Политика
РИА НовостиВ ЛНР заявили о попытке взрыва моста в Луганске
Попытка взрыва моста произошла в Луганске, он не разрушен, на месте работают правоохранители, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах самопровозглашенной Луганской народной республики. "Пытались подорвать опоры", - сказал собеседник агентства.
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Террористический акт был проведён на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная — путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции.
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Космос
Предложено новое объяснение загадочной «звезды Табби»
В новом исследовании ученые предложили новое объяснение поведению звезды, связанное с возможным существованием вокруг «звезды Табби» луны (так называемая «плунета» — луна за пределами Солнечной системы, которая покинула свою планету; существование экзолун предполагается давно, однако ни одна из них пока не была подтверждена), находящейся в процессе разрушения.
Популярная механика вчера в 07:37
Политика
В Крыму исключили заход кораблей НАТО в Азовское море
Депутат крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что Россия не позволит военным кораблям НАТО получить доступ к Азовскому морю.
РЕН ТВ 09:03
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском 05:28
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони заявила, что без макияжа ее мама выглядит некрасиво
Боня поинтересовалась у дочери, довольна ли она тем, что ее мать выглядит ужасно.
Вечерний курьер 02:43
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Армия и оружие
В Рыбинске спустили на воду четвертый катер «Грачонок»
Четвертый противодиверсионный катер "Грачонок" для керченской бригады Росгвардии спустили на воду в Рыбинске в Ярославской области, он предназначен для охраны акватории Керченского пролива, сообщили в ведомстве.
РИА Новости 16:28
Здоровье
На пользу поджелудочной идет употребление гречки и йогуртов
К тяжелым последствиям приводят болезни поджелудочной железы. Этот важный орган можно укрепить некоторыми продуктами.
Соловей.Инфо 04:41
Общество
Систему взыскания долгов с граждан изменят в России
Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 08:09
Происшествия
Павла Устинова просит отпустить Генпрокуратура
Павла Устинова просит отпустить Генпрокуратура В пятницу Мосгорсуд рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, осужденному 16 сентября за насилие в отношении сотрудника органов правопорядка.
Коммерсантъ 16:12
Общество
Родители просят не вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
В письме отмечается, что многие родители не представляют, как их дети будут сдавать обязательный экзамен по иностранному языку.
Православие и Мир вчера в 07:26
Происшествия
Суд освободил Губайдулина из-под стражи
РИА Новости вчера в 05:41
Здоровье
Счетная палата раскритиковала систему помощи инвалидам в России
Бюро МСЭ подчиняются Министерству труда Сколько в России инвалидов К началу 2019 года доля инвалидов составила 8,1% от общего населения России, или 11,947 млн человек, в том числе 5,6% — дети-инвалиды.
РБК 17:00
Политика
Новак считает трехсторонние переговоры по газу конструктивными
По итогам переговоров в Брюсселе министр энергетики России Александр Новак назвал трехсторонние консультации Россия-ЕС-Украина конструктивными, так как все назначаемые раньше переговоры срывались.
Газета.Ru 13:23
Футбол
«Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче группового этапа ЛЕ
Футболисты московского ЦСКА уступили болгарскому "Лудогорцу" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
РИА Новости 16:53
Космос
Извержение вулкана на спутнике Юпитера произойдет со дня на день
Астрономы из Института планетарных наук опубликовали сообщение, что на самом крупном спутнике Сатурна - Ио со дня на день может произойти извержение вулкана.
Ридус вчера в 04:37
Общество
Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Кино
Шварценеггер обратился к Сталлоне с ножом
На видео Шварценеггер показал нож, который для него подписал Сталлоне.
Газета.Ru 13:35
Энергетика
Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года
Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Интерфакс 11:24
Футбол
Увольнение Зидана обойдется «Реалу» в 80 миллионов евро
По информации Sport.es, это решение обойдется мадридцам в 80 миллионов евро.
Спорт-Экспресс 11:37
Политика
Дэвид Кэмерон сообщил о вине Барака Обамы в сирийском конфликте
Что предложил Кэмерон Путину на вилле в Сочи Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон рассказал в своих мемуарах о попытках согласовать транзит власти в Сирии.
РБК 10:21
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату
Госпитализированную актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату.
iReactor 06:00
Армия и оружие
Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27
Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия 08:38
Общество
В Минтруде назвали условия для введения четырехдневной рабочей недели
В Министерстве труда России назвали условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Газета.Ru 16:01
Общество
Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК 15:33
Футбол
«Рома» дома разгромила «Истанбул Башакшехир»
В параллельном матче группы «Боруссия» из Менхенгладбаха дома крупно проиграла австрийскому «Вольфсбергу» - 0:4. В следующих матчах турнира «Рома» 3 октября в гостях сыграет против «Вольфсберга», а «Истанбул Башакшехир» в этот день примет «Боруссию».
ProstoProSport 16:49
Политика
Путин прилетел в Оренбург на совместные с Киргизией военные учения
В пятницу в Оренбургской области Путин посетит стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» на полигоне Донгуз и встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
РБК 16:36