Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Латвии хотят ввести плату за общение на русском языке в компаниях

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартуза предложила сделать общение клиентов с работниками государственных и частных компаний на русском языке платным.
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Латвийский депутат предложила требовать денег за разговор на русском

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В Латвии предложили брать плату за русский язык

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«10 евро за 5 минут»: Русский язык в Латвии хотят сделать платным

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В Латвии предложили взимать плату за общение на русском языке

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В Латвии хотят ввести плату за общение на русском языке в компаниях

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В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Lenta.ruвчера в 11:55

Десять евро за пять минут: депутат предложила платить латышам за русский язык

Sputnik Латвиявчера в 09:44
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Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков

С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 04:06
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Хави: «Думаю, Гвардиола сделает ставку на Лигу чемпионов»

Экс-полузащитник "Барселоны" Хави выразил мнение, что его бывший наставник Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий "Манчестер Сити", в этом сезоне постарается выиграть Лигу чемпионов.
Soccer.ru вчера в 21:02
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«Локомотив» убрал Коломейцева из заявки на чемпионат России

Московский "Локомотив" убрал из заявки на сезон полузащитника Александра Коломейцева, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги.
РИА Новости 01:47
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США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова

На снимке президент США Дональд Трамп сидит за столом в Овальном кабинете, а Лавров стоит рядом с ним.
РИА Новости 01:52
Политика

Вступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной

Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому "Газпром" заключит договор с "Нафтогазом", по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.
Газета.Ru 01:32
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Жителей Москвы предупредили о новом виде мошенничества

Новый вид мошенничества выявили в Москве.
Известия вчера в 23:53
Общество

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Газета.Ru вчера в 06:54
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Транспорт

В Госдуме предложили наказывать провоцирующих пробки водителей

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову наказывать водителей, которые провоцируют образование пробок.
RT на русском вчера в 23:46
Происшествия

В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 01:54
Политика

Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Вести.Ru вчера в 21:09
Политика

20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке

Президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе в отставку в новогоднем обращении к россиянам 31 декабря 1999 года.
Газета.Ru 02:27
Футбол

«Челси» не может договориться с Абрахамом по новому контракту

«Челси» хочет договориться с нападающим Тэмми Абрахамом по новому контракту, однако переговоры зашли в тупик.
Soccer.ru вчера в 15:29
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru 29 декабря в 16:20
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru вчера в 21:57
Здоровье

Врачи рассказали, что будет, если резко отказаться от алкоголя

Как пояснила главный врач клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау (Германия) Ярмила Мальмейстер, если человек легко может обходиться без спиртного два дня в неделю, то алкогольной зависимости у него нет.
Российская газета вчера в 23:35
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Вести.Ru вчера в 05:11
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Газета.Ru 01:47
Экономика

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru вчера в 09:52
Авто

Купеобразный Nio EC6 представил увеличенную батарею

Новая батарея ёмкостью 100 кВт•ч предлагает запас хода около 600 км в устаревшем цикле NEDC, тогда как остающиеся в строю аккумуляторы на 70 и 84 кВт•ч обеспечивают 355–510 км. Отныне флагманский кроссовер Nio ES8 проезжает без подзарядки 580 км, паркетник ES6 — 610 км, а только что показанное «купе» EC6 — 615.
Драйв вчера в 03:21
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На Ставрополье суд вынес приговор напавшему с кислотой на трёх девушек

RT на русском 02:05
Общество

В России собрались ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

Минздрав России подготовил и вынес на общественное обсуждение законопроект о трансплантологии, который предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство.
Lenta.ru 02:40
Шоу-бизнес

Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

Infox.ru вчера в 12:32
Культура

Охлобыстин оценил участие Асмус в эротической сцене

РИА Новости вчера в 20:46
Происшествия

«Казаэронавигация» прокомментировала крушение самолёта в Алма-Ате

Казахстанское госпредприятие «Казаэронавигация» заявило, что предположения представителей авиакомпании BEK AIR о том, что крушение самолёта в Алма-Ате 27 декабря могло произойти из-за спутного следа, не соответствуют действительности.
RT на русском вчера в 07:07
Общество

Ученые: Европу ждет климатическая катастрофа

Вести.Ru вчера в 17:27
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Происшествия

МВД избавило екатеринбуржцев от 26 тысяч бутылок суррогатного алкоголя

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в результате спецоперации на новогодние столы уральцев и жителей других соседних субъектов не попало свыше 26 тысяч бутылок с разными наименованиями суррогатов.
REGNUM 02:10
Культура

Пригожин отреагировал на критику концертов Пугачевой

Продюсер Иосиф Пригожин ответил на критику в адрес певицы Аллы Пугачевой, которая вернулась на сцену ради нескольких концертов в свой юбилей.
Вечерняя Москва вчера в 22:04
Общество

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Известия 29 декабря в 20:06
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