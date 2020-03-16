Общество

Online47.ruOnline47.ruВ ЛОЭСК перешли в режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса

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Работникам не рекомендовано посещать зарубежные страны, в том числе отменены все заграничные командировки. Сотрудники с признаками инфекционного или вирусного заболевания, такими, как кашель, повышенная температура, не будут допущены на рабочие места.
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ЛОЭСК – в режиме повышенной готовности из-за коронавируса

ЛОТ16 марта в 08:09

В ЛОЭСК перешли в режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса

Online47.ru16 марта в 16:35

ЛОЭСК из-за опасности коронавируса переходит в режим повышенной готовности. Подрядчиков просят надеть маски и перчатки

47 новостей16 марта в 12:07

АО «ЛОЭСК» переходит в режим повышенной готовности из-за опасности коронавируса

Леноблинформ16 марта в 07:55
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
Общество

Всем возвращающимся в Россию предписан двухнедельный карантин

Всем возвращающимся в Россию предписан двухнедельный карантин Глава Роспотребнадзора Анна Попова издала постановление, по которому все возвращающиеся из-за границы российские граждане должны пройти двухнедельную изоляцию.
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Жительница Приамурья пойдет под суд за фейк о коронавирусе

"Проводятся мероприятия по установлению лиц, распространивших заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений, и привлечения их к ответственности по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ", - сообщает пресс-служба УМВД по Приамурью.
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Общество

Шереметьево закроет два терминала

Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
Rambler News Service 08:40
Финансы

Банк Англии снизил ставку до 0,1%

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Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Газета.Ru 10:59
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Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

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Четверых заразившихся коронавирусом россиян выписали из больницы

Еще четверых пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, выписали из московской инфекционной больницы.
Lenta.ru 12:24
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Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК вчера в 17:00
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БАТЭ сенсационно проиграл в первом туре

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Общество

Институт Роберта Коха: пандемия может длиться два года

Берлин, 17 марта 2020, 15:00 — REGNUM Коронавирус COVID-19 может циркулировать по миру в масштабе пандемии несколько лет, ориентировочно — два года.
REGNUM 17 марта в 08:00
Энергетика

Цена российской нефти марки Urals упала ниже $19

Российский экспортный сорт нефти Urals подешевел на 22%, до отметки 18,64 за баррель, сообщает агентство Argus Media.
BFM.ru 11:53
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В России расшифровали геном коронавируса

Российские ученые полностью расшифровали геном коронавируса, сообщили в Минздраве.
РИА Новости 10:52
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Издание Daily Express опубликовало предсказания Ванги на 2020 год

Авторы Daily Express обратились за комментарием к британскому экстрасенсу и медиуму Крейгу Гамильтону-Паркеру насчет наследия Ванги и ее прогнозов на 2020 год.
ПолитРоссия 17 марта в 05:19
Общество

В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 08:56
Политика

Трампу предложили ударить по России и Саудовской Аравии

Группа американских сенаторов провела переговоры с послом Саудовской Аравии в США, после чего призвала президента Дональда Трампа ударить по королевству и России с помощью эмбарго на нефть из этих стран.
Lenta.ru 08:23
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Эксперт назвал способы для сохранения рублевых сбережений в кризис

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган сказал, что россияне могут покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, потому что те могут вскоре вырасти в цене, пишет РИА Новости.
Невские Новости вчера в 20:50
Игры

Коронавирус может повлиять на поставки Final Fantasy VII Remake в страны Европы и Америки

Компания Square Enix объявила о том, что проблемы с коронавирусом могут повлиять на поставки коробочной версии Final Fantasy VII Remake, но дата релиза остаётся прежней.
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Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
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Армия и оружие

Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400

По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Lenta.ru вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце спровоцировала слухи о романе с женатым коллегой

Агата Муцениеце поделилась в инстаграме фотографией в обнимку с Романом Курцыным, подписав снимок многозначительной фразой "Ой, что будет, ой, что будет!"
ОК! 09:25
Общество

Путин заявил о необходимости укреплять средний класс

Президент России Владимир Путин заявил, что свыше 70% россиян относятся к среднему классу.
Газета.Ru вчера в 12:00
Армия и оружие

ВМС США не смогли отследить российскую подлодку проекта «Борей»

У ВМС США не было физической возможности отследить передвижение российской подлодки проекта «Борей», которая бесшумно прошла у американского континента.
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У коронавируса обнаружили слабое место

Evo-rus.com 01:22
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Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
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В Оренбуржье выявлен первый случай коронавируса

Бузулук, Оренбургская область, 19 марта 2020, 16:28 — REGNUM В Оренбургской области выявлен первый случай коронавируса, сообщает Роспотребнадзор.
REGNUM 09:28
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Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

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Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Коммерсантъ 03:07
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