Энергетика

РБКРБКВ ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell. По мнению Федуна, такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня $60 до $40 за баррель при объеме российского экспорта 5 млн баррелей в день.
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Оценены потери России от разрыва сделки с ОПЕК

RT на русскомвчера в 18:49

В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

РБКвчера в 20:30

Совладелец ЛУКОЙЛа оценил потери России от развала сделки ОПЕК до $150 млн в день

Коммерсантъвчера в 19:28

Совладелец «ЛУКОЙЛа» объяснил, что теряет Россия при разрыве сделки с ОПЕК: «Я в легком шоке»

URA.Ruвчера в 19:17

Совладелец «Луйкойла» оценил потери РФ от развала сделки ОПЕК+

Rambler News Service00:25

В «Лукойле» оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

РИА Новостивчера в 18:25

Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Lenta.ruвчера в 15:32
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В "представительстве" Зеленского утверждают, что, хотя Украина и должна защищать интересы "своих граждан", возобновление подачи воды в Крым приведет к "ослаблению давления" на Россию.
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Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу

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Матч 1/4 финала Олимп - Кубка России между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" пройдет в Химках 18 марта, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
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Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 14:10
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Российское посольство следит за ситуацией на лайнере Grand Princess

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