Политика
RT на русскомВ ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.
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Террористический акт был проведён на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная — путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции.
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Хоккей
Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
МедиаЗавод 06:02
Происшествия
Российских детей облили горящим маслом в Турции
Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия 19:21
Игры
Epic Games Store бесплатно и навсегда отдаёт игры про Бэтмена
На этой неделе магазин расщедрился сразу на шесть игр — и все про Бэтмена. Среди них трилогии Arkham от Rocksteady и LEGO от TT Games.
Ferra 13:24
Спорт
Депутат Шипулин отказался от половины зарплаты в Госдуме
Победитель довыборов в Госдуму по Серовскому округу, бывший биатлонист Антон Шипулин заявил, что отказывается от половины депутатской зарплаты, пишет URA.RU.
Ореанда-Новости 11:58
Армия и оружие
Американский генерал сообщил о плане прорыва ПВО Калининграда
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 16:45
Политика
Путин отметит День оружейника в Ижевске
Путин примет участие в заседании II Всероссийского форума оружейников и посетит юношеский технопарк "Калашников" в рамках мероприятий, посвященных профессиональному празднику работников оборонной промышленности - Дню оружейника.
Российская газета вчера в 08:38
Политика
Губернатор Забайкалья отправил в отставку краевое правительство
Александр Осипов, вступивший в должность губернатора Забайкальского края, отправил в отставку действующее краевое правительство, сообщила пресс-служба главы региона.
ТАСС 03:28
Происшествия
Генпрокуратура попросила изменить приговор Павлу Устинову
Генпрокуратура просит изменить приговор суда и назначить Устинову «наказание, не связанное с реальным лишением свободы».
RT на русском 12:03
Армия и оружие
Лавров заявил о размещении оружия США в космосе
По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.
Известия 18:23
Политика
Российский космонавт не получил новую должность из-за жены-американки
Служба безопасности Роскосмоса отказала в должности первому заместителю начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) космонавту Юрию Маленченко из-за жены-американки.
Газета.Ru 20:21
Космос
Стало известно, как будет выглядеть первый в истории космический отель
Разработан дизайн первого в мире космического отеля. Гостиница будет находиться на орбите Земли.
МИР 24 17 сентября в 03:33
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Здоровье
В Краснодаре прошла международная конференция по вопросам долголетия
В стране недавно побили свой собственный рекорд: число людей, которые живут дольше 100 лет, превысило отметку в 85 тыс. Об этом врач Хидетоши Эндо из японского центра гериатрии и геронтологии рассказал на конференции.
Кубань 24 13:00
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 16:18
Технологии
ФСБ прослушивала абонентов МТС с помощью Nokia
Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.
Inc. Russia 06:20
Армия и оружие
Американские ВМС подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США подтвердили, что три опубликованные в сети видеоролика, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, являются подлинными, передает издание Popular Mechanics со ссылкой на представителя американской силовой структуры.
Rambler News Service вчера в 02:03
Общество
Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия 20:45
Экономика
Граждане попали под шквал кредитных предложений
Через полтора месяца шквал предложений сократится, и продвижение кредитных продуктов будет направлено прежде всего на зарплатных и привилегированных клиентов, а также кросс-продажи.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Футбол
Эксперт: разгромные поражения «Краснодара» и ЦСКА в ЛЕ — это удар по репутации российского футбола
Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал крупные поражения ЦСКА и «Краснодара» в матчах первого тура группового раунда Лиги Европы, в котором армейцы уступили болгарскому «Лудогорцу» со счётом 1:5, а «быки» пропустили пять безответных мячей от швейцарского «Базеля».
RT на русском 18:29
Политика
Разведка США забила тревогу из-за неосторожных слов Трампа
Президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:33
Шоу-бизнес
Онколог назвал доброй новостью выход Заворотнюк из комы
Народные новости 07:09
Происшествия
Избитая в Ингушетии девочка впервые за год встретилась с матерью
Мать избитой в Ингушетии семилетней девочки впервые за год увидела свою дочь во время визита в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.
Газета.Ru вчера в 06:14
Общество
Трудящиеся обеспокоены судьбой профессиональных праздников
Трудящиеся обеспокоены судьбой профессиональных праздников Регуляторная гильотина может лишить граждан не только устаревших норм, но и части праздников.
Коммерсантъ 18:36
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил отказ Заворотнюк ложиться на лечение в госклинику
Актриса Анастасия Заворотнюк отказалась от лечения в государственной клинике из-за условий пребывания пациентов.
РБК 18:54
Армия и оружие
В ДНР рассказали об иностранном «сафари» на людей в Донбассе
С началом вооруженного конфликта на юго-востоке Украины в Донбасс прибывают иностранцы для участия в "человеческом сафари".
Радио Sputnik 14:53
Единоборства
Нурмагомедов может провести следующий бой в России
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов с высокой долей вероятности проведёт свой следующий бой в России.
News.ru 17 сентября в 12:27
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе
Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
РЕН ТВ 14:12