Общество
РБКВ Латвии из-за неуправляемого дрона приостановили полеты самолетов
Всех жителей республики, которые заметят летающий дрон, попросили немедленно сообщить в координационный центр. По данным портала Delfi, из-за потерянного дрона власти ограничили полеты гражданской авиации и закрыли воздушное пространство международного аэропорта Риги.
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Политика
В захвате Капитолия Мичигана участвовала милиция «Свобода Мичигана»
В захвате Капитолия Мичигана участвовала милиция «Свобода Мичигана». Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:38
Космос
Европа по-новому: НАСА показало заново обработанные снимки спутника Юпитера с невероятной детализацией
Агентство выложило невероятные по детализации снимки шестого спутника Юпитера, Европы, извлечённые из архивов конца 90-х годов прошлого века и обработанные по-новому.
3DNews вчера в 11:08
Общество
35 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 16:10
Общество
Ряд стран начинает смягчать ограничения по коронавирусу
Ряд стран с понедельника, 4 мая, начинает смягчать или отменять ограниничительные меры, введенные ранее на фонее пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 17:47
Космос
Солнце уступило своим родственникам в магнитной активности
N+1 01 мая в 10:28
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
ТАСС вчера в 13:15
Технологии
NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv 08:40
Происшествия
В Иркутской области нашли чиновников, подозреваемых в поджоге леса
Коммерсантъ 30 апреля в 05:06
Общество
Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Происшествия
Житель Одесской области попал под суд за флаг СССР
В день всех трудящихся мужчина вывесил на крыше собственного дома флаг СССР. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции Украины.
Телеканал 360° 12:01
Хоккей
Назван лучший россиянин в истории НХЛ
Лучшим российским хоккеистом в истории лиги назван Сергей Федоров.
Lenta.ru 16:14
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Политика
Пушков оценил слова Помпео о сокрытии Китаем ситуации с коронавирусом
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что у Вашингтона есть доказательства сокрытия Китаем данных о вспышке коронавирусной инфекции.
РИА Новости 13:49
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Происшествия
В Калининграде мотоциклист погиб при ударе в «Ауди»
В Калининграде на пересечении Советского проспекта и улицы Гайдара в воскресенье, 3 мая 2020 года, около 20:15 произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля «Ауди 100».
Русский Запад 15:03
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выписалась из больницы
Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News вчера в 12:44
Общество
Газпромовский «Академик Черский» дошел до Балтийска
На рейде Балтийска строительное судно может заправиться топливом и взять на борт дополнительный экипаж, пишет агентство.
BFM.ru вчера в 18:31
Спорт
Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге
Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК вчера в 17:06
Общество
В Москве умерли еще 35 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 35 человек с подтвержденной пневмонией и коронавирусом, сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
РБК 16:05
Кино
Новый фильм франшизы «Трансформеры» выйдет летом 2022 года
Кинобизнес сегодня вчера в 05:13
Общество
Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных
«В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 3 мая установлено 1254 военнослужащих с положительными результатами», —цитирует документ ведомства РИА Новости.
RT на русском 13:59
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку сотовой связи из-за коронавируса
Другие, напротив, не верят в существование вируса и считают его прикрытием для массового чипирования граждан.
Эхо Москвы 07:04
Шоу-бизнес
Миро о Рудковской: «Рожать нужно в 18, а не от протухших яйцеклеток»
Скандальный блогер Лена Миро отреагировала на слухи о том, что у сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской психическое расстройство.
News.ru 09:25
Общество
За сутки в Турции выявили более 1600 заразившихся коронавирусом
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 1,6 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 15:28
Общество
В Нижегородской области восемь населенных пунктов закрыты на карантин
В Нижегородской области восемь населенных пунктов закрыты на карантин.
Вести ФМ вчера в 14:43
Культура
В Питере умер 73-летний ветеран игр Dark Souls
На 74 году жизни умер Николай Еремеев — пожилой ютубер из Санкт-Петербурга. Николай успел пройти все части Dark Souls, Nioh и Sekiro.
CyberSport.ru 16:11
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Александра Абдулова покорила своей красотой
Пользователи Instagram восхитились дочерью знаменитого российского актера Александра Абдулова, уже покойного.
Shraibikus News 16:51
Политика
Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
Воздушная часть парада к 75-летию Дня Победы пройдет в 32 российских городах. Об этом сообщили в Росавиации, передает ТАСС.
Lenta.ru 14:53
Общество
Роспотребнадзор допустил продление самоизоляции до июня
Режим самоизоляции в России, введенный для профилактики распространения коронавируса, может быть продлен до июня, если граждане будут нарушать его во время майских праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Daily Storm 07:55
Армия и оружие
Министерство обороны закончило строительство шести новых медцентров
Вести.Ru 30 апреля в 17:30