Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.В источнике
С чего всё началось
Sputnik Латвия

Глава Латвийской железной дороги рассказал, чего ей стоила потеря грузов из РФ

Падение произошло за счет снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и каменного угля. "Спад объема грузоперевозок произошел по нескольким причинам, но главная заключается в том, что все больше угля перегружается на терминалах в порту Усть-Луги", - сказал Клейнбергс.
Sputnik Латвия18 сентября в 08:19
Подробнее о событии
RT на русском

Почему Россия сокращает грузопоток через железные дороги и порты прибалтийской страны

RT на русскомвчера в 15:01
РБК

Латвия оценила последствия потери грузов из России

РБКвчера в 02:56
Евразия Daily

Латвийская железная дорога сократит четверть коллектива

Евразия Dailyвчера в 22:51
Вести.Ru

«Латвийская железная дорога» ничем не сможет заместить «потерянные» грузы из России

Вести.Ruвчера в 22:31
РИА Новости

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

РИА Новостивчера в 21:09
Sputnik Латвия

Глава Латвийской железной дороги рассказал, чего ей стоила потеря грузов из РФ

Sputnik Латвия18 сентября в 08:19
Kadara.ru

Латвия констатировала, что потеряла миллионы тонн грузов из России и заменить их нечем

Kadara.ru18 сентября в 07:46

В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Известия18:14
43

Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.
BFM.ruвчера в 11:50
219

Широков и Тихонов сыграли в благотворительном матче

Бывший футболист опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фото, на котором присутствуют бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев, а также Роман Шишкин, Дмитрий Булыкин, Андрей Тихонов и другие известные экс-футболисты.
Чемпионат17:29

Составлен рейтинг лучших семейных кроссоверов до 900 тысяч рублей

В результате в ТОПе оказались японские модели, а возглавляет рейтинг лучших семейных кроссоверов до 900 тысяч рублей кроссовер Suzuki Grand Vitara не старше 2011 года выпуска, оснащенный двухлитровым ДВС, работающим в паре с механикой или автоматом.
Газета DAILYвчера в 14:32
25

Депутат из ЯНАО признан крупнейшим среди чиновников РФ землевладельцем

Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) от «Единой России», гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк стал самым крупным землевладельцем среди российских госслужащих.
News.ruвчера в 10:39
1

Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газетавчера в 09:34
379