Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом

Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) завершила процесс отвода своих сил на линии соприкосновения в Золотом.
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с чего всё началось

В ЛНР заявили, что ополченцы завершили разведение сил у Золотого

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики завершила процесс разведения сил и средств у города Золотое в Донбассе, заявил в пятницу руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко.
РИА Новости05:56

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Народная милиция ЛНР завершила разведение сил в Золотом

Красная весна07:12

Согласно плану: как завершается разведение сил в районе Золотого под Луганском

ТК Звездавчера в 11:23

В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом

Известия06:14

ЛНР завершила отвод сил в Золотом в Донбассе

РЕН ТВ06:04

ЛНР проведет разминирование на участке разведения сил у Золотого

РИА Новости06:37

Украина и ЛНР завершили мероприятия по разведению сил в районе Золотого

ТАСС05:54

В ЛНР сообщили о завершении отвода сил в районе Золотого

RT на русском06:02
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Политика

Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса

После завершения конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала "1+1".
РИА Новости 04:27
Происшествия

Подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре арестовали

Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России 1 ноября.
Известия 05:33
Происшествия

Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Политика

Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»

Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM вчера в 06:25
Здоровье

Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин

ТВ Центр 30 октября в 14:38
Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Происшествия

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Общество

Полковник ФСБ признал себя миллиардером

Обвиняемый в мошенничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал иск Генпрокуратуры и готов вернуть в государственную казну более шести миллиардов рублей, в основном деньгами.
Lenta.ru 07:04
Политика

Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США

Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 30 октября в 15:12
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые за последние месяцы появился перед журналистами

Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев, впервые с момента объявления о тяжелом онкологическом заболевании жены, появился на пресс-конференции.
Московский Комсомолец 06:38
Происшествия

В Сети появилось видео убийства бывшего мэра Киселевска

Радио Комсомольская правда 06:57
Политика

МИД России ответил на призыв НАТО вернуть Крым Украине

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко ответил на призыв военного блока НАТО к России передать контроль над Крымом Украине.
REGNUM вчера в 11:09
Происшествия

В российском лесу нашли машину с водителем без головы

Lenta.ru 07:17
Политика

Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду

Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
Известия вчера в 23:48
Шоу-бизнес

В депрессию впала дочь Любови Успенской после четвертой операции

Privet-Rostov.ru 01:11
Транспорт

Одобрено строительство трассы Москва — Казань

По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027.
Lenta.ru вчера в 20:21
Политика

Трамп отреагировал на принятие резолюции о процедуре импичмента

Стало известно и реакции президента США Дональдп Трампа на решение палаты представителей конгресса США принять резолюции о начале процедуры импичмента.
Pravda.Ru 01:38
Космос

Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную

Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
REGNUM вчера в 21:56
Политика

Депутаты Рады обратились к США из-за ситуации вокруг батальона «Азов»

Депутаты Верховной рады Украины призвали Конгресс США быть беспристрастными в ситуации вокруг батальона «Азов» и провести расследование до принятия какого-либо решения.
Известия 06:56
Происшествия

Торговые ряды горят во Владимирской области

Торговые ряды горят в Петушках Владимирской области, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС в пятницу.
ТАСС 06:03
Общество

В России начнут продавать растительное мясо из сверчков

В 30 магазинах Москвы с 5 ноября начнут продавать растительное мясо из США.
Российская газета 07:00
Политика

В МИДе рассказали о невозможности подготовить замену ДСНВ в срок

Разработать полноценную замену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не успеют до истечения срока действия документа, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:14
Армия и оружие

Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади

Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости 04:59
Общество

Вильфанд рассказал о двух новых временах года

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о двух новых временах года.
Газета.Ru 06:14
Общество

С 1 ноября в России запрещены микрокредиты под залог жилья

С 1 ноября 2019 года ни одна микрофинансовая организация в России больше не сможет выдать займ физическому лицу под залог жилья, если цели кредитования не связаны с предпринимательской деятельностью.
Life.ru вчера в 18:49
Единоборства

Хабиба Нурмагомедова исключили из колледжа

ТВ Центр вчера в 14:23
Здоровье

Из аптек отзывают канцерогенное лекарство

Из российских аптек отзывают препарат сербского производства от язвенной болезни желудка «Ранитидин», содержащий опасное вещество, передает РИА Новости.
BFM.ru 07:15
Происшествия

Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

Российская газета 05:41
Политика

Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину

Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Lenta.ru вчера в 08:32
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