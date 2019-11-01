Армия и оружие
Газета.RuВ ЛНР заявили о завершении отвода сил в районе Золотого
Отвод войск в Золотом завершился, сообщили в ЛНР. Процесс был запущен 29 октября, на него было предусмотрено три дня. 4 ноября разведение сил должно начаться и в Петровском Донецкой области.
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с чего всё началось
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики завершила процесс разведения сил и средств у города Золотое в Донбассе, заявил в пятницу руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко.РИА Новости05:56
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Согласно плану: как завершается разведение сил в районе Золотого под Луганском
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