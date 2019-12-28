Политика
Московский КомсомолецВ ЛНР сообщили о выполнении всех условий для обмена пленными с Киевом
Как заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы республики по обмену пленными Ольга Кобцева, в Луганске выражают "глубокую надежду" на то, что украинская сторона также выполнит все заявленные в рамках "нормандской встречи" обязательства.
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В ЛНР сообщили о выполнении всех условий для обмена пленными с Киевом
Московский Комсомолецвчера в 10:51
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