Энергетика

РБКРБКВ ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell. По мнению Федуна, такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня $60 до $40 за баррель при объеме российского экспорта 5 млн баррелей в день.
Читать в источнике
Комментировать1,2K

Подробнее о событии

Оценены потери России от разрыва сделки с ОПЕК

RT на русскомвчера в 18:49

В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

РБКвчера в 20:30

Совладелец ЛУКОЙЛа оценил потери России от развала сделки ОПЕК до $150 млн в день

Коммерсантъвчера в 19:28

Совладелец «ЛУКОЙЛа» объяснил, что теряет Россия при разрыве сделки с ОПЕК: «Я в легком шоке»

URA.Ruвчера в 19:17

Совладелец «Луйкойла» оценил потери РФ от развала сделки ОПЕК+

Rambler News Service00:25

В «Лукойле» оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

РИА Новостивчера в 18:25

Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Lenta.ruвчера в 15:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 08:11, Ашберн

Комментарии

Общество

Первый заболевший коронавирусом в Москве выписан из больницы

Прибывший из Италии в Москву 23 февраля 2020 года мужчина, у которого был диагностирован коронавирус, выписан из столичной больницы.
Агентство Москва 05:26
Биатлон

Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова

Адвокат отечественных биатлонисток Алексей Панич заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал поддельными подписи бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в заключениях, представленных по допинговому делу.
Газета.Ru 04 марта в 06:24
Шоу-бизнес

Константин Ивлев увез любовницу на Мальдивы после новости о разводе

Жена Константина Мария решила расторгнуть брак после того как застукала 46-летнего мужа с молодой любовницей.
StarHit.ru вчера в 14:00
Политика

Путин оценил возможность стать во главе Госсовета

Президент Владимир Путин отверг предположения о возможности наделить Госсовет особыми полномочиями и возглавить его.
РБК вчера в 10:42
Здоровье

Онкологов обяжут перепроверять диагнозы детей из-за частых ошибок

Регламент обязательной перепроверки Минздрав поручил разработать Национальному медицинскому центру имени Дмитрия Рогачева.
Эхо Москвы вчера в 00:30
Футбол

«Оренбург» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ

«Оренбург» победил тульский «Арсенал» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра в Оренбурге закончилась со счетом 2:0.
Коммерсантъ 07:59
Спорт

Фрида Карлссон победила в масс-старте на этапе Кубка мира в Осло

Шведская лыжница Фрида Карлссон победила в масс-старте классическим ходом на этапе Кубка мира в Осло, россиянка Наталья Непряева стала пятой.
РИА Новости 07:42
Здоровье

Новый случай коронавируса выявили в России

Новый случай коронавируса выявлен на территории России, сообщили в оперативном штабе.
NewInform 05 марта в 03:29
Общество

В Иране от коронавируса умерла депутат парламента

Очередной жертвой нового коронавируса в Иране стала Фатеме Рахбар, избранная в середине февраля в парламент одиннадцатого созыва.
Российская газета 06:00
Общество

Участники мероприятия с вице-президентом США заразились коронавирусом

В мероприятии принимали участие, в частности, вице-президент США Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, лидер сенатского большинства Митч Макконнелл, миллиардер Майк Блумберг и десятки конгрессменов.
Lenta.ru 06:45
Общество

В России изменят правила выдачи лицензий на оружие

В России бумажные лицензии на оружие переводят в цифровой вид.
Газета.Ru 05:44
Политика

Турция запретила беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море

Коммерсантъ 05:04
Футбол

Легенда «Интера» призвал футболистов Серии А перечислять 5% зарплаты на борьбу с коронавирусом

Легендарный футболист «Интера» Сандро Маццола заявил, что футболисты, выступающие в Италии, могли бы направлять часть своих доходов на борьбу с коронавирусом.
Sport24.ru 07:02
Армия и оружие

В Сирии погиб высокопоставленный иранский командир КСИР

Pravda.Ru 07:41
Общество

Альфа-банк объяснил блокировку карт клиентов

Альфа-банк заблокировал некоторые карты клиентов, получив информацию о возможной утечке их данных, но, убедившись, что угрозы для средств нет, остановил блокировку, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
РИА Новости 06:31
Космос

НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.
Вестник Кавказа 04 марта в 07:34
Общество

Глава Липецкой области рассказал о состоянии заразившихся COVID-19

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал о состоянии трёх жителей региона, у которых было выявлено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:46
Политика

Немецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока – 2»

Немецкое общество защиты окружающей среды потребовало остановить строительство газопровода "Северный поток — 2", сообщает WirtschaftsWoche.
РИА Новости 07:46
Политика

Лидер Демократической партии Италии заразился коронавирусом

Анализы подтвердили коронавирусную инфекцию у лидера Демократической партии Италии Николы Дзингаретти.
News.ru 07:38
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет после «Мегзита»

На днях Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Лондон из Канады, куда они уехали в декабре прошлого года.
Popcornnews.ru вчера в 07:00
Армия и оружие

В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
РИА Новости 03:55
Кино

В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная

В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
МИР 24 05 марта в 16:24
Космос

Во Флориде запустили ракету Falcon 9 с кораблем Dragon

Прибытие «грузовика» на МКС запланировано 9 марта. Он пробудет на космической станции около месяца, после чего вернется на Землю.
RuNews24.ru 02:00
Политика

Зеленский считает, что его президентство сравнимо с дырявой лодкой

ГЛАС.RU 05:26
Транспорт

Поезда начинают курсировать между Керчью и Анапой

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал сообщение между Керчью и Анапой "историческим маршрутом" и также выразил уверенность, что он будет способствовать развитию экономики двух регионов и созданию единого Черноморского курорта: благодаря ему отдыхающие из Крыма смогут посетить пляжи Анапы, а жители и гости Кубани - пляжи соседнего с ними Крымского полуострова.
ТАСС 03:18
Футбол

Фанаты «Зенита» раскритиковали руководство клуба после драки в Грозном

News.ru вчера в 08:12
Политика

Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
РИА Новости вчера в 05:03
Авто

Названа дата, когда водителей будут штрафовать за техосмотр

Закон о техосмотре должен вступить в силу 8 июня 2020 года, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 07:45
Музыка

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

РИА Новости 04:15
Политика

Жительница Иванова объяснила предложение Путину взять ее замуж

Ранее глава государства приехал осмотреть новую детскую поликлинику в Иваново, а также пообщаться с гражданами.
URA.Ru вчера в 19:38
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное