Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ ЛНР сообщили о выполнении всех условий для обмена пленными с Киевом

Как заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы республики по обмену пленными Ольга Кобцева, в Луганске выражают "глубокую надежду" на то, что украинская сторона также выполнит все заявленные в рамках "нормандской встречи" обязательства.
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РИА Новостивчера в 10:55

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В ЛНР заявили о выполнении всех условий для обмена пленными с Киевом

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News.ruвчера в 10:56

ЛНР выполнила все условия для проведения обмена пленными

РЕН ТВвчера в 10:34
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 08:22, Ашберн
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