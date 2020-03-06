Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell. По мнению Федуна, такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня $60 до $40 за баррель при объеме российского экспорта 5 млн баррелей в день.

В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

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