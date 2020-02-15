Технологии
URA.RuВ «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров
Сотрудница «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова дала совет россиянам, желающим позаботиться о своей приватности. Она рассказала, что пришло на смену заклеиванию камер на устройствах. Еще несколько лет назад миллионы людей заклеивали камеры на ноутбуках и смартфонах наклейками.
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с чего всё началось
Каких-то три с половиной года прошло с момента, когда "вся Сеть" живо обсуждала заклеенные (вроде бы) скотчем веб-камеру и микрофон на ноутбуке Марка Цукерберга. А теперь уже только ленивый не закрывает камеру на ПК и ноутбуке.Радио Sputnikвчера в 18:00
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Общество
Франция сообщила о первой в Европе смерти от коронавируса
Во Франции от нового типа коронавирусной инфекции умер 80-летний китайский турист, сообщила министр здравоохранения страны Аньез Бузин.
Биатлон
Фуркада разозлили слова Резцовой
Французский биатлонист Мартен Фуркад резко отреагировал на слова олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой о том, что он «получает медицинскую поддержку».
Политика
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Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Политика
Международная конференция по безопасности открылась в Мюнхене
Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. В Мюнхене открылась Международная конференция по безопасности, сообщает ТАСС.
Политика
США выделят $1 млрд на защиту Европы от российского газа
Соединенные Штаты выделят до $1 млрд на финансирование проектов в Европейском союзе, которые позволят снизить зависимость от поставляемых Россией энергоресурсов.
Биатлон
Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете
Сборная России лишена золотых медалей в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи из-за дисквалификации Евгения Устюгова.
Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
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В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17
Российская Генпрокуратура просила Нидерланды передать ей материалы по делу о крушении рейса MH17, но получила отказ, сообщается на сайте ведомства.
Политика
Помпео назвал заявления о смерти НАТО сильно преувеличенными
Заявления о смерти НАТО сильно преувеличены, заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.
Биатлон
Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону
Единоборства
Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России
Авто
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
Автомобиль Kia Rio стал самым угоняемым автомобилем в России. Об этом сообщила газета «Известия», ссылаясь на данные страховщиков.
Происшествия
В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон
Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Политика
Киев отказался от «12 шагов к миру в Донбассе»
Ранее сообщалось, что в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности группа американских, европейских и российских бывших правительственных чиновников выступила с заявлением о 12 рекомендованных шагах, которые обеспечат большую безопасность Украине и евроатлантическому региону.
Кино
Появился первый тизер четвертого сезона «Очень странных дел»
Автоспорт
Квят проводит обкатку нового болида «Альфа Таури»
Команда «Альфа Таури» проводит обкатку своего нового болида на трассе в Мизано. За рулем новой машины работает Даниил Квят.
Общество
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Ранее ученые сообщали, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.
Армия и оружие
Донбасс сегодня: бойцы ООС массово разрывают контракты, Штаты усиливают контроль за ВСУ
Солдаты Киева разрывают заключенные контракты. Командиры подразделений ВСУ избивают и стреляют в своих подчиненных.
Здоровье
Прокуратура проверит данные о вызове врача ребенку лишь с 327-го раза
"Органами прокуратуры по поручению прокурора области организована проверка информации СМИ о вызове врача ребенку в Златоусте с 327-го раза", - говорится в сообщении.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
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В кадре Михаил Куницын, который значительно моложе теледивы, встречает ее у Грибоедовского загса, вручив нежный букет цветов.
Общество
Кардиолог назвал безлекарственный метод снижения давления за 15 минут
Мартин Холле, директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, сообщил, что давление можно уменьшить за 15 минут без применения лекарств.
Политика
Турецкая делегация отправится в Россию 17 февраля из-за ситуации в Идлибе
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая делегация отправится 17 февраля в Россию для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.
Политика
В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»
Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Политика
Макрон высказался об антироссийских санкциях
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
Политика
Лавров проводит в Мюнхене встречу с главой МИД Германии
Позже Лавров проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с главой МИД Японии и Китая и выступит на Мюнхенской конференции.