Политика
RT на русскомВ ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.
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Террористический акт был проведён на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная — путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 18:53, Вашингтон
Энергетика
Дания решила перейти на российский газ
Дания приняла решение в срок на три года приостановить работы по добыче газа на территории своего крупнейшего месторождения Тайра в Северном море для проведения реновации объектов.
Наша версия 12:07
Политика
Киев определился с условиями нового транзитного контракта с Россией
Украина готова предложить России новый транзитный контракт на 10 лет, заявил на брифинге украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.
Ruposters.ru вчера в 10:48
Политика
Европарламент осудил Россию за попытки «обелить сталинский режим»
Почему-то на сессии ЕП не обсудили пакт между Польшей и той же гитлеровской Германией, не обсудили Мюнхенский сговор, в результате которого немцы и поляки вторглись в Чехословакию, не обсудили и не осудили действия режимов Франции и Британии в 1938 году, когда те фактически включили «зелёный свет» на оккупацию.
Военное обозрение 14:38
Кино
Первые зрители «Гемини» назвали фильм «технологическим чудом»
Зрители предпремьерных показов фильма "Гемини", главную роль в котором исполнил американский актер Уилл Смит, назвали картину "технологическим чудом", пишут СМИ.
Народные новости 18:15
Финансы
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
С 19 сентября Сбербанк в среднем на 0,3–0,5 п.п. уменьшил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов на сайте банка.
РБК 08:41
Футбол
Запасы на осень: ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в усеченном составе
ЦСКА и "Краснодар" представляют Россию в Лиге Европы. Их матчи прошли в четверг, а уже в воскресенье состоится очная встреча в РПЛ.
Известия 17:01
Происшествия
В Волгоград из Германии экстрадировали вербовщика террористов
Российская газета 10:10
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе
Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
РЕН ТВ 14:12
Технологии
ФСБ прослушивала абонентов МТС с помощью Nokia
Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.
Inc. Russia 06:20
Общество
Назван простой продукт с омега-3 для замены дорогой рыбы и масла
В последнее время у некоторых медиков вызывает опасение употребление рыбы из-за возможного содержания в ней токсичных веществ - например, ртути.
Российская газета вчера в 01:45
Армия и оружие
В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ
Life.ru вчера в 13:48
Футбол
Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
По итогам первого игрового дня Лиги чемпионов Россия смогла немного увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
Российская газета вчера в 00:55
Политика
Все главы городов и районов Крыма написали заявления об отставке
Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сообщил, что предложил всем руководителям администраций городов и районов Крыма сложить полномочия «в связи с необходимостью формирования новой команды».
РБК вчера в 13:47
Религия
В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками
В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».
Lenta.ru вчера в 10:50
Происшествия
Задержан бывший вице-президент ФК «Анжи» Махи Идрисов
Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов задержан в Дагестане.
ТАСС 08:45
Наука
Не голова, а компьютер
Британец, решив обмануть природу, вживил себе специальную камеру, преобразующую цвет в звуковую информацию и отправляющую ее во внутреннее ухо.
N+1 16 сентября в 15:11
Общество
Минтруд назвал условия для перехода на короткую неделю
Зарплаты работников предприятий, которые могут перейти на короткую рабочую неделю, не должны сокращаться, а продолжительность рабочих смен не должна расти.
ТАСС 07:12
Кино
Disney планирует выпустить новый фильм по Assassin’s Creed
Компания Disney рассматривает возможность выпустить новый фильм по игровой серии Assassin’s Creed.
CyberSport.ru вчера в 04:50
Авто
Volkswagen Tiguan в России получил новую «зимнюю» спецверсию
Автоновости дня 17 сентября в 05:06
Наука
Ученые открыли опасные последствия недосыпа
Главный автор работы Энрике Вейга-Фернандес утверждает: "Недостаток сна или изменения режима дня могут иметь драматические последствия для здоровья, которые чреваты рядом заболеваний, связанных с иммунитетом, например, воспалением кишечника".
РЕН ТВ 13:50
Политика
Грызлов обвинил Киев в возможном срыве саммита «нормандской четверки»
Представитель со стороны Украины Леонид Кучма заявил, что не станет подписывать согласованную ранее редакцию «формулы Штайнмайера», так как это может привести к волнениям в его стране.
Государственные Вести 01:32
Хоккей
Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
МедиаЗавод 06:02
Политика
Лавров заявил о необратимой трансформации мирового порядка
Процесс трансформации мирового порядка стал необратимым, несмотря на сопротивление западных стран.
ТАСС 17:11
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Гаджеты
Появились предварительные спецификации процессора AMD Ryzen 5 3500X
По предварительным данным, AMD скоро выпустит модель Ryzen 5 3500, еще более доступную по цене.
iXBT.com 13:03
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33