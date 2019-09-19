Политика

RT на русскомRT на русскомВ ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.
Читать в источнике
Комментировать16
Игорь Корнет
Террористический акт был проведён на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная — путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции.
— Игорь КорнетRT на русском 03:57

Подробнее о событии

Пасечник поручил в кратчайшие сроки восстановить подорванный в Луганске путепровод

ИА Новороссия08:13

Видео с места попытки подрыва автомобильного моста в Луганске

РЕН ТВ05:30

В ЛНР усилили охрану стратегических объектов после теракта в Луганске

RT на русском04:11

Власти ЛНР усилили охрану стратегических объектов после теракта в Луганске

РИА Новости04:43

МВД ЛНР сообщило о повреждении путепровода в Луганске в результате теракта

ТАСС03:40

На путепроводе в Луганске произошел взрыв

РБК04:19

Опубликовано видео с места попытки подрыва моста в Луганске

ФАН04:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 18:53, Вашингтон
Политика

Путин прибыл в Оренбург, где в пятницу посетит учения «Центр-2019»

ТАСС 16:28
Энергетика

Дания решила перейти на российский газ

Дания приняла решение в срок на три года приостановить работы по добыче газа на территории своего крупнейшего месторождения Тайра в Северном море для проведения реновации объектов.
Наша версия 12:07
Политика

Киев определился с условиями нового транзитного контракта с Россией

Украина готова предложить России новый транзитный контракт на 10 лет, заявил на брифинге украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.
Ruposters.ru вчера в 10:48
Политика

Европарламент осудил Россию за попытки «обелить сталинский режим»

Почему-то на сессии ЕП не обсудили пакт между Польшей и той же гитлеровской Германией, не обсудили Мюнхенский сговор, в результате которого немцы и поляки вторглись в Чехословакию, не обсудили и не осудили действия режимов Франции и Британии в 1938 году, когда те фактически включили «зелёный свет» на оккупацию.
Военное обозрение 14:38
Кино

Первые зрители «Гемини» назвали фильм «технологическим чудом»

Зрители предпремьерных показов фильма "Гемини", главную роль в котором исполнил американский актер Уилл Смит, назвали картину "технологическим чудом", пишут СМИ.
Народные новости 18:15
Финансы

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

С 19 сентября Сбербанк в среднем на 0,3–0,5 п.п. уменьшил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов на сайте банка.
РБК 08:41
Футбол

Запасы на осень: ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в усеченном составе

ЦСКА и "Краснодар" представляют Россию в Лиге Европы. Их матчи прошли в четверг, а уже в воскресенье состоится очная встреча в РПЛ.
Известия 17:01
Происшествия

В Волгоград из Германии экстрадировали вербовщика террористов

Российская газета 10:10
Культура

Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе

Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
РЕН ТВ 14:12
Технологии

ФСБ прослушивала абонентов МТС с помощью Nokia

Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.
Inc. Russia 06:20
Общество

Назван простой продукт с омега-3 для замены дорогой рыбы и масла

В последнее время у некоторых медиков вызывает опасение употребление рыбы из-за возможного содержания в ней токсичных веществ - например, ртути.
Российская газета вчера в 01:45
Армия и оружие

В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ

Life.ru вчера в 13:48
Футбол

Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам первого игрового дня Лиги чемпионов Россия смогла немного увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
Российская газета вчера в 00:55
Политика

Все главы городов и районов Крыма написали заявления об отставке

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сообщил, что предложил всем руководителям администраций городов и районов Крыма сложить полномочия «в связи с необходимостью формирования новой команды».
РБК вчера в 13:47
Религия

В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками

В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».
Lenta.ru вчера в 10:50
Происшествия

Задержан бывший вице-президент ФК «Анжи» Махи Идрисов

Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов задержан в Дагестане.
ТАСС 08:45
Политика

Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности

Газета.Ru 13:35
Наука

Не голова, а компьютер

Британец, решив обмануть природу, вживил себе специальную камеру, преобразующую цвет в звуковую информацию и отправляющую ее во внутреннее ухо.
N+1 16 сентября в 15:11
Общество

Минтруд назвал условия для перехода на короткую неделю

Зарплаты работников предприятий, которые могут перейти на короткую рабочую неделю, не должны сокращаться, а продолжительность рабочих смен не должна расти.
ТАСС 07:12
Кино

Disney планирует выпустить новый фильм по Assassin’s Creed

Компания Disney рассматривает возможность выпустить новый фильм по игровой серии Assassin’s Creed.
CyberSport.ru вчера в 04:50
Авто

Volkswagen Tiguan в России получил новую «зимнюю» спецверсию

Автоновости дня 17 сентября в 05:06
Происшествия

Глава Росгвардии прокомментировал приговор Устинову

Lenta.ru 07:39
Наука

Ученые открыли опасные последствия недосыпа

Главный автор работы Энрике Вейга-Фернандес утверждает: "Недостаток сна или изменения режима дня могут иметь драматические последствия для здоровья, которые чреваты рядом заболеваний, связанных с иммунитетом, например, воспалением кишечника".
РЕН ТВ 13:50
Политика

Грызлов обвинил Киев в возможном срыве саммита «нормандской четверки»

Представитель со стороны Украины Леонид Кучма заявил, что не станет подписывать согласованную ранее редакцию «формулы Штайнмайера», так как это может привести к волнениям в его стране.
Государственные Вести 01:32
Хоккей

Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»

МедиаЗавод 06:02
Политика

Лавров заявил о необратимой трансформации мирового порядка

Процесс трансформации мирового порядка стал необратимым, несмотря на сопротивление западных стран.
ТАСС 17:11
Экономика

Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Происшествия

Генпрокуратура попросила изменить приговор Устинову

Lenta.ru 12:51
Гаджеты

Появились предварительные спецификации процессора AMD Ryzen 5 3500X

По предварительным данным, AMD скоро выпустит модель Ryzen 5 3500, еще более доступную по цене.
iXBT.com 13:03
Шоу-бизнес

В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк

Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное