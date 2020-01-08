Политика
Российская газетаВ Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией
Недружественное отношение Латвии и всей Прибалтики в целом к России зависит от политики США. Если Рига пойдет на сближение с Москвой, ее ожидают санкции, заявил латвийский экс-министр иностранных дел Янис Юрканс. По его словам, как только кто-нибудь посмотрит в сторону России, то могут быть санкции.
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с чего всё началось
Юрканс_политика_латвия США и Китай будут определять мировую экономику, а США и Россия – политику мировой безопасности, заявил Юрканс в интервью Sputnik Латвия. По его мнению, Китай и Россия будут и дальше сближаться, поскольку к этому их фактически толкают США.Sputnik Латвиявчера в 11:03
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Политика
Путин выразил соболезнования Рухани и Зеленскому
Владимир Путин направил телеграммы с глубокими соболезнованиями в связи с авиакатастрофой под Тегераном президентам Ирана Хасану Рухани и Украины Владимиру Зеленскому, сообщает пресс-служба Кремля.
Армия и оружие
В Иране пообещали дать пропорциональный ответ на все атаки США
Руководитель ведомства подчеркнул, что при атаке на военную базу США в Ираке были использованы ракеты малого радиуса действия.
Армия и оружие
США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком
Американским гражданским самолетам запрещены полеты над территориями Ирана, Ирака, а также над Персидским и Оманским заливами.
Политика
Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»
Президент России Владимир Путин в среду в Стамбуле примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".
Культура
Объявлены финалисты Independent Games Festival Awards 2020
Жюри Independent Games Festival Awards — ежегодной премии для инди-разработчиков — огласило список финалистов 2020 года.
Армия и оружие
Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе
Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
Гаджеты
Xiaomi выпустила новую версию хита продаж Redmi Note 8 Pro
Ранее стало известно, что Xiaomi готовится выпустить топовую версию Redmi Note 8 Pro, которая будет назваться Premium Edition.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова опубликовала фото на шесте
Ходченкова рассказала, что когда-то очень удивилась наличию занятий на пилоне и что танцы на шесте – очень сложный спорт, требующий хорошего контроля над своим телом.
Армия и оружие
Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Политика
Роухани: ядерная деятельность Ирана продолжит носить мирный характер
Ядерная деятельность Ирана после последнего отказа от выполнения обязательств по ядерной сделке будет носить мирный характер, заявил президент страны Хасан Роухани.
Гаджеты
Новая опция OnePlus предотвратит перезарядку телефона
В OnePlus разработали «Оптимизированную зарядку», которая при использовании в ночное время автоматически отключит зарядный блок при 80% заряда батареи, и перед тем как проснется пользователь она автоматически включится и продолжит заряжать устройство.
Происшествия
В Москве таксист избил подростка
В Москве водитель такси избил 14-летнего подростка.
Гаджеты
Появились первые тесты десятиядерного процессора Intel на новом сокете
Компания Intel пока не представила настольные процессоры Comet Lake.
Футбол
«Спартак» не собирается переносить сборы из ОАЭ и Катара
Московский футбольный клуб "Спартак" пока не планирует переносить зимние сборы из ОАЭ и Катара из-за ситуации вокруг Ирана.
Армия и оружие
Джабаров заявил об угрозе ядерной войны на фоне конфликта Ирана и США
«Взаимные удары США и Ирана могут привести к полномасштабной войне в регионе, если Вашингтон поймет, что не может добиться цели, существует опасность начала ядерной войны», — подчеркнул замглавы внешнеполитического комитета Совфеда.
Армия и оружие
К параду Победы в Севастополе восстановят «Андрюшу» и другую технику времен войны
"9 мая в Севастополе по улице Ленина пройдет механизированная колонна, в составе которой кроме действующих образцов вооружения и военной техники будут представлены поставленные на ход образцы боевых машин времен Великой Отечественной войны", - цитирует сообщение ведомства агентство.
Происшествия
В Новосибирской области локализовали пожар в торговом комплексе
Крупный пожар в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитим Новосибирской области удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Спорт
Йохауг обошла Клебо, Большунова и Устюгова по сумме призовых за сезон
Йохауг по сумме призовых за сезон обошла мужчин, среди которых лидирует норвежец Йоханнес Клебо — 93 тысяч долларов.
Происшествия
СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Политика
Al Hadath: украинский самолет случайно сбили силы ПВО Ирана
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта в Тегеране, на борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.
Происшествия
Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован
Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
Общество
Илон Маск станцевал в честь старта продаж первых китайских Tesla
Глава компании Tesla Илон Маск на церемонии, посвященной началу продаж первых Tesla, выпущенных не в США, отличился необычным танцем.
Армия и оружие
Клинцевич: При серьезном обострении ситуации на Ближнем Востоке Россия готова эвакуировать своих граждан с территории
Клинцевич добавил, что Россия намерена приложить все усилия для того, чтобы обе стороны конфликта сели за стол переговоров и не началась полномасштабная война.
Общество
СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов в Грузии
Два главных зимних курорта Грузии – Бакуриани и Гудаури – покидают туристы из-за проблем с водоснабжением, сообщает телеканал Rustavi2.
Здоровье
В Конго от кори погибли шесть тысяч человек
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число погибших от кори в Демократической Республике Конго превысило шесть тысяч человек.
Происшествия
Окончено расследование дела о нарушениях в тюрьме, где Цеповяз ел икру
Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, в которой осужденный Вячеслав Цеповяз ел крабов, красную икру и готовил шашлыки.
Космос
SpaceX успешно вывела в космос 60 спутников Starlink
Компания SpaceX информировала о выводе в космическое пространство 60 микроспутников Starlink, которые были запущены ранее на ракете-носителе Falcon 9.