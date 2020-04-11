Энергетика
RT на русскомВ ЛУКОЙЛе прокомментировали сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти до 1 мая 2022 года. В марте Федун заявил, что цена на нефть на уровне $25 за баррель является катастрофической.
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с чего всё началось
В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн барр. в сутки начиная с 1 мая.РБКвчера в 09:02
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Комментарии
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
Как отметила Голикова, это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер.
РИА Новости 10:45
Наука
Охота и сельское хозяйство спровоцировали передачу звериных вирусов человеку
Ранее было показано, что чем более близким родственником приходится человеку тот или иной вид, тем выше вероятность заразиться от него вирусом.
N+1 вчера в 01:55
Здоровье
Минздрав посоветовал солевой раствор для профилактики коронавируса
Министерство здравоохранения оценило эффективность солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец вчера в 06:51
Общество
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Экономика
Эксперты ВЭБ прогнозируют падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты ВЭБ считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%.
Газета.Ru 10:58
Общество
ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
Общество
РЖД отменит ещё 32 поезда дальнего следования
«С 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, ещё 32 поезда будут временно отменены», — указано в сообщении.
RT на русском 11:28
Политика
Земан считает глупостью снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан считает глупой акцией муниципальных властей района Прага-6, демонтировавших находившейся на площади Интербригады на административной территории района памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу.
ТАСС 08:57
Общество
В Греции спрогнозировали начало туристического сезона
Ореанда-Новости вчера в 05:55
Общество
В России отмечают День космонавтики
ГТРК Калуга 03:50
Хоккей
Хоккеист Эдмонтона Кейв скончался в больнице
Bethub.org вчера в 13:25
Общество
В Курской области умерла женщина с коронавирусом
Напомним, по данным на 12 апреля в Курской области 43 случая заражения коронавирусом, 3 человека выздоровели, 1 скончался.
Kursk.com 04:39
Гаджеты
Компания LG анонсировала смартфон Velvet с новым дизайном
Актуальные Новости 10:00
Общество
МИД: Более 37 тысяч россиян за рубежом обратились за матпомощью
Министерство иностранных дел РФ получило данные о 37 тысячах россиян, которые остаются за рубежом в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции и нуждаются в материальной помощи.
Вечерняя Москва 08:35
Происшествия
В Черногории задержали митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия
В Черногории полиция задержала митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия после богослужения в монастыре Златица, сообщил ТАСС епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий.
Коммерсантъ 06:28
Общество
В Москве 3,5 млн человек в пятницу надолго выходили из дома
Сотовые операторы столицы поделились статистикой: в пятницу, 10 апреля, 3,5 миллиона москвичей днем выходили из дома более чем на 6 часов.
Российская газета 08:05
Футбол
Умер легендарный вратарь «Челси»
Евро-футбол.ру 10:43
Общество
Рогозин обвинил НАСА и SpaceX в демпинге
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе дистанционного совещания по развитию ракетно-космической отрасли с президентом России Владимиром Путиным обвинил НАСА и американскую компанию SpaceX в демпинге, передает ТАСС.
Lenta.ru 10 апреля в 23:32
Общество
Комендантский час в Турции спровоцировал драки у продуктовых магазинов
Неожиданно введенный комендантский час в городах Турции привел к беспорядкам в стране.
Millionaire.ru 05:57
Армия и оружие
Американское СМИ рассказало о российском комплексе, которого боится НАТО
Российские комплексы "Искандер" представляют собой "большую проблему", которой боится НАТО, пишет National Interest.
РИА Новости 08:17
Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия 10 апреля в 12:43
Политика
В США пригрозили Саудовской Аравии последствиями за нефтяную войну
От дальнейших шагов Саудовской Аравии будет зависеть, удастся ли сохранить наше стратегическое партнёрство, — говорится в Twitter сенатора от штата Северная Дакота Кевина Кремера.
News.ru вчера в 17:00
Здоровье
В Москве изменили порядок медпомощи беременным
В условиях борьбы с вирусом COVID-19 в Москве изменили порядок оказания медицинской помощи беременным, сообщил департамент здравоохранения города.
Коммерсантъ 10:47
Общество
Джонсон записал первое видеообращение после выписки из больницы
Британский премьер Борис Джонсон, который заразился коронавирусом, записал первое видеообращение после того, как его выписали из больницы.
Газета.Ru 10:46
Политика
В Нагорном Карабахе ввели режим ЧС из-за коронавируса
"Президент обратился с посланием к гражданам республики и сообщил, что подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в Республике Арцах (самоназвание Карабаха – Прим. ред.) с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и защиты населения от угрозы пандемии коронавируса", - говорится в сообщении, размещенном на сайте карабахского лидера.
РИА Новости 10:17
Космос
Мы все умрем. Тепловая смерть Вселенной
По законам физики, любые тела и системы стремятся к энтропии – состоянию покоя, прекращению обмена энергией и распаду.
Sputnik Абхазия 09:56
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59