвтоВАЗ приостановил продажи партии Lada Largus Специалисты компании обнаружили возможный дефект в топливной системе определенных версий Lada Largus.

Политика Главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Шоу-бизнес Заворотнюк составили новый план лечения Как сообщает Super, после того, как Заворотнюк пришла в сознание, врачи составили ей новый план лечения.

Экономика ФАС оштрафовала Google на 100 тысяч рублей «ФАС России наложила административный штраф в размере 100 тыс. рублей на Google LLC как рекламораспространителя ненадлежащей рекламы финансовых услуг компании Ali Trade при помощи сервиса Google AdWords», — сообщили в ведомстве.

Здоровье Умирающий севастополец обратился к министру здравоохранения РФ Инвалид 2-й группы Юрий Воробьев неоднократно обращался во все инстанции с просьба купить лекарства для лечения его редчайшей болезни.

Культура Хидео Кодзима приедет на «ИгроМир 2019» «Ореанда-Новости» Хидео Кодзима почтит личным присутствием главную сцену выставки 5 октября в 16:30.

Экономика Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова Основная причина подорожания красной рыбы — уменьшение улова на Дальнем Востоке в текущем году, сходятся во мнении опрошенные РБК участники рынка.

Кино Первые зрители «Гемини» назвали фильм «технологическим чудом» Зрители предпремьерных показов фильма «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли назвали фильм «технологическим чудом», сообщает портал Gamebomb 19 сентября.

Общество Приняты поправки о внесудебном взыскании долгов по зарплате Законопроект предоставляет работнику выбор, куда обратиться в случае долгов по зарплате - в суд или трудовую инспекцию.

Политика Нетаньяху не смог получить большинства в парламенте После подсчета 90% голосов партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» уступала основному конкуренту — центристскому блоку партий «Кахоль-Лаван» под руководством оппозиционного политика, экс-начальника генштаба Армии обороны Израиля Бенни Ганца.

Футбол Федун прокомментировал слухи о переговорах с Венгером Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун отреагировал на информацию о переговорах с французским специалистом Арсеном Венгером.

Армия и оружие Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран В Тегеране предупредили о риске развития полномасштабных боевых действий в регионе в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.

Политика Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".

Политика В Кремле отреагировали на задержание идущего в Москву шамана Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не в курсе о ситуации с задержанием "шамана" в Бурятии.

Экономика ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России Прогноз роста мировой экономики в 2019 году организация снизила до 2,9% с ожидаемых 3,2% Прогноз на 2020 год был также снижен -- на 0,4 п.п. по сравнению с майской оценкой, до 3%.

Футбол Азмун может пропустить матч с «Рубином» из-за травмы Форвард «Зенита» Сердар Азмун может пропустить матч 10-го тура РПЛ с «Рубином», сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу питерцев.

Политика Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.