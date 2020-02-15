Технологии

URA.RuURA.RuВ «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров

Сотрудница «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова дала совет россиянам, желающим позаботиться о своей приватности. Она рассказала, что пришло на смену заклеиванию камер на устройствах. Еще несколько лет назад миллионы людей заклеивали камеры на ноутбуках и смартфонах наклейками.
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с чего всё началось

Чтобы гаджет не подглядывал. Советы эксперта «Лаборатории Касперского»

Каких-то три с половиной года прошло с момента, когда "вся Сеть" живо обсуждала заклеенные (вроде бы) скотчем веб-камеру и микрофон на ноутбуке Марка Цукерберга. А теперь уже только ленивый не закрывает камеру на ПК и ноутбуке.
Радио Sputnikвчера в 18:00

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Чтобы гаджет не подглядывал. Советы эксперта «Лаборатории Касперского»

Радио Sputnikвчера в 18:00

Заклеивать камеру или нет? Способы защиты от хакеров получили оценку

РИА Новостивчера в 19:03

Оценена эффективность заклеивания камеры гаджетов

Lenta.ruвчера в 22:06

Эксперт рассказал, как защитить веб-камеры от хакеров

Телеканал 360°вчера в 19:49

Эксперт назвала способы защиты от хакеров

Известиявчера в 20:51

В «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров

URA.Ruвчера в 21:48

Скотч на веб-камере — прошлый век. Эксперт объяснила, как защититься от наблюдения

Life.ruвчера в 19:39
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Общество

Франция сообщила о первой в Европе смерти от коронавируса

Во Франции от нового типа коронавирусной инфекции умер 80-летний китайский турист, сообщила министр здравоохранения страны Аньез Бузин.
Ведомости 06:13
Биатлон

Фуркада разозлили слова Резцовой

Французский биатлонист Мартен Фуркад резко отреагировал на слова олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой о том, что он «получает медицинскую поддержку».
Свободная Пресса 13 февраля в 06:42
Политика

Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
РИА Новости 02:31
Политика

Международная конференция по безопасности открылась в Мюнхене

Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. В Мюнхене открылась Международная конференция по безопасности, сообщает ТАСС.
Мой Брянск вчера в 09:26
Политика

США выделят $1 млрд на защиту Европы от российского газа

Соединенные Штаты выделят до $1 млрд на финансирование проектов в Европейском союзе, которые позволят снизить зависимость от поставляемых Россией энергоресурсов.
Ruposters.ru 05:25
Биатлон

Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете

Сборная России лишена золотых медалей в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи из-за дисквалификации Евгения Устюгова.
Газета.Ru 03:13
Общество

Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
РБК вчера в 09:30
Политика

В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17

Российская Генпрокуратура просила Нидерланды передать ей материалы по делу о крушении рейса MH17, но получила отказ, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:02
Политика

Помпео назвал заявления о смерти НАТО сильно преувеличенными

Заявления о смерти НАТО сильно преувеличены, заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости 04:12
Биатлон

Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону

Интерфакс-Спорт вчера в 10:05
Наука

Материаловеды увидели в микроскоп разрыв пленки сульфида молибдена

N+1 вчера в 01:19
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Крыму

РИА Новости 01:52
Единоборства

Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России

Известия вчера в 09:13
Авто

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Автомобиль Kia Rio стал самым угоняемым автомобилем в России. Об этом сообщила газета «Известия», ссылаясь на данные страховщиков.
Shraibikus News 13 февраля в 05:14
Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Вести.Ru 01:58
Политика

Киев отказался от «12 шагов к миру в Донбассе»

Ранее сообщалось, что в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности группа американских, европейских и российских бывших правительственных чиновников выступила с заявлением о 12 рекомендованных шагах, которые обеспечат большую безопасность Украине и евроатлантическому региону.
Газета.Ru вчера в 19:46
Кино

Появился первый тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

Газета.Ru вчера в 12:43
Автоспорт

Квят проводит обкатку нового болида «Альфа Таури»

Команда «Альфа Таури» проводит обкатку своего нового болида на трассе в Мизано. За рулем новой машины работает Даниил Квят.
Sports.ru 04:19
Общество

Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса

Ранее ученые сообщали, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.
РИА Новости 03:41
Армия и оружие

Донбасс сегодня: бойцы ООС массово разрывают контракты, Штаты усиливают контроль за ВСУ

Солдаты Киева разрывают заключенные контракты. Командиры подразделений ВСУ избивают и стреляют в своих подчиненных.
ФАН 12 февраля в 13:12
Здоровье

Прокуратура проверит данные о вызове врача ребенку лишь с 327-го раза

"Органами прокуратуры по поручению прокурора области организована проверка информации СМИ о вызове врача ребенку в Златоусте с 327-го раза", - говорится в сообщении.
РИА Новости 13 февраля в 02:46
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости вчера в 10:55
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк пришла с молодым возлюбленным в загс

В кадре Михаил Куницын, который значительно моложе теледивы, встречает ее у Грибоедовского загса, вручив нежный букет цветов.
StarHit.ru 13 февраля в 13:06
Общество

Кардиолог назвал безлекарственный метод снижения давления за 15 минут

Мартин Холле, директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, сообщил, что давление можно уменьшить за 15 минут без применения лекарств.
ToDay News Ufa вчера в 05:57
Политика

Турецкая делегация отправится в Россию 17 февраля из-за ситуации в Идлибе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая делегация отправится 17 февраля в Россию для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.
RT на русском 05:55
Политика

В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»

Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Газета.Ru вчера в 17:27
Политика

Макрон высказался об антироссийских санкциях

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
RT на русском 06:14
Общество

В Петербурге школьникам запретили станцевать в юбках под Queen

Gazeta.SPb 01:37
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Интерфакс 04:49
Политика

Лавров проводит в Мюнхене встречу с главой МИД Германии

Позже Лавров проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с главой МИД Японии и Китая и выступит на Мюнхенской конференции.
ТАСС 03:46
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