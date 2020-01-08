Политика
РИА НовостиВ Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к России
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики в целом к России.
Читать в источнике
Оценить168
с чего всё началось
Юрканс_политика_латвия США и Китай будут определять мировую экономику, а США и Россия – политику мировой безопасности, заявил Юрканс в интервью Sputnik Латвия. По его мнению, Китай и Россия будут и дальше сближаться, поскольку к этому их фактически толкают США.Sputnik Латвиявчера в 11:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:39, Ашберн
Армия и оружие
МИД Ирана назвал удар по базе США мерой самообороны
В своем аккаунте Twitter министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал о принятых арабской страной соразмерных мерах самозащиты, которые не нарушают 51 статью Устава ООН.
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о намерении положить конец войне с Ираном
США не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее.
Финансы
Рубль потерял к доллару и укрепился к евро на торгах Мосбиржи
Напомним, Банк России установил следующие официальные курсы валют на праздничные дни (1-8 января) и первый рабочий день 2020 года (9 января): 61,9057 рубля за доллар и 69,3777 рубля за евро.
Гаджеты
Panasonic представила первые в мире VR-очки с поддержкой HDR
Компания Panasonic представила VR-очки с поддержкой изображения сверхвысокой чёткости.
Политика
Путин и Эрдоган обсудят ситуацию после убийства Сулеймани
"Да", - ответил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос, собирается ли Владимир Путин обсудить с Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани.
Энергетика
Цена на нефть WTI растет после ударов Ирана по объектам США
Цена на нефть компании WTI поднялась более чем на 4% на фоне ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по военным объектам США, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бирж.
Происшествия
Бывший нападающий «Ювентуса» подвергся нападению в Афинах
Бывший нападающий сборной Сербии, "Ювентуса" и "Лацио" Дарко Ковачевич был госпитализирован с огнестрельным ранением в одну из афинских клиник.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова в трусах и сапожках станцевала на шесте
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Гаджеты
В Сети рассекретили дизайн нового iPhone SE 2
Речь идет о модели iPhone SE 2. Как сообщает издание iGeeksBlog, новинка может получить узнаваемый дизайн iPhone 8. Предполагается, что iPhone SE 2 оснастят 4,7-дюймовым экраном.
Футбол
«Аякс» хочет арендовать у «Галатасарая» Бабела
«Аякс» ведет переговоры с «Галатасараем» об аренде крайнего нападающего Райана Бабела до конца сезона, сообщает De Telegraaf.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Экономика
Когда мир окунется в новую рецессию
Правда, в декабре большинство аналитиков отодвинуло вероятность кризиса на 2021 год, но это вовсе не значит, что в 2020 году мировую экономику пронесет.
Футбол
Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Гаджеты
Samsung показала свой первый SSD с интерфейсом PCIe 4.0. И он очень быстрый
Скорость чтения заявлена равной 6500 МБ/с, записи — 5000 МБ/с, и это чуть выше, чем у большинства других уже вышедших SSD с интерфейсом PCIe 4.0.
Футбол
Лоренсо Мельгарехо: «„Спартак“ хочет продлить контракт со мной»
Авто
Компания Sony презентовала электромобиль Vision-S
В рамках международной выставки Consumer Electronic Show представители компании Sony презентовали электромобиль Vision-S.
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина
Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Армия и оружие
Началась вторая волна ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке, сообщает агентство «Тасним»
В результате первых ударов были атакованы две базы США в Ираке.
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова показала дом в Майами
Оксана решила показать поклонникам в Инстаграме свое новое жилище.
Культура
Объявлены финалисты Independent Games Festival Awards 2020
Жюри Independent Games Festival Awards — ежегодной премии для инди-разработчиков — огласило список финалистов 2020 года.
Авто
В Skoda сообщают о начале заказов на новый Superb iV
В чешской компании сообщают о начале заказов на передовое поколение семейных автомобилей.
Происшествия
Украинский самолёт упал в аэропорту Тегерана
Ранним утром в среду самолёт "Международных авиалиний Украины" упал в тегеранском аэропорту практически сразу после взлёта.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Гаджеты
Генеральный директор AMD обещает видеокарту верхнего сегмента на GPU Navi
Общаясь с представителями прессы на выставке CES 2020, генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) пообещала, что видеокарта верхнего сегмента, построенная на графическом процессоре семейства Navi, будет выпущена.
Армия и оружие
Американским авиакомпаниям запретили полеты в небе над Ираном и Ираком
Ведомстве заявили, что они внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке и сейчас полеты американских пассажирских и грузовых самолетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака являются небезопасными и потому они запрещены.