Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к России

Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики в целом к России.
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Юрканс: если Латвия посмотрит в сторону России - она получит санкции США

Юрканс_политика_латвия США и Китай будут определять мировую экономику, а США и Россия – политику мировой безопасности, заявил Юрканс в интервью Sputnik Латвия. По его мнению, Китай и Россия будут и дальше сближаться, поскольку к этому их фактически толкают США.
Sputnik Латвиявчера в 11:03

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В Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к России

РИА Новостивчера в 20:32

Юрканс: если Латвия посмотрит в сторону России - она получит санкции США

Sputnik Латвиявчера в 11:03

В Латвии объяснили напряженные отношения с Россией санкциями США

Газета.Ruвчера в 21:50

В Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к России

Известиявчера в 23:33

Экс-глава МИД Латвии объяснил недружелюбное отношение Прибалтики к России

Life.ruвчера в 23:13

Экс-глава МИД Латвии объяснил недружелюбное отношение Прибалтики к России

News.ru01:50

Экс-глава МИД Латвии объяснил «недружественное отношение» стран Прибалтики к России

ФАНвчера в 23:17
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Происшествия

В Иране разбился пассажирский украинский Boeing

Инфорос 01:34
Армия и оружие

МИД Ирана назвал удар по базе США мерой самообороны

В своем аккаунте Twitter министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал о принятых арабской страной соразмерных мерах самозащиты, которые не нарушают 51 статью Устава ООН.
Военное дело вчера в 22:41
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил о намерении положить конец войне с Ираном

США не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее.
РБК вчера в 14:52
Финансы

Рубль потерял к доллару и укрепился к евро на торгах Мосбиржи

Напомним, Банк России установил следующие официальные курсы валют на праздничные дни (1-8 января) и первый рабочий день 2020 года (9 января): 61,9057 рубля за доллар и 69,3777 рубля за евро.
Экономика сегодня 02:31
Гаджеты

Panasonic представила первые в мире VR-очки с поддержкой HDR

Компания Panasonic представила VR-очки с поддержкой изображения сверхвысокой чёткости.
Профиль вчера в 14:50
Политика

Путин и Эрдоган обсудят ситуацию после убийства Сулеймани

"Да", - ответил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос, собирается ли Владимир Путин обсудить с Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани.
Российская газета вчера в 17:10
Энергетика

Цена на нефть WTI растет после ударов Ирана по объектам США

Цена на нефть компании WTI поднялась более чем на 4% на фоне ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по военным объектам США, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бирж.
Газета.Ru вчера в 20:58
Происшествия

Бывший нападающий «Ювентуса» подвергся нападению в Афинах

Бывший нападающий сборной Сербии, "Ювентуса" и "Лацио" Дарко Ковачевич был госпитализирован с огнестрельным ранением в одну из афинских клиник.
Вести.Ru 01:43
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова в трусах и сапожках станцевала на шесте

Народные новости вчера в 13:32
Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru вчера в 08:35
Гаджеты

В Сети рассекретили дизайн нового iPhone SE 2

Речь идет о модели iPhone SE 2. Как сообщает издание iGeeksBlog, новинка может получить узнаваемый дизайн iPhone 8. Предполагается, что iPhone SE 2 оснастят 4,7-дюймовым экраном.
Мойка78 вчера в 22:28
Футбол

«Аякс» хочет арендовать у «Галатасарая» Бабела

«Аякс» ведет переговоры с «Галатасараем» об аренде крайнего нападающего Райана Бабела до конца сезона, сообщает De Telegraaf.
Спорт-Экспресс 00:49
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru вчера в 01:50
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия 06 января в 16:30
Экономика

Когда мир окунется в новую рецессию

Правда, в декабре большинство аналитиков отодвинуло вероятность кризиса на 2021 год, но это вовсе не значит, что в 2020 году мировую экономику пронесет.
Взгляд.ру 01:10
Футбол

Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Газета.Ru вчера в 03:25
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета 06 января в 16:21
Гаджеты

Samsung показала свой первый SSD с интерфейсом PCIe 4.0. И он очень быстрый

Скорость чтения заявлена равной 6500 МБ/с, записи — 5000 МБ/с, и это чуть выше, чем у большинства других уже вышедших SSD с интерфейсом PCIe 4.0.
iXBT.com 02:24
Футбол

Лоренсо Мельгарехо: «„Спартак“ хочет продлить контракт со мной»

Матч ТВ вчера в 23:59
Авто

Компания Sony презентовала электромобиль Vision-S

В рамках международной выставки Consumer Electronic Show представители компании Sony презентовали электромобиль Vision-S.
Anonsens вчера в 01:39
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина

REGNUM вчера в 23:38
Общество

Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой

РИА Новости вчера в 09:01
Армия и оружие

Началась вторая волна ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке, сообщает агентство «Тасним»

В результате первых ударов были атакованы две базы США в Ираке.
Эхо Москвы вчера в 19:50
Шоу-бизнес

Модель Оксана Самойлова показала дом в Майами

Оксана решила показать поклонникам в Инстаграме свое новое жилище.
Shraibikus News 06 января в 12:56
Культура

Объявлены финалисты Independent Games Festival Awards 2020

Жюри Independent Games Festival Awards — ежегодной премии для инди-разработчиков — огласило список финалистов 2020 года.
CyberSport.ru 01:00
Авто

В Skoda сообщают о начале заказов на новый Superb iV

В чешской компании сообщают о начале заказов на передовое поколение семейных автомобилей.
Дни24 вчера в 10:36
Происшествия

Украинский самолёт упал в аэропорту Тегерана

Ранним утром в среду самолёт "Международных авиалиний Украины" упал в тегеранском аэропорту практически сразу после взлёта.
Pravda.Ru 01:36
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 06 января в 03:50
Гаджеты

Генеральный директор AMD обещает видеокарту верхнего сегмента на GPU Navi

Общаясь с представителями прессы на выставке CES 2020, генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) пообещала, что видеокарта верхнего сегмента, построенная на графическом процессоре семейства Navi, будет выпущена.
iXBT.com вчера в 18:44
Армия и оружие

Американским авиакомпаниям запретили полеты в небе над Ираном и Ираком

Ведомстве заявили, что они внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке и сейчас полеты американских пассажирских и грузовых самолетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака являются небезопасными и потому они запрещены.
REGNUM 01:57
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