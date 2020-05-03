Общество

РБКРБКВ Латвии из-за неуправляемого дрона приостановили полеты самолетов

Всех жителей республики, которые заметят летающий дрон, попросили немедленно сообщить в координационный центр. По данным портала Delfi, из-за потерянного дрона власти ограничили полеты гражданской авиации и закрыли воздушное пространство международного аэропорта Риги.
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