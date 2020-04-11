Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ ЛУКОЙЛе прокомментировали сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти до 1 мая 2022 года. В марте Федун заявил, что цена на нефть на уровне $25 за баррель является катастрофической.
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с чего всё началось

Федун — РБК: «Без сделки ОПЕК+ нам пришлось бы сократить добычу до 50%»

В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн барр. в сутки начиная с 1 мая.
РБКвчера в 09:02

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«Сделка была унизительной». Федун сравнил договор ОПЕК+ с Брестским миром

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Федун заявил, что верит в цену $40 за баррель ко второй половине года

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ТАССвчера в 11:13

В ЛУКОЙЛе прокомментировали сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

RT на русскомвчера в 12:08

Сделку ОПЕК+ по нефти сравнили c унизительным для России Брестским миром

Lenta.ruвчера в 10:37

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

РИА Новостивчера в 12:12

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

РБКвчера в 09:40
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Комментарии

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От коронавируса не могут защитить курение или другие вредные привычки.
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Путин, Трамп и король Саудовской Аравии провели телефонные переговоры

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Онлайн-концерт Little Big посмотрели более трех миллионов человек

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Общество

Вывозной рейс для россиян с Бали в Москву состоится 16 апреля

Вылет рейса из Денпасара (Бали) в Москву состоится 16 апреля, сообщает Минкомсвязь РФ в Telegram-канале, созданном для вывоза россиян на родину.
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В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском 14:52
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Энергетика

Раскрыты детали нового соглашения ОПЕК+ по нефти

ОПЕК+ согласовала новую сделку по сокращению добычи нефти. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС.
Lenta.ru 10 апреля в 15:19
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На проспекте Победы в Южно-Сахалинске рухнула стена

Жильцы дома №26 на проспекте Победы стали очевидцами обрушения ветхого ограждения воинской части напротив пятиэтажки.
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Смартфоны Xiaomi и Redmi могут получить защиту от влаги и пыли

В своем изначальном сообщении лидер Xiaomi заявил, что степень защиты от влаги и пыли IP68 сейчас не является востребованной функцией смартфонов.
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Диетолог рассказал об альтернативах имбирю

Врач-диетолог и научный редактор журнала «Худеем правильно» Михаил Гинзбург рассказал, что имбирь, безусловно, является хорошим продуктом для того, чтобы улучшить иммунитет.
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Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей

Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
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Ким Чельстрём рассказал, как он переходил из «Спартака» в «Арсенал»

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Ранее мессенджерах и социальных сетях распространилась информация, что на Покровском тракте Якутска обнаружены трупы трех жительниц Таттинского района.
ИА ЯСИА вчера в 22:27
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Космос

Вертолет для полетов на Марсе прикрепили к марсоходу Perseverance

Согласно плану предстоящей миссии, вертолет начнет полеты примерно через два с половиной месяца после приземления примарсения беспилотного корабля на Марсе.
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Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
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Происшествия

Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали

Все шесть пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, задержаны.
ТАСС 05:49
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Степаненко призналась, что хранит замороженные яйцеклетки

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В России отчитались об инвестициях в «Северный поток-2»

Министерство энергетики России отчиталось об инвестициях в строительство газопровода «Северный поток-2», заявив, что финансирование проекта уже выполнено на 95 процентов.
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Футбол

Хонда: легко говорить «оставайтесь дома», правительство должно давать финансовые гарантии

Японский полузащитник «Ботафого» Кейсуке Хонда поделился мнением о карантине, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
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Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Вены

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Disney займется перезапуском мультфильма «Робин Гуд»

СМИ отмечают, что новый фильм будет исполнен в жанре киномюзикла и будет представлен на стриминговом сервисе Disney+, минуя кинотеатральный прокат.
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Культура

Татьяна Навка анонсировала ледовое шоу своей мечты

Навка уверяет, что «классика русского балета на льду заиграет новыми гранями».
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Общество

ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве

Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
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Экс-сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

Тара Рид, которая была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором, обвинила политика в сексуальных домогательствах, сообщает газета Business Insider, которая ознакомилась с заявлением.
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Общество

Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде

Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
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Шоу-бизнес

Пригожин переживает из-за возможного развода с Валерией

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с фанатами мыслями, что его брак с певицей Валерией может не выдержать проверку самоизоляцией.
iReactor 10 апреля в 06:18
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Гаджеты

В Xiaomi рассказали об особенностях прошивки MIUI 12

В компании Xiaomi, разработавшей прошивку MIUI 12, рассказали об особенностях данного обновления.
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации

Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
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С понедельника у православных начинается Страстная неделя

С понедельника, 13 апреля, у православных начинается Страстная неделя Великого поста, которая завершится Пасхой, 19 апреля.
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