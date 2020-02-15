Каких-то три с половиной года прошло с момента, когда "вся Сеть" живо обсуждала заклеенные (вроде бы) скотчем веб-камеру и микрофон на ноутбуке Марка Цукерберга. А теперь уже только ленивый не закрывает камеру на ПК и ноутбуке.

с чего всё началось

Сотрудница «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова дала совет россиянам, желающим позаботиться о своей приватности. Она рассказала, что пришло на смену заклеиванию камер на устройствах. Еще несколько лет назад миллионы людей заклеивали камеры на ноутбуках и смартфонах наклейками.

В «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров

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