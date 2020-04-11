В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн барр. в сутки начиная с 1 мая.

с чего всё началось

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти до 1 мая 2022 года. В марте Федун заявил, что цена на нефть на уровне $25 за баррель является катастрофической.

В ЛУКОЙЛе прокомментировали сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Армия и оружие Беспилотник «Фурия» принят на вооружение украинской армии Киев, 12 апреля 2020, 22:51 — REGNUM Министерство обороны Украины приняло на вооружение беспилотный авиационный комплекс разведки и корректировки артиллерийского огня А1-СМ «Фурия», сообщает пресс-служба НПП «Атлон Авиа», разработчика аппарата. 1

Общество Вывозной рейс для россиян с Бали в Москву состоится 16 апреля Вылет рейса из Денпасара (Бали) в Москву состоится 16 апреля, сообщает Минкомсвязь РФ в Telegram-канале, созданном для вывоза россиян на родину.

Общество В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом «В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба. 6

Энергетика Раскрыты детали нового соглашения ОПЕК+ по нефти ОПЕК+ согласовала новую сделку по сокращению добычи нефти. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС.

Здоровье Диетолог рассказал об альтернативах имбирю Врач-диетолог и научный редактор журнала «Худеем правильно» Михаил Гинзбург рассказал, что имбирь, безусловно, является хорошим продуктом для того, чтобы улучшить иммунитет. 1

Общество Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев. 1K

Происшествия Антифейк. Трупов на Покровском тракте не было Ранее мессенджерах и социальных сетях распространилась информация, что на Покровском тракте Якутска обнаружены трупы трех жительниц Таттинского района. 1

Космос Вертолет для полетов на Марсе прикрепили к марсоходу Perseverance Согласно плану предстоящей миссии, вертолет начнет полеты примерно через два с половиной месяца после приземления примарсения беспилотного корабля на Марсе. 1

Общество Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной. 290

Кино Disney займется перезапуском мультфильма «Робин Гуд» СМИ отмечают, что новый фильм будет исполнен в жанре киномюзикла и будет представлен на стриминговом сервисе Disney+, минуя кинотеатральный прокат. 12

Общество ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. 390

Политика Экс-сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах Тара Рид, которая была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором, обвинила политика в сексуальных домогательствах, сообщает газета Business Insider, которая ознакомилась с заявлением. 6

Шоу-бизнес Пригожин переживает из-за возможного развода с Валерией Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с фанатами мыслями, что его брак с певицей Валерией может не выдержать проверку самоизоляцией. 40

Шоу-бизнес Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360. 643