Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартуза предложила сделать общение клиентов с работниками государственных и частных компаний на русском языке платным.

В Латвии хотят ввести плату за общение на русском языке в компаниях

Политика Вступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому "Газпром" заключит договор с "Нафтогазом", по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.

Происшествия В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Политика 20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке Президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе в отставку в новогоднем обращении к россиянам 31 декабря 1999 года.

Здоровье Врачи рассказали, что будет, если резко отказаться от алкоголя Как пояснила главный врач клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау (Германия) Ярмила Мальмейстер, если человек легко может обходиться без спиртного два дня в неделю, то алкогольной зависимости у него нет.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на ряде устройств Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.

Авто Купеобразный Nio EC6 представил увеличенную батарею Новая батарея ёмкостью 100 кВт•ч предлагает запас хода около 600 км в устаревшем цикле NEDC, тогда как остающиеся в строю аккумуляторы на 70 и 84 кВт•ч обеспечивают 355–510 км. Отныне флагманский кроссовер Nio ES8 проезжает без подзарядки 580 км, паркетник ES6 — 610 км, а только что показанное «купе» EC6 — 615.

Происшествия «Казаэронавигация» прокомментировала крушение самолёта в Алма-Ате Казахстанское госпредприятие «Казаэронавигация» заявило, что предположения представителей авиакомпании BEK AIR о том, что крушение самолёта в Алма-Ате 27 декабря могло произойти из-за спутного следа, не соответствуют действительности.

Происшествия МВД избавило екатеринбуржцев от 26 тысяч бутылок суррогатного алкоголя Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в результате спецоперации на новогодние столы уральцев и жителей других соседних субъектов не попало свыше 26 тысяч бутылок с разными наименованиями суррогатов.