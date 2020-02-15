Технологии

URA.RuURA.RuВ «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров

Сотрудница «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова дала совет россиянам, желающим позаботиться о своей приватности. Она рассказала, что пришло на смену заклеиванию камер на устройствах. Еще несколько лет назад миллионы людей заклеивали камеры на ноутбуках и смартфонах наклейками.
Читать в источнике
Комментировать26
с чего всё началось

Чтобы гаджет не подглядывал. Советы эксперта «Лаборатории Касперского»

Каких-то три с половиной года прошло с момента, когда "вся Сеть" живо обсуждала заклеенные (вроде бы) скотчем веб-камеру и микрофон на ноутбуке Марка Цукерберга. А теперь уже только ленивый не закрывает камеру на ПК и ноутбуке.
Радио Sputnikвчера в 18:00

Подробнее о событии

Эксперт рассказал, как защитить веб-камеры от хакеров

Телеканал 360°вчера в 19:49

Заклеивать камеру или нет? Способы защиты от хакеров получили оценку

РИА Новостивчера в 19:03

Скотч на веб-камере — прошлый век. Эксперт объяснила, как защититься от наблюдения

Life.ruвчера в 19:39

Чтобы гаджет не подглядывал. Советы эксперта «Лаборатории Касперского»

Радио Sputnikвчера в 18:00

Эксперт назвала способы защиты от хакеров

Известиявчера в 20:51

В «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров

URA.Ruвчера в 21:48

Оценена эффективность заклеивания камеры гаджетов

Lenta.ruвчера в 22:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
Общество

Климатолог сообщил о завершении зимы в Москве

РБК вчера в 23:06
Экономика

Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
РИА Новости 03:27
Биатлон

Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете

Газета.Ru 03:13
Финансы

Официальный курс евро на четверг снизился до 68,78 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 98,41 копейки - до 68,7843 рубля, курс доллара уменьшился на 90,2 копейки, до 63,047 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 12 февраля в 05:16
Политика

Лукашенко жестко ответил на вопрос Путина о покупке нефти

Российский президент засомневался в том, что Белоруссия будет закупать нефть у других поставщиков, и спросил Лукашенко, зачем это делать, если российская нефть обойдется белорусам дешевле.
Московский Комсомолец вчера в 05:50
Космос

Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе

Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Ин-спейс.ру вчера в 10:44
Общество

Генпрокуратура ответила на отказ Нидерландов судить подозреваемых по делу MH17 в РФ

Отказавшись судить подозреваемых по делу MH17 в России, Нидерланды уклонились от всестороннего расследования.
Известия 04:40
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску

Израиль наносит ракетно-авиационные удары по объектам иранских формирований на территории Сирии.
Газета.Ru вчера в 13:43
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости вчера в 10:55
Политика

Президент Литвы заявил о помощи США и НАТО в «сдерживании» России

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что размещение войск НАТО, в том числе американских военных, на территории Литвы и в Балтийском регионе является «сильным сдерживающим фактором для России».
RT на русском 02:50
Общество

Кабмин одобрил создание регистра имеющих право на бесплатные лекарства

Правительство России поддержало законопроект, который предусматривает создание Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами за счёт бюджета.
RT на русском 02:11
Политика

Гарвард и Йель обязали отчитаться о связях с Россией

Йельский и Гарвардский университеты получили письма от Министерства образования США с требованием предоставить информацию о возможных связях с Россией, а также рядом других государств: Китаем, Ираном, Саудовской Аравией и Катаром.
Московский Комсомолец 13 февраля в 03:16
Общество

МВД обнародовало проект антинаркотической стратегии до 2030 года

По данным МВД, в период действия предыдущей антинаркотической стратегии (2010 - 2020 годы) правоохранительными органами было выявлено свыше 2 млн преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, более 72% (1,5 млн) из которых тяжкие и особо тяжкие.
Интерфакс 00:55
Происшествия

В Белгородской области эвакуировали более 220 горняков из шахты

РИА Новости 02:45
Шоу-бизнес

Бузова нарядилась в медсестру в честь Дня влюбленных

Известная телеведущая Ольга Бузова порадовала своих фанатов новым постом.
Pravda.Ru вчера в 09:15
Общество

Газаров может возглавить московский Театр Сатиры

Сергей Газаров окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского (ГИТИСа) в 1980 году, после чего приступил к работе в московском театре «Современник».
Известия 01:40
Футбол

«Интер» хочет включить Гризманна в сделку по Мартинесу

28-летний Гризманн перешел в Барселону летом 2019 года. За это время он забил 12 голов и четыре ассиста в 32 матчах.
Советский спорт 04:11
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru вчера в 00:46
Происшествия

В Тульской области восемь человек пострадали при конфликте в общежитии

В городе Новомосковске Тульской области восемь студентов химико-технологического института были доставлены в больницу после конфликта в общежитии.
RT на русском 02:33
Общество

Танабе: Верю, что нам удастся сделать ещё один шаг вперёд

Тойохару Танабе, технический директор Honda F1, не сомневается в том, что первый год в истории команды AlphaTauri станет не менее успешным, чем два предыдущих сезона сотрудничества японских мотористов с Toro Rosso.
F1news.ru 04:34
Политика

Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции

23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Известия 13 февраля в 08:19
Общество

Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы

Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Российская газета вчера в 01:11
Шоу-бизнес

У Лолиты случился приступ после концерта

После концерта артистка вышла пообщаться с журналистами, но во время интервью сильно закашлялась.
НТВ вчера в 13:37
Общество

Граждан США эвакуируют с лайнера на карантине в Японии

Экономика сегодня 00:11
Общество

Ургант высмеял устроившую истерику в такси фитнес-тренера

Телеведущий Иван Ургант в своей пародии высмеял фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, устроившей истерику с таксистом.
Газета.Ru 13 февраля в 22:53
Авто

Hyundai показала тизер нового электрокара Prophecy

Официальная премьера нового электромобиля Hyundai Prophecy состоится уже через пару недель в рамках Женевского автосалона, двери которого откроются для СМИ уже 3 марта.
32CARS.ru вчера в 01:07
Шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих в разговоре с порталом Teleprogramma.pro заявила, что получает от государства вполне нормальную пенсию.
РИА Новости 00:54
Футбол

«Аякс» приобретет на замену Зиешу игрока молодежной сборной Бразилии

«Аякс», который летом продаст своего вингера Хакима Зиеша в «Челси», нашел замену марокканцу.
Sport24.ru 04:28
Шоу-бизнес

Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

ФАН 13 февраля в 06:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное