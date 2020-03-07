Энергетика

Piter.tvPiter.tvВ ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

В компании ЛУКОЙЛ оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК. Из-за этого Россия будет терять от 100 до 150 миллионов долларов в день. Такое заявление сделал совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
Читать в источнике
Комментировать1,4K

Подробнее о событии

Россия будет терять от 100 до 150 миллионов долларов в день из-за разрыва сделки с ОПЕК

Эхо Москвы07 марта в 09:33

Совладелец «Луйкойла» оценил потери РФ от развала сделки ОПЕК+

Rambler News Service07 марта в 01:25

Совладелец ЛУКОЙЛа оценил потери России от развала сделки ОПЕК до $150 млн в день

Коммерсантъ06 марта в 20:28

В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

РБК06 марта в 21:30

Совладелец «ЛУКОЙЛа» объяснил, что теряет Россия при разрыве сделки с ОПЕК: «Я в легком шоке»

URA.Ru06 марта в 20:17

Оценены потери России от разрыва сделки с ОПЕК

RT на русском06 марта в 19:49

Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Lenta.ru06 марта в 16:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 05:24, Ашберн

Комментарии

Финансы

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Интерфакс 02:43
Энергетика

Мировые цены на нефть упали на 31 %

Мировая цена на нефть марки Brent упала сразу на 31 %. Это случилось после информации о распаде сделки ОПЕК.
Невские Новости вчера в 18:43
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Общество

Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию

Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Lenta.ru вчера в 11:04
Энергетика

Сколько нефть будет еще падать?

Возможно, участники переговоров всё же найдут в себе силы возобновить диалог.
Finam.Ru 04:45
Культура

Пресняков-старший рассказал о блатных участниках на телешоу «Голос»

Известный российский музыкант Владимир Пресняков-старший заявил о своем недоверии к шоу «Голос» на Первом канале.
Ugpressa.ru вчера в 00:10
Шоу-бизнес

Степаненко пошутила о разводе с Петросяном со сцены

Советская и российская артистка эстрады Елена Степаненко впервые после развода с юмористом Евгением Петросяном пошутила со сцены об их расставании.
РЕН ТВ 04:52
Энергетика

Обвал на мировых рынках. Главное

На фоне обрушения цен на нефть на международном валютном рынке взлетели курсы американской и европейской валют.
РБК 01:56
Политика

Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
РИА Новости 02:57
Происшествия

Вылетевший из «Шереметьево» самолет вернется обратно из-за неполадок

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet в понедельник после вылета в Ростов-на-Дону возвращается в "Шереметьево" из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 05:05
Экономика

Финансовый аналитик рассказал о «кровавой бане» на фондовом рынке РФ

Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов заявил, что вторник для российского фондового рынка может стать «кровавой баней» в случае, если положение дел с ценами на нефть сохранится.
iReactor 03:18
Шоу-бизнес

Актриса Лариса Голубкина празднует юбилей

Народная артистка РСФСР, любимица зрителей Лариса Голубкина в понедельник, 9 марта, празднует юбилей.
Аргументы недели 05:03
Экономика

Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса

По данным банка, наблюдалась следующая динамика "китайских" транзакций: в феврале 2020 года количество платежей через систему Alipay (работает только для нерезидентов России) рухнуло на 84% год к году, а сумма платежей за тот же период упала на 82%.
РБК 03:01
Политика

Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии

Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском вчера в 10:15
Игры

Команда RPCS3 добилась работоспособности Dante’s Inferno на эмуляторе PlayStation 3

Приключенческий экшен Dante’s Inferno от студии Visceral Games теперь стал полноценно работоспособным на эмуляторе PlayStation 3 RPCS3.
3DNews 04:57
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости вчера в 15:40
Космос

Астрологи предостерегли о «вороньем полнолунии» в ночь на 10 марта

В других источниках грядущее полнолуние называют «червячным» – в одном из старейших американских периодических изданий это объяснялось тем, что земля в марте становится теплой и влажной, в связи с чем из нее выползают черви.
Московский Комсомолец вчера в 15:59
Энергетика

Экономист Масленников не считает текущий обвал цен на нефть критичным

Падение мировых цен на нефть более чем на 30% после заседания ОПЕК+ пока еще не настолько критично, считает ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.
Экономика сегодня 05:03
Армия и оружие

Мирные жители в Сирии забросали бронетехнику американцев камнями

Недовольство оккупационной политикой Вашингтона вновь высказали мирные жители Сирии. Они забросали камнями бронетехнику американцев.
Экономика сегодня 00:13
Здоровье

Еще три человека с подозрением на коронавирус проходят тесты — Минздрав

Еще три человека с подозрением на коронавирусную инфекцию проходят тесты.
Sputnik Молдова 03:55
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни

Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
VSE42.RU вчера в 06:29
Наука

Квантовые компьютеры смогут работать при комнатной температуре

Исследование, проведённое международной группой специалистов, приближает эпоху квантовых компьютеров, способных функционировать при комнатной температуре.
3DNews 07 марта в 04:10
Общество

В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян

В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что самозанятые россияне их всех услуг предпочтение отдают перевозке пассажиров (16,5%).
Газета.Ru 02:30
Футбол

«Локомотив» победил «Ахмат» в матче РПЛ

В домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги на «РЖД-Арене» московский «Локомотив» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 1:0.
Inc-news.ru 00:26
Происшествия

В Париже неизвестный открыл стрельбу в мечети

По меньшей мере один человек пострадал, сообщает ТАСС. Неизвестный мужчина в шлеме вошел во двор мечети и начал стрелять.
BFM.ru 02:11
Политика

RT публикует расшифровки разговоров фигурантов дела «Сети»

Как утверждает защита фигурантов дела «Сети», аудиозапись велась с целью провокации.
RT на русском вчера в 13:32
Единоборства

Макгрегор высмеял Нурмагомедова за слова об уличных драках

Российская газета 03:33
Гаджеты

Acer представила два монитора с частотой 240 Гц

Японское подразделение Acer представило первые мониторы бренда Predator с матрицами Fast IPS и частотой обновления в 240 Гц.
Игромания.ру вчера в 07:09
Энергетика

Экономист дала прогноз после обвала цен на нефть

Утром 9 марта после распада сделки ОПЕК+ цена нефти марки Brent с поставкой в апреле рухнула почти на треть, до $31,38 за баррель.
Известия 05:06
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное