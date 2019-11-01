Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ ЛНР заявили о завершении отвода сил в районе Золотого

Отвод войск в Золотом завершился, сообщили в ЛНР. Процесс был запущен 29 октября, на него было предусмотрено три дня. 4 ноября разведение сил должно начаться и в Петровском Донецкой области.
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с чего всё началось

В ЛНР заявили, что ополченцы завершили разведение сил у Золотого

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики завершила процесс разведения сил и средств у города Золотое в Донбассе, заявил в пятницу руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко.
РИА Новости05:56

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Lenta.ru06:36

Народная милиция ЛНР завершила разведение сил в Золотом

Красная весна07:12

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ТАСС05:54

Согласно плану: как завершается разведение сил в районе Золотого под Луганском

ТК Звездавчера в 11:23
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:51, Ашберн
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Политика

Суд в Гааге отклонил ходатайство Украины по делу о скифском золоте

Апелляционный суд Гааги отклонил ходатайство украинской стороны об отводе судьи апелляционного суда Амстердама, рассматривающего дело о коллекции скифского золота, сообщается в решении на сайте суда.
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Не рекомендуется повторно разогревать и мясо, так как данный белковый продукт становится тяжелой пищей для организма.
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Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
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Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.
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Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
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Американское издание The Aviationalist опубликовало фотографии российского истребителя Су-34, который транспортировали из Бутурлиновки в Воронеж.
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