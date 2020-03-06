Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВ«Лукойл» оценил потери России от разрыва сделки с ОПЕК

В компании уверены, что ежедневно Россия теряет от $100 до $150 млн. "Лукойл" оценил потери России от разрыва сделки с ОПЕК. Об этом пишет издание The Bell со ссылкой на совладельца "Лукойла" Леонида Федуна.
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