Общество
RT на русскомВ Латвии ограничили использование воздушного пространства из-за дрона
Власти Латвии ограничили использование воздушного пространства страны из-за беспилотника, который потерял управление и пропал. «Для гражданских воздушных судов ограничено использование воздушного пространства Латвии на высоте до 5950 метров», — цитирует РИА Новости Агентство гражданской авиации.
Читать в источнике
Оценить242
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:26, Ашберн
Кино
Сценарист фильмов про куклу Чаки покончил с собой
RT на русском вчера в 20:08
Общество
Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Футбол
«Динамо» интересуется хавбеком «Монпелье» Ле Таллеком
Бомбардир.ру 12:21
Футбол
Паратичи оценил вклад Роналду в развитие «Ювентуса»
Спортивный директор туринского "Ювентуса" Фабио Паратичи заявил о том, что форвард Криштиану Роналду очень важен для команды, передает Football Italia.
Газета.Ru 10:21
Общество
Глава Крыма пожаловался на наплыв туристов в разгар эпидемии
Туристы продолжают прибывать со всей России в Крым в разгар эпидемии, несмотря на принимаемые меры.
Lenta.ru 10:48
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать всех людей
Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса.
Спорт-Экспресс вчера в 13:05
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Общество
Борис Джонсон рассказал, как врачи собирались объявить о его смерти
У властей Великобритании был резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона от осложнений коронавирусной инфекции.
Rusvesna.su 01:56
Здоровье
Назван наиболее эффективный способ диагностики коронавируса
Основным способом выявления больных коронавирусной инфекцией является КТ-диагностика, рассказала главный врач городской поликлиники № 3, кандидат медицинских наук Елена Самышина.
РИА Новости 04:06
Шоу-бизнес
46-летний певец Андрей Губин впервые за год появился на публике
Шли дни, месяцы, годы Губин не появляется на публике и редко делает совместные кадры с друзьями.
Anews 05:42
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
Общество
В Курганской области приезжие из семи регионов обязаны пройти карантин
Курган, 3 мая 2020, 20:12 — REGNUM В Курганской области расширили список регионов, прибывшие из которых граждане обязаны пройти двухнедельный карантин.
REGNUM 13:12
Хоккей
Овечкин занял второе место в рейтинге лучших россиян в истории НХЛ
Лучшим российским хоккеистом в истории НХЛ был признан Сергей Федоров, трижды выигрывавший Кубок Стенли в составе Детройта.
Советский спорт 01:25
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии
RT на русском 06:18
Футбол
Уткин объяснил, почему ему безразлична судьба ФК «Ротор»
RT на русском 01:19
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская стала победителем «Последнего героя»
Победа Ангарской стала тем более неожиданной, что большинство зрителей были уверены в победе Дмитрия Павлюка, другого представителя «племени зрителей».
Wday.ru 05:37
Здоровье
На лечении в больнице в Коммунарке находятся более 510 пациентов
Более 510 пациентов состоят на лечении в столичной больнице в Коммунарке, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 03:14
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария эпидемии коронавируса в РФ
Как сообщало ИА REGNUM, в Италии число скончавшихся пациентов с коронавирусом превысило 28 тыс. человек.
REGNUM 07:28
Авто
УАЗ представил дом на колёсах на базе УАЗ «Буханки»
УАЗ и московская фирма «Люкс Форм» представили автодом «Байкал» на базе «Буханки».
Автоновости дня 02:17
Общество
Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса
Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru 04:01
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 01 мая в 04:42
Здоровье
Назван основной признак заболевания коронавирусом
Температура тела, по словам медика, при коронавирусе может быть нормальной (36,5; 36,9), повышенной (37-37,9) или высокой (например, 38,5). «Поэтому при повышении температуры тела не нужно сразу бить в набат, поскольку это не основной признак новой коронавирусной инфекции, а нужно прислушаться к себе», - отметил специалист.
Петрозаводск говорит вчера в 09:47
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни
73-летняя Народная артистка России Татьяна Васильева, подтвердившая вчера, что, вероятнее всего, заразилась новой коронавирусной инфекцией, рассказала о течении болезни.
Российская газета 06:39
Армия и оружие
США и Британия провели противолодочные учения у морских границ РФ в Арктике
REGNUM 11:41
Политика
В Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланной
Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил, что страна сама может справиться с дезинфекцией, и признал помощь России нежеланной.
Lenta.ru 07:35