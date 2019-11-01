Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ ЛНР заявили о завершении отвода сил в районе Золотого

Отвод войск в Золотом завершился, сообщили в ЛНР. Процесс был запущен 29 октября, на него было предусмотрено три дня. 4 ноября разведение сил должно начаться и в Петровском Донецкой области.
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с чего всё началось

В ЛНР заявили, что ополченцы завершили разведение сил у Золотого

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики завершила процесс разведения сил и средств у города Золотое в Донбассе, заявил в пятницу руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко.
РИА Новости05:56

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Хороший пример: после Золотого отвода войск ждут в Петровском

Вести.Ru09:30

Украина и ЛНР завершили мероприятия по разведению сил в районе Золотого

ТАСС05:54

Народная милиция ЛНР завершила разведение сил в Золотом

Красная весна07:12

ЛНР проведет разминирование на участке разведения сил у Золотого

РИА Новости06:37

ЛНР завершила отвод сил в Золотом в Донбассе

РЕН ТВ06:04

ЛНР и Украина развели войска в Донбассе

Lenta.ru06:36

Согласно плану: как завершается разведение сил в районе Золотого под Луганском

ТК Звездавчера в 11:23
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