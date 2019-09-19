Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ ЛНР заявили о попытке взрыва моста в Луганске

Попытка взрыва моста произошла в Луганске, он не разрушен, на месте работают правоохранители, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах самопровозглашенной Луганской народной республики. "Пытались подорвать опоры", - сказал собеседник агентства.
Читать в источнике
Комментировать16
Игорь Корнет
Террористический акт был проведён на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная — путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции.
— Игорь КорнетRT на русском 03:57

Подробнее о событии

Власть поменялась, методы те же: подорванный мост в Луганске был выбран неспроста

Вести.Ru14:04

В ЛНР заявили о причастности Украины к взрывам на путепроводе в Луганске

RT на русском13:13

МВД ЛНР сообщило о повреждении путепровода в Луганске в результате теракта

ТАСС03:40

В ЛНР заявили о причастности украинских спецслужб к теракту в Луганске

РИА Новости10:16

На путепроводе в Луганске произошел взрыв

РБК04:19

МВД ЛНР сообщило детали взрыва путепровода в Луганске

ИА Новороссия10:39

Опубликовано видео с места попытки подрыва моста в Луганске

ФАН04:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 17:18, Вашингтон
Космос

Предложено новое объяснение загадочной «звезды Табби»

В новом исследовании ученые предложили новое объяснение поведению звезды, связанное с возможным существованием вокруг «звезды Табби» луны (так называемая «плунета» — луна за пределами Солнечной системы, которая покинула свою планету; существование экзолун предполагается давно, однако ни одна из них пока не была подтверждена), находящейся в процессе разрушения.
Популярная механика вчера в 07:37
Политика

В Крыму исключили заход кораблей НАТО в Азовское море

Депутат крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что Россия не позволит военным кораблям НАТО получить доступ к Азовскому морю.
РЕН ТВ 09:03
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве

Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском 05:28
Политика

Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Дочь Виктории Бони заявила, что без макияжа ее мама выглядит некрасиво

Боня поинтересовалась у дочери, довольна ли она тем, что ее мать выглядит ужасно.
Вечерний курьер 02:43
Шоу-бизнес

Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»

Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Армия и оружие

В Рыбинске спустили на воду четвертый катер «Грачонок»

Четвертый противодиверсионный катер "Грачонок" для керченской бригады Росгвардии спустили на воду в Рыбинске в Ярославской области, он предназначен для охраны акватории Керченского пролива, сообщили в ведомстве.
РИА Новости 16:28
Здоровье

На пользу поджелудочной идет употребление гречки и йогуртов

К тяжелым последствиям приводят болезни поджелудочной железы. Этот важный орган можно укрепить некоторыми продуктами.
Соловей.Инфо 04:41
Общество

Систему взыскания долгов с граждан изменят в России

Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 08:09
Происшествия

Павла Устинова просит отпустить Генпрокуратура

Павла Устинова просит отпустить Генпрокуратура В пятницу Мосгорсуд рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, осужденному 16 сентября за насилие в отношении сотрудника органов правопорядка.
Коммерсантъ 16:12
Общество

Родители просят не вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

В письме отмечается, что многие родители не представляют, как их дети будут сдавать обязательный экзамен по иностранному языку.
Православие и Мир вчера в 07:26
Происшествия

Суд освободил Губайдулина из-под стражи

РИА Новости вчера в 05:41
Здоровье

Счетная палата раскритиковала систему помощи инвалидам в России

Бюро МСЭ подчиняются Министерству труда Сколько в России инвалидов К началу 2019 года доля инвалидов составила 8,1% от общего населения России, или 11,947 млн человек, в том числе 5,6% — дети-инвалиды.
РБК 17:00
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy M30s с АКБ на 6000 мАч

Astera 05:09
Политика

Новак считает трехсторонние переговоры по газу конструктивными

По итогам переговоров в Брюсселе министр энергетики России Александр Новак назвал трехсторонние консультации Россия-ЕС-Украина конструктивными, так как все назначаемые раньше переговоры срывались.
Газета.Ru 13:23
Футбол

«Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче группового этапа ЛЕ

Футболисты московского ЦСКА уступили болгарскому "Лудогорцу" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
РИА Новости 16:53
Космос

Извержение вулкана на спутнике Юпитера произойдет со дня на день

Астрономы из Института планетарных наук опубликовали сообщение, что на самом крупном спутнике Сатурна - Ио со дня на день может произойти извержение вулкана.
Ридус вчера в 04:37
Общество

Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии

В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Кино

Шварценеггер обратился к Сталлоне с ножом

На видео Шварценеггер показал нож, который для него подписал Сталлоне.
Газета.Ru 13:35
Энергетика

Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года

Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Интерфакс 11:24
Общество

Мэрия Москвы перенесла согласованный митинг оппозиции на 29 сентября

Коммерсантъ 14:08
Футбол

Увольнение Зидана обойдется «Реалу» в 80 миллионов евро

По информации Sport.es, это решение обойдется мадридцам в 80 миллионов евро.
Спорт-Экспресс 11:37
Политика

Дэвид Кэмерон сообщил о вине Барака Обамы в сирийском конфликте

Что предложил Кэмерон Путину на вилле в Сочи Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон рассказал в своих мемуарах о попытках согласовать транзит власти в Сирии.
РБК 10:21
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату

Госпитализированную актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату.
iReactor 06:00
Армия и оружие

Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27

Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия 08:38
Общество

В Минтруде назвали условия для введения четырехдневной рабочей недели

В Министерстве труда России назвали условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Газета.Ru 16:01
Происшествия

В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман

REGNUM 03:04
Общество

Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК 15:33
Футбол

«Рома» дома разгромила «Истанбул Башакшехир»

В параллельном матче группы «Боруссия» из Менхенгладбаха дома крупно проиграла австрийскому «Вольфсбергу» - 0:4. В следующих матчах турнира «Рома» 3 октября в гостях сыграет против «Вольфсберга», а «Истанбул Башакшехир» в этот день примет «Боруссию».
ProstoProSport 16:49
Политика

Путин прилетел в Оренбург на совместные с Киргизией военные учения

В пятницу в Оренбургской области Путин посетит стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» на полигоне Донгуз и встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
РБК 16:36
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное