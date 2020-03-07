Энергетика

РБКРБКВ ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell. По мнению Федуна, такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня $60 до $40 за баррель при объеме российского экспорта 5 млн баррелей в день.
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Россия будет терять от 100 до 150 миллионов долларов в день из-за разрыва сделки с ОПЕК

Эхо Москвы07 марта в 09:33

Совладелец «Луйкойла» оценил потери РФ от развала сделки ОПЕК+

Rambler News Service07 марта в 01:25

Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Lenta.ru06 марта в 16:32

Совладелец ЛУКОЙЛа оценил потери России от развала сделки ОПЕК до $150 млн в день

Коммерсантъ06 марта в 20:28

Совладелец «ЛУКОЙЛа» объяснил, что теряет Россия при разрыве сделки с ОПЕК: «Я в легком шоке»

URA.Ru06 марта в 20:17

Оценены потери России от разрыва сделки с ОПЕК

RT на русском06 марта в 19:49

В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

РБК06 марта в 21:30
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