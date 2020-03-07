Энергетика
РБКВ ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell. По мнению Федуна, такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня $60 до $40 за баррель при объеме российского экспорта 5 млн баррелей в день.
Читать в источнике
Оценить1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Совладелец ЛУКОЙЛа оценил потери России от развала сделки ОПЕК до $150 млн в день
Коммерсантъвчера в 19:28
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 05:05, Ашберн
Комментарии
Общество
В Росгвардии рассказали об изменении правил выдачи лицензий на оружие
Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал "Российской газете" о грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений на пользование оружием.
Общество
Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса
В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
Армия и оружие
Турция не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в Идлибе
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в сирийском Идлибе с момента его вступления в силу 6 марта.
Политика
Путин выступил против идеи возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
Биатлон
Логинов пропустит эстафету на КМ в Нове-Место
Музыка
В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения
В Сети появился отрывок новой песни группы Little Big, которая представит Россию на Евровидении.
Политика
Новый премьер Украины объяснил свои слова о воде для Крыма
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова относительно подачи воды в Крым.
Общество
Жена Михаила Ефремова рассказала, почему ее мужа не пустили в самолет
Софья Кругликова, жена актера Михаила Ефремова, представила свой взгляд на инцидент в петербургском аэропорту Пулково, когда ее мужа не пустили в самолет.
Шоу-бизнес
Актриса Проклова в 66 лет удивила поклонников подтянутой фигурой
Советская и российская актриса Елена Проклова, которой в этом году исполнится 67 лет, восхитила подписчиков, опубликовав в Instagram снимок в купальнике.
Футбол
Геркус подробно рассказал об иске со стороны «Локомотива»
«Локомотив» подал в суд на своего экс-директора, требуя взыскать 144,6 млн рублей по итогам проведённого в клубе аудита.
Гаджеты
Apple запустила программу ремонта экранов планшетов iPad Air 2019
Компания Apple сообщила о запуске программы по ремонту экранов планшетов iPad Air, выпущенных в минувшем году.
Игры
Capcom показала 13 минут геймплея Resident Evil 3 Remake
Игровое издательство Capcom показало геймплей Resident Evil 3 Remake. Трансляция была опубликована на Twitch-канале разработчиков.
Общество
Требования к фотографиям техосмотра изменились до вступления в силу
Нововведения вступят в силу 8 июня 2020 года, одновременно с новой редакцией закона о техосмотре.
Футбол
Роналдиньо арестовали в Парагвае
Суд в Парагвае отправил под стражу бывшего нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо.
Политика
ЕС на экстренном заседании обсудит улучшение отношений с Россией
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен улучшить отношения с Россией.
Космос
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Dragon
Ракетe-носитель Falcon 9 запустили во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, передает NASA.
Общество
Билл Клинтон рассказал о своем романе с Моникой Левински
Энергетика
Газпром: уведомлений от Китая о форс-мажоре не было
Ранее об объявлении форс-мажора крупнейшим импортером газа в КНР — компанией Petrochina, сообщило агентство Reuters.
Общество
Конгресс США обвиняет в крушении 737 MAX Boeing и авиауправление США
Происшествия
Под Ярославлем вспыхнул крупный пожар на кондитерской фабрике
Общество
Скорая отказалась ехать на вызов к дочке Пескова
Политика
В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
Футбол
Боруссия Мёнхенгладбах – Боруссия Дортмунд: хозяева не проиграют
Ставлю на то, что в юбилейном (сотом) противостоянии двух "Боруссий", Мёнхенгладбах не проиграет Дортмунду.
Энергетика
Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти
В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Политика
Зеленский не исключил выхода Украины из переговоров по Донбассу
Украина может выйти из переговоров по Донбассу. Этого не исключил президент Владимир Зеленский, сообщает «Интерфакс».
Политика
В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Футбол
Алиссон пропустит игру с «Борнмутом» из-за травмы
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон не сможет принять участие в матче 29-го тура АПЛ с "Борнмутом".