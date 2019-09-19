Террористический акт был проведён на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная — путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции.

Попытка взрыва моста произошла в Луганске, он не разрушен, на месте работают правоохранители, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах самопровозглашенной Луганской народной республики. "Пытались подорвать опоры", - сказал собеседник агентства.

В ЛНР заявили о попытке взрыва моста в Луганске

Космос Предложено новое объяснение загадочной «звезды Табби» В новом исследовании ученые предложили новое объяснение поведению звезды, связанное с возможным существованием вокруг «звезды Табби» луны (так называемая «плунета» — луна за пределами Солнечной системы, которая покинула свою планету; существование экзолун предполагается давно, однако ни одна из них пока не была подтверждена), находящейся в процессе разрушения.

Политика В Крыму исключили заход кораблей НАТО в Азовское море Депутат крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что Россия не позволит военным кораблям НАТО получить доступ к Азовскому морю.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.

Политика Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.

Шоу-бизнес Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек» Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.

Армия и оружие В Рыбинске спустили на воду четвертый катер «Грачонок» Четвертый противодиверсионный катер "Грачонок" для керченской бригады Росгвардии спустили на воду в Рыбинске в Ярославской области, он предназначен для охраны акватории Керченского пролива, сообщили в ведомстве.

Здоровье На пользу поджелудочной идет употребление гречки и йогуртов К тяжелым последствиям приводят болезни поджелудочной железы. Этот важный орган можно укрепить некоторыми продуктами.

Общество Систему взыскания долгов с граждан изменят в России Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Происшествия Павла Устинова просит отпустить Генпрокуратура Павла Устинова просит отпустить Генпрокуратура В пятницу Мосгорсуд рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, осужденному 16 сентября за насилие в отношении сотрудника органов правопорядка.

Общество Родители просят не вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку В письме отмечается, что многие родители не представляют, как их дети будут сдавать обязательный экзамен по иностранному языку.

Здоровье Счетная палата раскритиковала систему помощи инвалидам в России Бюро МСЭ подчиняются Министерству труда Сколько в России инвалидов К началу 2019 года доля инвалидов составила 8,1% от общего населения России, или 11,947 млн человек, в том числе 5,6% — дети-инвалиды.

Политика Новак считает трехсторонние переговоры по газу конструктивными По итогам переговоров в Брюсселе министр энергетики России Александр Новак назвал трехсторонние консультации Россия-ЕС-Украина конструктивными, так как все назначаемые раньше переговоры срывались.

Футбол «Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче группового этапа ЛЕ Футболисты московского ЦСКА уступили болгарскому "Лудогорцу" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Космос Извержение вулкана на спутнике Юпитера произойдет со дня на день Астрономы из Института планетарных наук опубликовали сообщение, что на самом крупном спутнике Сатурна - Ио со дня на день может произойти извержение вулкана.

Общество Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.

Кино Шварценеггер обратился к Сталлоне с ножом На видео Шварценеггер показал нож, который для него подписал Сталлоне.

Энергетика Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Футбол Увольнение Зидана обойдется «Реалу» в 80 миллионов евро По информации Sport.es, это решение обойдется мадридцам в 80 миллионов евро.

Политика Дэвид Кэмерон сообщил о вине Барака Обамы в сирийском конфликте Что предложил Кэмерон Путину на вилле в Сочи Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон рассказал в своих мемуарах о попытках согласовать транзит власти в Сирии.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату Госпитализированную актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату.

Армия и оружие Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27 Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.

Общество В Минтруде назвали условия для введения четырехдневной рабочей недели В Министерстве труда России назвали условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Общество Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.

Футбол «Рома» дома разгромила «Истанбул Башакшехир» В параллельном матче группы «Боруссия» из Менхенгладбаха дома крупно проиграла австрийскому «Вольфсбергу» - 0:4. В следующих матчах турнира «Рома» 3 октября в гостях сыграет против «Вольфсберга», а «Истанбул Башакшехир» в этот день примет «Боруссию».