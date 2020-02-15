Каких-то три с половиной года прошло с момента, когда "вся Сеть" живо обсуждала заклеенные (вроде бы) скотчем веб-камеру и микрофон на ноутбуке Марка Цукерберга. А теперь уже только ленивый не закрывает камеру на ПК и ноутбуке.

с чего всё началось

Сотрудница «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова дала совет россиянам, желающим позаботиться о своей приватности. Она рассказала, что пришло на смену заклеиванию камер на устройствах. Еще несколько лет назад миллионы людей заклеивали камеры на ноутбуках и смартфонах наклейками.

В «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров

Финансы Официальный курс евро на четверг снизился до 68,78 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 98,41 копейки - до 68,7843 рубля, курс доллара уменьшился на 90,2 копейки, до 63,047 рубля, следует из данных Банка России.

Политика Лукашенко жестко ответил на вопрос Путина о покупке нефти Российский президент засомневался в том, что Белоруссия будет закупать нефть у других поставщиков, и спросил Лукашенко, зачем это делать, если российская нефть обойдется белорусам дешевле.

Космос Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.

Происшествия В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.

Политика Гарвард и Йель обязали отчитаться о связях с Россией Йельский и Гарвардский университеты получили письма от Министерства образования США с требованием предоставить информацию о возможных связях с Россией, а также рядом других государств: Китаем, Ираном, Саудовской Аравией и Катаром.

Общество МВД обнародовало проект антинаркотической стратегии до 2030 года По данным МВД, в период действия предыдущей антинаркотической стратегии (2010 - 2020 годы) правоохранительными органами было выявлено свыше 2 млн преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, более 72% (1,5 млн) из которых тяжкие и особо тяжкие.

Общество Газаров может возглавить московский Театр Сатиры Сергей Газаров окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского (ГИТИСа) в 1980 году, после чего приступил к работе в московском театре «Современник».

Футбол «Интер» хочет включить Гризманна в сделку по Мартинесу 28-летний Гризманн перешел в Барселону летом 2019 года. За это время он забил 12 голов и четыре ассиста в 32 матчах.

Происшествия Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.

Общество Танабе: Верю, что нам удастся сделать ещё один шаг вперёд Тойохару Танабе, технический директор Honda F1, не сомневается в том, что первый год в истории команды AlphaTauri станет не менее успешным, чем два предыдущих сезона сотрудничества японских мотористов с Toro Rosso.

Политика Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции 23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.

Общество Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.

Общество Ургант высмеял устроившую истерику в такси фитнес-тренера Телеведущий Иван Ургант в своей пародии высмеял фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, устроившей истерику с таксистом.

Авто Hyundai показала тизер нового электрокара Prophecy Официальная премьера нового электромобиля Hyundai Prophecy состоится уже через пару недель в рамках Женевского автосалона, двери которого откроются для СМИ уже 3 марта.