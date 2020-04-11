Энергетика
RT на русскомВ ЛУКОЙЛе прокомментировали сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти до 1 мая 2022 года. В марте Федун заявил, что цена на нефть на уровне $25 за баррель является катастрофической.
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с чего всё началось
В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн барр. в сутки начиная с 1 мая.РБКвчера в 09:02
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Комментарии
Общество
Власти Москвы и области утвердили правила пропусков для поездок
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о порядке оформления и использования специальных цифровых пропусков в городе.
РБК вчера в 13:50
Здоровье
Онколог объяснил опасность коронавируса для курильщиков
От коронавируса не могут защитить курение или другие вредные привычки.
Live24 02:16
Армия и оружие
Беспилотник «Фурия» принят на вооружение украинской армии
Киев, 12 апреля 2020, 22:51 — REGNUM Министерство обороны Украины приняло на вооружение беспилотный авиационный комплекс разведки и корректировки артиллерийского огня А1-СМ «Фурия», сообщает пресс-служба НПП «Атлон Авиа», разработчика аппарата.
REGNUM 15:51
Музыка
Онлайн-концерт Little Big посмотрели более трех миллионов человек
Российская газета 06:30
Общество
Вывозной рейс для россиян с Бали в Москву состоится 16 апреля
Вылет рейса из Денпасара (Бали) в Москву состоится 16 апреля, сообщает Минкомсвязь РФ в Telegram-канале, созданном для вывоза россиян на родину.
РИА Новости 17:45
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском 14:52
Энергетика
Раскрыты детали нового соглашения ОПЕК+ по нефти
ОПЕК+ согласовала новую сделку по сокращению добычи нефти. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС.
Lenta.ru 10 апреля в 15:19
Происшествия
На проспекте Победы в Южно-Сахалинске рухнула стена
Жильцы дома №26 на проспекте Победы стали очевидцами обрушения ветхого ограждения воинской части напротив пятиэтажки.
АСТВ 04:35
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi и Redmi могут получить защиту от влаги и пыли
В своем изначальном сообщении лидер Xiaomi заявил, что степень защиты от влаги и пыли IP68 сейчас не является востребованной функцией смартфонов.
Народные новости 12:37
Здоровье
Диетолог рассказал об альтернативах имбирю
Врач-диетолог и научный редактор журнала «Худеем правильно» Михаил Гинзбург рассказал, что имбирь, безусловно, является хорошим продуктом для того, чтобы улучшить иммунитет.
Невские Новости 20:24
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
Происшествия
Антифейк. Трупов на Покровском тракте не было
Ранее мессенджерах и социальных сетях распространилась информация, что на Покровском тракте Якутска обнаружены трупы трех жительниц Таттинского района.
ИА ЯСИА вчера в 22:27
Космос
Вертолет для полетов на Марсе прикрепили к марсоходу Perseverance
Согласно плану предстоящей миссии, вертолет начнет полеты примерно через два с половиной месяца после приземления примарсения беспилотного корабля на Марсе.
iXBT.com 03:01
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости 03:43
Происшествия
Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали
Все шесть пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, задержаны.
ТАСС 05:49
Политика
В России отчитались об инвестициях в «Северный поток-2»
Министерство энергетики России отчиталось об инвестициях в строительство газопровода «Северный поток-2», заявив, что финансирование проекта уже выполнено на 95 процентов.
Lenta.ru 12:16
Футбол
Хонда: легко говорить «оставайтесь дома», правительство должно давать финансовые гарантии
Японский полузащитник «Ботафого» Кейсуке Хонда поделился мнением о карантине, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
Чемпионат 17:59
Кино
Disney займется перезапуском мультфильма «Робин Гуд»
СМИ отмечают, что новый фильм будет исполнен в жанре киномюзикла и будет представлен на стриминговом сервисе Disney+, минуя кинотеатральный прокат.
Piter.tv 14:16
Культура
Татьяна Навка анонсировала ледовое шоу своей мечты
Навка уверяет, что «классика русского балета на льду заиграет новыми гранями».
Слово и Дело 13:30
Общество
ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве
Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 09:47
Политика
Экс-сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах
Тара Рид, которая была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором, обвинила политика в сексуальных домогательствах, сообщает газета Business Insider, которая ознакомилась с заявлением.
BFM.ru вчера в 14:19
Общество
Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости 09:25
Шоу-бизнес
Пригожин переживает из-за возможного развода с Валерией
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с фанатами мыслями, что его брак с певицей Валерией может не выдержать проверку самоизоляцией.
iReactor 10 апреля в 06:18
Гаджеты
В Xiaomi рассказали об особенностях прошивки MIUI 12
В компании Xiaomi, разработавшей прошивку MIUI 12, рассказали об особенностях данного обновления.
OAnews вчера в 02:15
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации
Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru 03:07
Религия
С понедельника у православных начинается Страстная неделя
С понедельника, 13 апреля, у православных начинается Страстная неделя Великого поста, которая завершится Пасхой, 19 апреля.
Урал-пресс-информ 13:11