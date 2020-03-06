Энергетика

РБКРБКВ ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
Читать в источнике
Комментировать543

Подробнее о событии

Оценены потери России от разрыва сделки с ОПЕК

RT на русскомвчера в 18:49

В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

РБКвчера в 20:30

Совладелец ЛУКОЙЛа оценил потери России от развала сделки ОПЕК до $150 млн в день

Коммерсантъвчера в 19:28

Совладелец «ЛУКОЙЛа» объяснил, что теряет Россия при разрыве сделки с ОПЕК: «Я в легком шоке»

URA.Ruвчера в 19:17

Совладелец «Луйкойла» оценил потери РФ от развала сделки ОПЕК+

Rambler News Service00:25

Совладелец «Лукойла» оценил потери России от разрыва сделки с ОПЕК

РИА Новостивчера в 18:25

Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Lenta.ruвчера в 15:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 00:32, Ашберн

Комментарии

Политика

Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым

В "представительстве" Зеленского утверждают, что, хотя Украина и должна защищать интересы "своих граждан", поставки воды в Крым приведут к "ослаблению давления" на Россию.
РИА Новости вчера в 23:10
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости 05 марта в 03:37
Гаджеты

Представлен топовый смартфон Oppo Find X2

Astera вчера в 14:39
Музыка

Юный певец из Севастополя поразил жюри на шоу «Голос. Дети»

Вести Севастополя вчера в 15:43
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 3012

Количество погибших от нового типа коронавируса SARS-CoV-2 в материковом Китае увеличилось до 3012, всего заразившихся в стране 80 409 человек.
Известия 04 марта в 20:31
Единоборства

Фергюсон: Нурмагомедов никогда не дрался на улице

Американский боец Тони Фергюсон на пресс-конференции, посвящённой титульному бою с Хабибом Нурмагомедовым, который пройдёт в Бруклине (США) 18 апреля, усомнился в силах предыдущих оппонентов россиянина, подчеркнув, что у того никогда не было уличных драк.
Чемпионат вчера в 19:57
Энергетика

В «Северный поток — 2» могут добавить водорода

В издании отметили, что "Газпром" сможет поставлять топливо по "Северному потоку — 2", который пока находится в стадии строительства.
Евразия Daily 05 марта в 04:04
Футбол

Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча

Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.
МК-Спорт 05 марта в 06:33
Армия и оружие

Средства ПВО российской базы Хмеймим сбили два беспилотника

Газета.Ru вчера в 13:40
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК вчера в 12:34
Кино

Сериал «Шерлок в России» выйдет осенью

News.ru 05 марта в 05:55
Происшествия

Российское посольство следит за ситуацией на лайнере Grand Princess

RT на русском вчера в 23:22
Политика

Жительница Иванова попросила Путина взять ее замуж

Российский лидер Владимир Путин получил неожиданное предложение от жительницы города Иванова.
Профиль вчера в 09:08
Шоу-бизнес

Фигуристка Медведева восхитила фанатов фото в черном платье

Медведева предложила подписчикам определить лучший снимок. Пользователи Instagram отметили женственность и красоту фигуристки.
Слово и Дело вчера в 04:28
Происшествия

В Иркутской области три человека погибли в ДТП

РИА Новости вчера в 22:01
Общество

В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету

Если коронавирус исчезнет летом, то это станет подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не стоит, такую точку зрения выразил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости вчера в 19:48
Происшествия

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 17:24
Общество

Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей

Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Татар-информ 05 марта в 09:16
Энергетика

Цены на нефть упали на 7% из-за нежелания России сокращать добычу

ОПЕК + не может достичь соглашения, поскольку Россия отказывается от более глубокого сокращения добычи нефти По словам делегатов, ОПЕК + не удалось достичь соглашения, что привело к резкому падению цен на нефть, поскольку Россия отказалась поддержать стремление Саудовской Аравии к более глубокому сокращению добычи.
Profinance.ru вчера в 10:30
Авто

В Сети раскрыли интерьер нового Chevrolet Blazer

В ноябре прошлого года на международном автосалоне в Гуанчжоу концерн General Motors представил удлиненную версию кроссовера Chevrolet Blazer нового поколения с трехрядным салоном, но до последнего времени интерьер новинки был засекречен.
Новые автомобили вчера в 00:33
Происшествия

На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов

Известия вчера в 03:52
Биатлон

Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии

На этапе Кубка мира по биатлону в Чехии, который могли отменить из-за коронавируса, прошла гонка в спринте на 10 километров.
Piter.tv вчера в 14:39
Общество

В Москве ввели особый режим из-за коронавируса

В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru 05 марта в 13:01
Происшествия

Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»

Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Известия вчера в 07:51
Политика

Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 14:10
Спорт

Паралимпийский чемпион мира Макаров погиб в возрасте 23 лет

Трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров погиб в возрасте 23 лет, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
РИА Новости 05 марта в 11:21
Общество

Билл Клинтон рассказал о своем романе с Моникой Левински

Комсомольская правда 00:16
Общество

Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет

Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.
Вести.Ru вчера в 02:48
Общество

Китайского туриста удивила неулыбчивость россиян

Путешественник из Китая Лю Сяошунь рассказал в блоге на портале Sohu о своих впечатлениях от первой поездки в Россию, выразив при этом удивление серьезностью и сдержанностью россиян.
РИА Новости вчера в 19:35
Общество

Японцев восхитил вкус российского творожного сырка в шоколаде

Японские пользователи Twitter восхитились вкусом российского творожного сырка в шоколаде.
РЕН ТВ вчера в 23:21
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное