В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн барр. в сутки начиная с 1 мая.

с чего всё началось

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти до 1 мая 2022 года. В марте Федун заявил, что цена на нефть на уровне $25 за баррель является катастрофической.

В ЛУКОЙЛе прокомментировали сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

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