Технологии
ToDay News UfaВ «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров
Киберпреступники могут получать удаленный доступ к веб-камерам ноутбуков и ПК. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на радио Sputnik, нужно знать, как успешно защититься от хакеров.
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с чего всё началось
Каких-то три с половиной года прошло с момента, когда "вся Сеть" живо обсуждала заклеенные (вроде бы) скотчем веб-камеру и микрофон на ноутбуке Марка Цукерберга. А теперь уже только ленивый не закрывает камеру на ПК и ноутбуке.Радио Sputnikвчера в 18:00
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